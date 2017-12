Ljudski dirkač iz Namjanga

Korejski Hyundai se je nedavno odločil, da izkušnje tovarniške ekipe Hyundai Motorsport, ki se od leta 2014 poteguje za pokale v svetovnem prvenstvu v reliju, prelije v serijski avtomobil. Tako je nastal hyundai i30 N, ki so ga nedavno predstavili mednarodni javnosti, pred dnevi pa tudi slovenskim kupcem.



Novi N so razvili v Namjangu, kalil pa se je na slovitem Nürburg­ringu. Črka N v njegovem imenu simbolizira šikano, del steze, ki je bistveno zaznamoval Hyundaiev razvoj športnih vozil. Avtomobil je nastal iz »civilnega« i30, ki so ga inženirji temeljito nadgradili, da bi bilo vozilo kos ne le vsakodnevnim opravkom, ampak tudi drvenju po dirkalni stezi. Pri tem so se oprli na lastno znanje in razvoj ter vse, tudi športne komponente, izdelali v hiši.



Bistvo novinca je 2,0-litrski turbobencinski motor z oznako T-GDI, ki zmore v šibkejši različici N 184 kW (250 konjskih moči) in v močnejši N performance 202 kW (275 KM). V obeh primerih znaša največji navor 353 Nm v območju od 1500 do 4700 vrtljajev v minuti, s funkcijo overboost pa razvije kar 378 Nm navora.



Športne vozne lastnosti zagotavljajo elektronsko nadzorovano vzmetenje, funkcija za nadzor vrt­ljajev rev-matching, ki poskrbi za gladko prestavljanje navzdol, sistem nadzora speljevanja launch­ control, športne pnevmatike in merilnik vmesnih časov. Voznik lahko s sistemom N grin control preprosto preklaplja med različnimi voznimi načini. Ti vključujejo tudi načina N in N custom ter ponujajo široko paleto nastavitev za vse potrebe. Močnejša izvedba N performance se ponaša še z elektronsko nadzorovano delno zaporo diferenciala (N corner carving differential), ki izboljša oprijem in poskrbi za maksimalen prenos moči na cesto. Športne občutke za krmilom N performance poudari tudi mogočen zvok, ki ga skupaj z aktivno loputo za nadzor delovanja pričara dušilec zvoka z dvema izpušnima cevema.



Avtomobil, ki ga izdelujejo v Hyundaievi tovarni v čeških Nošovicah, bo na voljo v šestih barvah, med katerimi zagotovo najbolj izstopa modra, poimenovana performance blue. Pogon je prek šeststopenjskega športnega ročnega menjalnika speljan na sprednji kolesni par.



Na slovenskem trgu bo osnovna različica N stala 27.990 evrov, najzmogljivejša N performance pa 32.990 evrov. Kupcem, ki bi si želeli okusiti dirkaške zmogljivosti in jim ni mar za drugo opremo, ki jo prinaša model N performance, so namenili poseben paket performance. Ta osnovni izvedbi N za doplačilo 2300 evrov doda 202-kilovatni motor, 19-palčne pnevmatike, zmogljivejše zavorne diske, delno elektronsko zaporo diferenciala in spremenljivo geometrijo izpuha. Slovenski uvoznik načrtuje, da bo v letu 2018 prodal 50 vozil i30 N.