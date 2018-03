LS ali vrh Lexusovega prestiža

Začelo se je leta 1981, ko je Toyota predstavila prvi lexus LS ter z njim uvedla znamko na ameriški in nato svetovni trg. Zdaj je tu peta generacija, ki je, kakor zagotavljajo in se tudi pričakuje, najboljši lexus doslej.

LS novega rodu prihaja na trg skupaj z modelom LC, ki pa je bolj kupejevsko športen, medtem ko je LS prava velika in udobju posvečena limuzina. Dolg je kar 523 cm, kar je malce več kot predhodnik, zato verjetno ne bo še kake podaljšane izvedbe. Poveljniški avtomobil Lexusove palete hoče biti zunaj drugačen, še posebno od v tem delu trga prevladujoče nemške konkurence. To mu zagotovo uspeva z motorno masko, v detajle njenega vretenastega vzorca je bilo vloženega zelo veliko truda.

LS je lahko zelo vozniški avtomobil ali pa ga imamo zato, da nas v njem vozijo. Spredaj kabina objema potnika, armaturna plošča je nedvomno precejšnja nadgradnja doslej znanega v lexusih. Visoko kakovostni materiali ne izstopajo le po videzu, ampak še bolj po otipu, tudi prijetnem vonju. Voznikov sedež omogoča kar 28 nastavitev, vrhunsko masažo, prefinjena je ambientalna osvetlitev. Zadaj desno je mogoče izbrati t. i. sedež otoman, v katerem se lahko potnik zlekne, ali če pred njim ni sopotnika, skoraj uleže. Kar 23 zvočnikov sestavlja avdiosistem Mark Levinson, pozornost pritegne tudi zelo velik prikazovalnik informacij na zaslonu, v barvah in z najrazličnejšimi informacijami. LS ima arzenal varnostnih asistenčnih sistemov, na avtocesti lahko deloma krmili sam.



V kabini seveda ne manjka najbolj žlahtnih materialov in tudi izvedba je tradicionalno vrhunska.

Foto Lexus

Povečali so vzvojno čvrstost, podvozje ima večtočkovno vpetje spredaj in zadaj, seveda je v ponudbi tudi zračno vzmetenje. Pogon je lahko bencinski ali hibridni, slednji z oznako 500h je simbol znamke in z njim je veliki lexus tudi najbolj drugačen od tekmecev. Gre za kombinacijo bencinskega šestvaljnega motorja s prostornino 3,5 litra in električnega motorja, oboje s skupno izhodno močjo skoraj 360 konjskih moči (264 kW). Mogoče je izbirati med pogonom le na zadnji kolesi ali na vsa štiri. Novost je pri prenosu vse te moči, gre za sistem, ki kombinira brezstopenjski menjalnik, planet­no gonilo in pretvornik navora, katerega namen je, da avtomobil bolje in hkrati tišje pospešuje.

Načrti glede prodaje modela, ki so mu tekmeci mercedes razreda S, BMW serije 7, audi A8 ali jaguar XJ, so v Sloveniji pričakovano omejeni na nekaj primerkov. Pet kupcev naj bi našel letos, po ceni, ki seže od 110 do 150 tisoč evrov. Govorimo o hibridni izvedbi, načeloma je mogoča tudi bencinska brez električne pomoči, ki pa je zaradi visoke davčne obremenitve vsaj za 30 tisočakov dražja.

