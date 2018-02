Mali avtomobil je velik adut

Amsterdam - Čeprav je Mercedes v ljudski zavesti prisoten s svojimi znamenitimi limuzinami, že dolgo časa veliko stavi tudi na manjše primerke. Takšen je tudi razred A, ki na ceste prihaja s četrto generacijo, v takšni kompaktni podobi pa z drugo. Prvič so jo svetovni javnosti predstavili danes v nizozemski prestolnici, zraven je bil tudi vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedes-Benzu, slovenski strokovnjak Robert Lešnik.

Ko je bil mercedes razreda A leta 1997 še nekoliko višji, so bile prisotne številne porodne težave, saj je bil precej nestabilen v ovinkih, prevračevanje na testiranjih pa je bila velika črna pika. Pri Mercedesu teh težav niso skrivali, ampak so najprej izboljšali prvotno generacijo, nato so čez nekaj let na trg poslali izboljšano verzijo, od leta 2012 pa je v ospredju kompaktna izvedba, ki je od danes povsem prenovljena, lažja, lepša in zmogljivejša.

Pred predstavitvijo v Amsterdamu so pri Mercedesu opravili kar 12 milijonov testnih kilometrov v desetih državah na štirih kontinentih. Izboljšali naj bi vozne lastnosti, mnogo manj se v kabini sliši zvok in tresljaje motorja, povečali so prostornost za potnike in prtljago, pri oblikovanju pa so v ospredju bolj športne in zajetnejše linije. V motorni posadki bo nov 1,5 litrski dizelski motor ter 1,4 in 2,0 litrska bencinska motorja, poudarek pa je na nižjih izpustih in manjši porabi goriva.

Notri bo veliko rešitev, ki so znane že iz prestižnejših mercedesov. Najbolj v oči pade skupni zaslon od voznikove strani do sredine armaturne plošče, tudi pri ostalih elementih pa je opazna povečana ekskluzivnost in mladostni pridih. Temu primerna bo verjetno tudi cena. Kakšni so vozni užitki, pa bomo spoznali v prihodnjih mesecih. Kupci ga bodo lahko naročili od marca naprej, na cestah pa bo od maja dalje.