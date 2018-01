Mali športnik z velikim srcem

Kakor smo že navajeni, so nekaj mesecev za novim polom v Volkswagnu pripravili še zmogljivejšega pola GTI, ki ima v primerjavi s predhodniki kar nekaj prvenstev. Prvič je oprem­ljen z 2,0-litrskim bencinskim motorjem TSI z 200 konji, več asistenčnimi sistemi in opcijsko povsem digitalnimi instrumenti.



Ob vsem tem je pričakovano ohranil DNK oziroma številne dobre lastnosti predhodnikov. Slednje pri Volkswagnu razvrščajo v šest generacij, s tem da kot prvega štejejo pola GT (alias audi 50) iz leta 1979, ki je zmogel 60 KM. Dejansko je prvi pravi polo GTI (gran turismo injection) s 120 KM prišel na trg leta 1998.



Novi polo GTI, ki je vedno pet­vraten, se od običajnega loči zgolj po nekaterih značilnih GTI-dodatkih oziroma prepoznavnih znakih, značilnih tudi za nekoliko večjega golfa GTI. Najprej je to rdeča črta na sprednji maski, nadalje napisi GTI, posebna 17- ali 18-palčna platišča, rdeče zavorne čeljusti, zadnje luči v LED-izvedbi, zajeten strešni spojler in dvojni izpuh; opcijsko sta na voljo tudi LED-žarometa. Zgodba GTI se nadaljuje tudi v pot­niški kabini, kjer poleg športnega volanskega obroča kot največja novost izstopa nova armaturna plošča, opcijsko pa so v polu GTI prvič na voljo tudi povsem digitalni instrumenti s tremi različnimi konfiguracijami, ki tvorijo celoto skupaj z najnovejšo generacijo infozabavnega zaslona na dotik (active info display). V nižjih opremskih paketih sta sicer nameščena manjša zaslona. Za pridih tradicije pa so ohranili legendarne sedežne prevleke v karo vzorcu.



Zdaj si oglejmo »srce« in »noge« tega kompaktnega športnika. Kot rečeno, so zanj izdelali povsem nov (in lahek) 2,0-litrski turbobencinski štirivaljnik z največjo močjo 147 kW (200 KM) in navorom 320 Nm v za bencinski motor širokem razponu od 1500 do 4400 vrt./min. Ker polo GTI s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom z dvojno sklopko (DSG) tehta nekaj manj kot 1300 kg, mu tak motorni agregat omogoča zgledno živahnost, o kateri priča tudi razmerje med težo vozila in močjo motorja, ki znaša manj kot 7 kg/KM. Tako polo GTI doseže največjo hitrost 237 km/h in pospeši z mesta do 100 km/h v 6,7 sekunde. A te številke niso bistvo tega vozila. Bistvo je kombinacija motorne moči, šport­nega, a nikakor ne pretrdega in utrujajočega podvozja (doplačljiv je tudi sport select z nastavljivimi blažilniki) in izbirnih voznih režimov (od varčnega, udobnega do seveda športnega). Tako je polo GTI ob podpori že omenjenega menjalnika DSG povsem nedolžno in vsakodnevno uporabno mestno vozilce, ki je prijetno tudi na daljših vožnjah. Ob športnih nastavitvah pa se je z njim zabavno podati na dirkališče, ko med priganjanjem v visoke vrtljaje postane precej glasen. Ker ima ob sprednjem pogonu elektronsko zaporo diferenciala (XDS), brez težav zmore hitro vož­njo skozi ovinke, pri čemer za voznika sploh ni zahteven. Glede na to, da novi 2,0-litrski TSI zmore »le« 147 kW, kar za takšno delovno prostornino dandanes ni nič posebnega, si upam napovedati, da se nam v prihodnjih razvojnih ciklih obetajo še precej bolj strupene izvedbe.



Seveda so že serijsko vgradili nekaj danes nepogrešljivih asistenčnih sistemov od opozarjanja na vozilo v mrtvem kotu, opozarjanja na vozila ob vzvratnem speljevanju s parkirišča do opozarjanja pred trkom in zaviranja v sili in zaznavanja pešcev; med drugim pa si lahko omislite prilagodljivi tempomat in pomoč pri parkiranju; izbirate lahko med tremi infozabavnimi sistemi.



Polo GTI z menjalnikom DSG bo v Sloveniji že kmalu dosegljiv, in sicer za najmanj 22.474 evrov, s šeststopenjskim ročnim menjalnikom, ki bo cenejši za približno 1700 evrov, pa šele v drugi polovici leta 2018.