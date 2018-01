Mali SUV iz Seata speljal

Tudi Seat krepi ponudbo modelov na zdaj že nekaj let najbolj vročem delu trga – med športnimi terenci. Po ateci je na vrsti arona, manjši SUV ali križanec, ki je pripravljen na osnovi še prav tako zelo sveže ibize. A ima glede na trende upravičeno visoke cilje



Pri aroni ne ne gre le za bolj robustno ibizo, saj je s 414 cm od nje daljša za 8 cm, je višja in seveda tudi bolj dvignjena od tal (19 cm). Vselej ima na strehi vgrajeni vzdolžni prtljažni letvi. Dokaj prostorno, zračno je v avtomobilu za te zunanje mere, prtljažnik je solidno velik, saj meri 400 litrov, če zadnjo klop, ki se deli v razmerju 60/40, podremo, ga je za 1280 litrov.



Arona ni terenski avtomobil, saj ima vedno sprednji pogon. Nanj se prenaša moč že znanih bencinskih in dizelskih motorjev koncerna VW. Pri bencincih je v ospredju litrski trivaljnik v dveh izvedbah (70 in 85 kW), pri boljši oziroma bolj športni opremi FR je na izbiro tudi 1,5-litrski bencinski štirivaljnik (110 kW) z možnostjo izklapljanja dveh od štirih valjev. Oprema FR sicer prinaša še kaj drugega, med drugim možnost različnih voznih profilov. Dizelski predstavnik je 1,6-litrski štirivaljnik z dvema različicama, s 70 in 85 kW. Odvisno od motorja je poleg ročnega dosegljiv tudi samodejni menjalnik z dvema sklopkama. Ob koncu leta bodo začeli prodajati še izvedbo litrskega motorja na stisnjeni zemeljski plin (moč 66 kW).



Arona ima lahko veliko opreme za udobje in zabavo (vrhunski avdiosistem beats, preslikava pametnih telefonov, brezstično polnjenje, večfunkcijski zaslon z upravljanjem na dotik ...) ali pač varnost (različni asistenčni sistemi, radarski tempomat, zavorna asistenca v počasnem prometu). Od sredine leta bo na voljo tudi digitalni kokpit za volanom. Tako kot mnogi tekmeci se avtomobil, ki nosi ime po eni od provinc na kanarskem otoku Tenerife, morebitnim kupcem poskuša prikupiti tudi z najrazličnejšimi (več)barvnimi kombinacijami tako zunanjosti kot notranjost. V kabini je vse skupaj res dokaj živahno in pregledno, seveda pa gre za zasnovo, ki je zelo blizu drugim manjšim modelom znamke in koncerna.



Cene za arono, ki se meri z modeli, kot so renault captur, peugeot 2008, kia stonic, hyundai kona, se začenjajo pri 15 tisoč evrih in segajo do 22 tisoč evrov. V povprečju je arona za 2500 dražja od ibize. Zastopnik znamke v Sloveniji načrtuje, da bodo letos prodali 400 avtomobilov, kar je dokaj velika številka in na enaki ravni, kot na primer načrtujejo za ibizo. Pričakujejo, da bo imelo tri četrt prodanih aron bencinski motor. Ob koncu omenimo, da arona ne bo zadnji športni terenec te znamke. Ob koncu leta 2018 bo čas za doslej največji SUV z značko Seat, nekakšno podaljšano različico atece, ki bo imela še šesti in sedmi sedež.