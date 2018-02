Mali veliki SUV iz Jaguarja

Kot večina premijskih proizvajalcev vozil se je tudi Jaguar pred časom podal v svet šport­nih terencev s srednje velikim F-paceom. Zdaj so naredili še (logičen) korak v nižji, kompakt­ni razred in z E-pa­ceom dokazali, da niso več specializirani le za premijske športne avtomobile. Veliki jaguarji so dobili simpatičnega, a ne nebogljenega mladička.



Kakor je povedal glavni oblikovalec Ian Callum, so se mladi oblikovalci, ki so jim namenoma prepustili zunanjo podobo E-pacea, naloge lotili kar se da zagnano in ob upoštevanju hišne tradicije – predvsem sprednji del vozila namenoma spominja na športnega jaguarja F-type – dobili odličen rezultat, vključno s kratkim terensko-kupejevskim zadkom. Čeprav je E-pace dolg celo nekaj centimetrov manj kot 4,4 metra, je z 1,890 metra širok kot precej večji terenci. Zato deluje mišičasto in mladostno, še posebno ker je manj razpotegnjen kot na primer večji F-pace. Ker so mu namenili vlogo jaguarjevega mladiča, so mu dodali velike oči (žaromete v LED-izvedbi) in zajetne šape (najmanj 20-palčna kolesa).



V za jaguarje značilnem slogu je skrbno oblikovana in izdelana tudi notranjost, kjer predvsem spredaj hitro pozabiš, da sediš v vozilu kompaktnega razreda. Resda prvih nekaj minut sedeži, zlasti spred­nja, delujejo precej trdo, a ko se jih privadiš, odlično podpirajo telo tudi v (pre)hitro voženih ovinkih. Oblika armaturne plošče ima nekaj reminiscenc iz F-typa, a hkrati se ji pozna, da jo je zasnovala mlada oblikovalka, saj je na njej nekaj zelo svežih linij, predvsem je zanimiva asimetrična »zareza«, ki se izteče v desni rob sredinske konzole in je hkrati ličen in uporaben ročaj in opora za sopotnikovo levo nogo. Inštrumenti in upravljala so dobro delujoča kombinacija digitalne in analogne tehnologije; 10-palčni sredinski zaslon na dotik je serijski. E-pace je na preizkusnem trku Euro NCAP že dobil pet zvezdic, kar pomeni, da ima med drugim popoln paket asistenčnih sistemov; prav tako je samoumevna povezljivost z internetom.



Pomemben del voznih lastnosti je vzvojna trdnost oziroma togost karoserije. Pri tem se E-pace odlično odreže, kar čuti predvsem voznik med hitro vožnjo po ovinkasti cesti, ko ima občutek, da je zlit z vozilom. Da so to dosegli, pa je bila potrebna žrtev, to je za kompaktnega terenca precej velika masa. To smo opazili vsi novinarji, ki smo ga vozili med prvimi kilometri. Njegova masa sicer variira glede na motor in opremo, a v povprečju se suče med 1800 in 1900 kilogrami. Jaguarjevi inženirji so razložili, da v tem cenovnem razredu niso mogli uporabiti toliko lahkih materialov (čeprav je precej delov karoserije in podvozja iz aluminija), kakor so jih na primer pri dražjem F-paceu. Niso pa hoteli manj togosti in varnosti.



E-pace je na voljo s tremi dizelskimi in dvema bencinskima motorjema. Vsi so 2,0-litrski štirivaljniki, a s precej različno zalogo moči. Vstopni dizel ima največjo moč 110 kW (150 KM), srednji 132 kW (180 KM) in najmočnejši 177 kW (240 KM); slednji razveseljuje voznika tudi s 500 Nm največ­jega navora že od 1500 vrt./min. Bencinska motorja imata 183 kW (249 KM) oziroma 221 kW (300 KM). Ni težko uganiti, da se slednji temu jaguarčku poda najbolje, saj po eni strani omogoča prijetno ležerno vožnjo na velike razdalje, po drugi pa ga lahko spremeni v živahnega športnika (največja hitrost 243 km/h, pospešek 0–100 km/h v 6,4 sekunde), pri čemer svoj del doda še devetstopenjski samodejni menjalnik z možnostjo ročnega prestavljanja; ročni menjalnik je na voljo le pri obeh šibkejših dizlih.



Ob tem, da se E-pace bolj ali manj pričakovano odlično pelje po gladkem asfaltu – med prvimi kilometri smo preizkusili najmočnejši (240 KM) turbodizel in najmočnejši (300 KM) bencinec –, so naredile več kot dober vtis tudi njegove terenske zmogljivosti, pri katerih so očitne sledi bratske Land Roverjeve tehnologije in terenskih izkušenj. Vozilo, ki je ob polni obremenjenosti od tal oddaljeno dobrih 16 centimetrov, zmore veliko več, kot sem pričakoval. Brez škode prebrede tudi pol metra globoko rečno strugo, čeprav dvomim, da se bodo lastniki opogumili za tak preizkus; pri strmih spustih pa se dobro obnese prilagodljivi elektronski nadzor, ko se vozniku ni treba ukvarjati z zavoro. Poleg prispevka k odličnim zmogljivostim na slabi podlagi štirikolesni pogon (active driveline AWD system) s samodejnim razporejanjem pogonske moči med sprednjima in zadnjima kolesoma pomembno pripomore k odlični vozni dinamiki, ki v nekaterih primerih spominja na jaguarje z zad­njim pogonom.



E-pace je razmeroma prostorno in uporabno vozilo za štiri ali (občasno) pet potnikov. Posebej so se potrudili z oblikovanjem odlagalnega prostora na sredinski konzoli. Gre za vdolbino oziroma predal s prostornino osem litrov, vanj med drugim lahko spravite ipad in polnite mobilni telefon. Za ta velikostni razred je prostoren in kakovostno obdelan tudi prostor za prtljago (577–1234 litrov).



Novega jaguarja v Sloveniji že lahko kupite. Seveda je najcenejši najšibkejši dizelski, ki ima lahko tudi zgolj sprednji pogon in ročni menjalnik. Zanj boste odšteli najmanj 33.416 evrov. Sicer pa se »prave« cene začnejo pri 41.332 evrih, kolikor stane 180-konjski dizel z osnovnim paketom opreme, s samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom. Za najmočnejšega 300-konjskega E-pacea pa boste plačali najmanj 58.926 evrov.