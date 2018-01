Japonci so ga poznali kot GTO, v ZDA, Evropi in na večini drugih trgov je nosil oznako 3000 GT. Za povrhu ga je posvojil ameriški Dodge, pri katerem je športnik s štirikolesnim pogonom, štirikolesnim volanom in zelo zmogljivim šestvaljnikom dobil ime stealth.



Mitsubishi 3000 GT VR4 twin-turbo je bil v letih 1991–1999 vrh ponudbe znamke. Kupe s sedežno zas­novo 2+2 je bil opremljen s 3,0-litrskim bencinskim motorjem s šestimi valji in dvema turbopolnilnikoma, ki sta v primerjavi z atmosfersko izvedbo dvignila moč s 166 kW (223 KM) na ostrih 221 kW (300 KM) oziroma glede na trg 210 kW (286 KM). Konjenica je pognala avtomobil do 100 km/h v 5,7 sekunde in do elektronsko omejene hitrosti 250 km/h oziroma brez slednje do 280 km/h. Moč se je prek petstopenjskega ročnega ali štiristopenjskega samodejnega men­jalnika prelivala na vsa štiri kolesa. Mitsubishi je imel štirikolesni volan in sistem za aktivno uravnavanje aerodinamičnega profila, s katerim se je naklon prednjega in zadnjega spojlerja spreminjal glede na hitrost elektromotorja. Avantgardni rešitvi sta bila tudi elektronska nastavitev trdote blaženja in izpuh z loputama za športno glasen ali potovalno umirjen zvok.



Z zunanjo podobo se je postav­ljal ob bok hondi NSX, mazdi cosmo, nissanu 300 ZX in toyoti supri. Žarometa sta bila dvižna, motorni pokrov sta krasila zračna vstopnika, bočni del avtomobila se je za vrati končal z režastima odprtinama v slogu ferrarijev, karoserijska silhueta je bila nizka, široka in mišičasta. Puristi so se obregnili le ob veliko maso, ki je presegla 1,7 tone, nekateri so tarnali še nad pogonom, ki je bil v primerjavi z zad­njim varnejši, a ne tako zabaven.



Leto 1994 je prineslo prvo posodobitev, ko so dvižna žarometa zamenjali s klasičnima in preoblikovali odbijača. Precej plastično armaturno ploščo sta dopolnila nov avdiosistem in klimatizacija z LCD-zaslonom. Avtomobil je dobil še čelni varnostni blazini. Motor je ostal nespremenjen, razen malenkost večjega navora, nanj so priključili šeststopenjski ročni menjalnik znamke Getrag. Je pa z leti izgubil nekaj »bonbonč­kov«. Z modelnim letom 1994 se je poslovil variabilni izpuh z loputama, dve leti pozneje aktivna spojlerja. Istega leta so ustavili prodajo dodgea stealtha. Uradno upokojitev je 3000 GT dočakal leta 1999 s šestvaljnikom z 238 kW (324 KM) in velikanskim zadnjim spojlerjem. Na ameriškem trgu je bil na voljo še v zelo redki izvedbi spyder z zložljivo kovinsko streho.



Mitsubishi 3000 GT VR4, za katerega je bilo treba v Nemčiji odšteti okoli 120 tisoč mark, kljub tehnični izjemnosti ni bil tako razvpit kot veliki trije (honda NSX, nissan 300 ZX in toyota supra). Razlogov je več, od purističnega očitka o veliki masi do verjetno preprostega dejstva, da si ni nikoli priboril vidnejše filmske vloge v slogu »hitri in drzni«.