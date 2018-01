Naj tudi vaši sosedje obmolknejo

Športni terenci so brez dvoma razred, ki zadnja leta beleži veliko rast. Stotniji raznovrstnih terensko obarvanih vozil se je nedavno pridružil še novi Citroën C3 Aircross, ki je v svet kompaktnih športnih terencev vnesel nov val svežine. Njegova zunanjost izstopa zaradi edinstvene morfološke zgradbe in se ponaša z številnimi možnostmi za individualizacijo podobe, kakršnih trg že ne pozna. Tako boste lahko vašemu novemu C3 Aircross dali svoj pečat. Prav tako izstopajoča je njegova notranjost, ki vozniku in potnikom ponuja veliko udobja, inovativnih rešitev tipičnih za Citroën. Francoski proizvajalec je rešitve vezane na udobje združil pod imenom Citroën Advanced Comfort©.

Številne barvne kombinacije

Novinec izstopa predvsem zaradi svoje mogočne, izvirne in sodobne postave. Njegova morfološka zgradba je edinstvena in značilna za vse nove Citroënove modele, poleg tega pa se ponaša z vsemi atributi vzdržljivega in varnega športnega terenskega vozila: privzdignjeno podvozje, visok položaj za vožnjo, spodnji ščitniki prednjega in zadnjega odbijača, velika kolesa in podaljški blatnikov. Njegovo silhueto z razkošnimi oblinami poudarjajo prepoznavni grafični elementi, kot so barviti dodatki na nosilnih drogovih strešnega prtljažnika in zadnja vogalna stekla z učinkom naoknic.

Po zgledu novega vozila C3 so se Citroënovi oblikovalci odločili C3 Aircross navdati z modernim in drznim videzom, za katerega so na voljo številne možnosti za individualizacijo podobe. Tako bo lahko čisto vsak izrazil svoj značaj, ne glede na to, ali je popolnoma umirjen ali pa popolnoma živahen. Stranka si lahko izbere streho in paket barvnih dodatkov (pack color), ki poudarijo obliko karoserije. Barviti dodatki, ki razgibajo in popestrijo stil kompaktnega športnega terenskega vozila, so bili preučeni do najmanjše podrobnosti: nosilni drogovi strešnega prtljažnika, zadnja vogalna stekla, ohišja zunanjih ogledal, obrobe prednjih žarometov in osrednji kolesni pokrovčki z obrobo. Na voljo je 85 različnih kombinacij:

8 barv karoserije (Natural White, Ink Black, Misty Grey, Cosmic Silver, Passion Red, Breathing Blue, Sable, Spicy Orange)

3 barve strehe za dvobarvni učinek (Ink Black, Natural White, Spicy Orange)

4 barvni paketi (oranžen, siv, bel, črn)

Po želji lahko kombinirate živahne klasične barve ali se odločite za umirjene kontrastne odtenke. Na voljo vam je tudi pester izbor platišč iz kolekcije stiliziranih 16-palčnih okrasnih pokrovov ter 16- ali 17-palčnih aluminijastih platišč z diamantno obdelavo.

Ne le zunanjost, tudi potniški prostor lahko prilagodite svojim željam - na voljo je pet različnih notranjih ambientov. Dizajn notranjosti je nastal po zgledu raznih svetov, kot sta svet pohištva in mode. Ponaša se z izčiščenimi linijami, zaščitniškimi oblikami, dovršeno končno obdelavo in raznimi tekstilnimi oblogami v predelu armaturne plošče. Celoto zaznamujejo harmonične barve in materiali, dekorativni dodatki na oblogah vrat, barvite podrobnosti na volanu in zračnikih pa tudi oblazinjenje sedežev, ki ustvarijo edinstveno atmosfero, značilno za pravi salon. Glede na izbrani odtenek, ki je lahko nevtralen, topel, dinamičen ali visokokakovosten, C3 Aircross nudi vozniku in potnikom zares pravo paleto možnosti za izražanje lastne osebnosti.

Program Citroën Advanced Comfort©, ki je rezultat posebne pozornosti, posvečene dobremu počutju telesa in duha v notranjosti, prinaša modelu C3 Aircross praktičen in radodaren značaj. Uporabnikom nudi široke in udobne sedeže ter izstopa iz množice zaradi neprimerljivega bivalnega udobja (najvišja višina pod stropom, veliko prostora za kolena), modularnost brez primere (drsno pomična sedežna klop z dvema popolnoma ločenima deloma, preklop sedeža prednjega sopotnika v mizico za pridobitev 2,40 metra dolžine za nakladanje) in izjemna prostornina prtljažnika (410 litrov z možnostjo povečanja na 520 litrov). Dobro počutje v notranjosti tudi pomeni, da lahko izkoristimo prednosti izjemno osvetljenega potniškega prostora, ki ga preplavlja svetloba po zaslugi panoramskega strešnega okna velikih dimenzij.

C3 Aircross je seveda v trendu s časom zato ponuja domiselna odlagalna mesta, med katerimi je tudi območje za brezžično polnjenje pametnega telefona na sredinski konzoli, in pa tudi celovit izbor sistemov za pomoč pri vožnji, kot so prosojni zaslon za prikaz podatkov, sistem za samodejno zaviranje v sili (Active Safety Brake), samodejni preklop dolgih luči, prepoznavanje prometnih znakov za omejitev in priporočanje hitrosti in ne smemo pozabiti na vsakodnevno uporabne tehnologije, kot sta na primer samodejno parkiranje Park Assist ali CITROËN Connect Nav.

Športno-terenski značaj

Vožnja C3 Aircross je pravi užitek za voznika - ne le zaradi vrhunske ergonomije, po kateri so znana Citroënova vozila, ampak tudi zaradi voznih lastnosti. Najprej so tu varčni in učinkoviti pogonski agregati. Turbobencinski trivaljniki PureTech razvijejo 82, 110 ali 130 'konjev', pri čemer je 110-konjska različica na voljo tudi s samodejnim 6-stopenjskim menjalnikom EAT6. Potem sta tu še dva turbodizelska BlueHDi agregata z ročnim menjalnikom in sicer tisti s 100 in 120 'konji'. Vsi našteti pogonski agregati se odlično znajdejo tako v urbani džungli kot izven nje.

Zahvaljujoč sistemu za izboljšano vlečno moč Grip Control in posebnim 16- ali 17-palčnim pnevmatikam Mud & Snow se C3 Aircross prilagaja vsem vrstam cestišča ne glede na dane razmere in vrsto podlage. Dodatno zagotovilo za varnost v najrazličnejših razmerah nudi pet načinov delovanja. Sistem Grip Control lahko deluje samodejno v standardnem načinu, lahko pa izberemo enega od drugih razpoložljivih načinov (pesek, neutrjen teren, sneg ali ESP OFF).

V kombinaciji s sistemom Grip Control pa pomoč pri spustu po strmini (Hill Assist Descent) pomaga vozilu zadržati nižjo hitrost, tudi na zelo strmem klancu. S to tehnologijo vozilo zadrži ustrezno smer vožnje, hkrati pa omeji nevarnost spodrsavanja med spustom po klancu. Nova funkcija za pomoč med spustom dejansko pomaga vozniku popolnoma in varno obvladovati avtomobil. Sistem lahko zadrži vozilo na zelo nizki hitrosti (3 km/h), pri tem pa mu zagotovi nadzor in varnost v kritičnih situacijah.

Okno v svet

Notranjost C3 Aircross je po zaslugi zastekljenega strešnega okna, ki ga lahko odpremo in je hkrati panoramskih razsežnosti, izjemno svetla, potnikom pa ponudil lep razgled iz vozila. Panoramsko strešno okno ima funkcijo za električni sekvenčni pomik ter se ponaša z velikimi merami (skoraj en meter dolga zastekljena površina), s senčnikom in svetlobnimi vodniki na diode LED. Stopnjo osvetljenosti potniškega prostora pa lahko prilagajamo na še en način, to je s senčniki na zadnjih sedežih.

Novi C3 Aircross ponudi še eno okno v svet - različne možnosti povezljivosti pametnih naprav z avtomobilom. To vlogo igra njegov 7-palčni zaslon na dotik, ki ima obenem še vlogo osrednje upravljalne enote vozila, s katero nastavljamo delovanje klimatske naprave, avtoradia, telefona in navigacijskega sistema. S funkcijo Mirror Screen, ki deluje v povezavi s protokoli Apple Car Play, MirrorLink in Android Auto (ni na voljo v Sloveniji), lahko povsem varno uporabljamo multimedijske vsebine in aplikacije s svojega pametnega telefona. Potem je tu še povezljiv navigacijski sistem 3D s prepoznavanjem govora CITROËN Connect Nav. Pametni telefon pa bo po zaslugi brezžičnega polnjenja po standardu Qi vedno poln energije za nove dogodivščine.

Ko pa gre kaj narobe, pa bo v pomoč Citroën Connect Box s paketom SOS in avtomobilsko asistenco. Z njo lahko v primeru okvare ali prometne nesreče vzpostavimo povezavo s specializirano službo za pomoč.

Kot se za novodobna vozila spodobi je tudi novi C3 Aircross lahko opremljen s kar dvanajstimi različnimi asistenčnimi sistemi, ki olajšajo voznikovo delo in mu pomagajo v kritičnih situacijah. Med njimi naj izpostavimo: