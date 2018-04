Navya nas je vozila

Vozilo pripelje, odprejo se vrata, vstopiš, zaprejo se za teboj, odpelje se naprej, na naslednji postaji samo ustavi ... Zazna oviro, se ji izogne ali ustavi pred nekom, ki je stopil na cesto, in ga z zvokom opozori, da naj se umakne. Vse se dogaja brez šofiranja, v vozilu ni volana.



Tako bi zelo približno opisali delovanje za določeno traso programiranega velikega taksija ali pač minibusa, ki so ga lahko včeraj preizkusili tudi obiskovalci ljubljanskega BTC. Vozilo francoskega proizvajalca Navya se je peljalo po Ameriški ulici približno 100 metrov in nazaj. Približno 15 ljudi lahko sprejme, vozi pričakovano na električni pogon, opremljeno je z množico elektronskih pripomočkov, glavno vlogo pa ima več lidarjev – laserskih detektorjev, ki natančno zaznavajo okolico vozila –, da ni nobenih mrtvih kotov, če bi se pojavila kakšna ovira, in bi umetna pamet posredovala namesto voznika, ki ga ni. Tokrat, ko je šle za neke vrsto demonstracijsko vožnjo, je bil v njem le strokovnjak iz francoske družbe, da je vse skupaj nadziral.



Kaj je treba storiti za njegovo pripravo? »Najprej smo se s proizvajalcem dogovorili, kje bo trasa, jo z avtomobilom z majhno hitrostjo prepeljali in hkrati posneli z videom. Film smo poslali proizvajalcu vozil, ta ga je analiziral, nato pa smo na bližnji stolpnici postavili anteno s tako imenovanim diferencialnim GPS (globalni sistemom pozicioniranja), da vozilo dobiva čim bolj natančne podatke s satelitov. Ko so ga pripeljali v BTC, smo ga najprej po trasi zapeljali ročno, ob tem so lidarski senzorji zajeli celoten prostor. To smo predelano z izbrisanimi objekti, da se vidi, kaj je čista cesta, poslali nazaj v Francijo. Na podlagi tega se je naredila mapa in se je še vse skupaj fino nastavilo, da ko, denimo, pelje čez zebro, upočasni,« nam je razlagal Radovan Sernec, vodja razvoja v podjetju AV Living Lab, hčerinske družbe BTC, ki je to vozilo pripeljalo v Ljubljano, s tem pa so tudi označili uradni začetek svojega delovanja.



Načrtovani prevoz do končnega cilja



Takšen »shuttle« je namenjen prevozu ljudi k njihovi čisto končni destinaciji v urbanem okolju, čemur angleško rečejo last mile. Tudi zato je to nekakšna programirana vožnja, z ustavljanjem na postajah ter zaznavanjem ovir in njihovim izogibanjem je povsem počasna, do 20 kilometrov na uro. Z enim polnjenjem lahko takšno električno vozilo, ki ima motor z močjo le 11 kW, vozi od osem do deset ur, lahko se ga polni tudi na povsem običajni šuko vtičnici. Pravijo, da jih kar nekaj že vozi po svetovnih prestolnicah, na primer v pešconi v Parizu, nekdo se vpraša, ali bi lahko kaj takšnega nekoč vozilo po Čopovi ...



Malce stran je razstavljenih več avtomobilov, ki so tako ali drugače dobro opremljeni s sodobnimi varnostnimi asistenčnimi sistemi, ki so po svoje stopnje proti avtonomni vožnji. Z Birgit Hütter, ki je glavna za napredne asistenčne sisteme v Magni Steyr iz Gradca, stopim pred BMW serije 5 touring, ki pa v tem primeru le ni čisto običajen, pravijo mu zbiralec podatkov. Spredaj ima še dodaten radar in kamero, ki so ju povezali z elektroniko v vozilu, v prtljažnik pa namestili dodatno strojno opremo za shranjevanje in procesiranje podatkov, ki jih pridobivajo med vožnjo in z njihovo pomočjo primerjajo in ocenjujejo, kako deluje vsa serijska asistenčna oprema (na primer vzdrževanje vožnje med smernim črtami ali prepoznava prometnih znakov), kaj bi bilo v voznih situacijah še mogoče izboljšati. V Avstriji imajo deset kilometrov avtoceste, ki je pokrita z različnimi senzorji, tako da se dobijo podatki od infrastrukture, kaj se je tam dogajalo. Ko se peljejo s pričujočim testnim avtomobilom po takšnem odseku, lahko podatke, ki ji jih sam pridobiva, primerjajo tudi s podatki iz infrastrukture.



Kako zna namesto voznika zavreti avtomobil



Nato stopim do ograjenega prostora, v katerem kolegi iz AMZS obiskovalcem prikazujejo, kako na novem audiju A8 deluje sistem za preprečevanje naleta z zaznavanjem pešcev – kako avtomobil, ko pred njega stopi pešec, v primeru odsotnosti voznika sam zavre in ustavi. Vse to so, kot rečeno, koraki v smeri avtonomne vožnje, ki pa vsaj v osebnih avtomobilih še kar dolgo ne bo povsem samodejna. Maik Böres, vodja skupine mobilne prihodnosti v BMW, je dejal, da bo njihov električni in močno napredni avtomobil inext, ki je predviden za leto 2021, imel tretjo stopnjo avtonomosti od možnih petih, kar naj bi pomenilo, da bo voznik v nekaterih razmerah krmiljenje lahko prepustil avtomobilu, a bo moral še vedno poprijeti za volan, ko bo to treba.



Kot je na dogodku Dan prihodnosti, ki je sklenil Ten-T days v Ljubljani, med drugim dejala Violeta Bulc, evropska komisarka za promet, nas čakajo veliki izzivi v prometnem sektorju, med drugim tudi glede nesreč, ko je v 93 odstotkih prometnih nesreč vzrok človeški, zato se te nove tehnike na področju avtomatizacije in digitalizacije vožnje zelo pomembne. A je hkrati opozorila na pomembnost postopnosti in varnosti, da bo za popolno avtonomnost v prometu potrebnega več časa. »Ko govorimo o digitalnem svetu, je pomembna varnost, a če izgubimo podatke v računalniku, smo še vedno živi, če pa gre kaj narobe v avtu, smo lahko mrtvi.«