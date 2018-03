Ni uspeha brez tveganja

Ljudje že od pradavnine v svojem bistvu nismo najbolj naklonjeni tveganju in raje ostajamo v svoji coni udobja, kot se temu dandanes moderno reče. Tudi spremembe nam niso najbolj ljube, saj nas vedno preveva občutek strahu, da nam bo ta sprememba prinesla več slabega kot dobrega. Zakaj bi nekdo dal odpoved v redni službi z lepo plačo in se podal v negotovo podjetniško življenje in sledil svojemu klicu? Večina raje vztraja v coni udobja, pa čeprav morda globoko v sebi čuti nezadovoljstvo, a se kljub temu na nek način sprijazni s svojo usodo.

Pogumni posamezniki naredijo spremembo

Vendar zgodovina pozna posameznike, ki so si upali. Ne le nekaj njih, ampak celo vrsto ljudi, ki so v iskanju boljših rešitev tudi tvegali. Vprašajmo se, ali bi danes imeli pametne telefone, če Nikola Tesla ne bi tvegal med raziskovanjem elektrike, saj bi ga njegova raziskovalna strast lahko kratkomalo ubila? Verjetno ne. Kaj pa sodobna mobilnost in avtomobili, ali bi bili sploh mogoči, če ne bi v pradavnini človek tvegal in izumil kolo? Verjetno ne.

Ravno razvoj avtomobilov in motociklov je stalno povezan s tveganji. Prvi avtomobilisti so v želji po hitrostnih rekordih imeli svojo glavo tako rekoč na razprodaji, saj takrat še ni bilo ne duha ne sluha o različnih asistenčnih sistemih, varnostnih pasovih in zračnih blazinah. Bila sta le človek in stroj, sama na utrjeni plaži v ameriški Daytoni, ki neuradno velja za rojstno mesto hitrosti. Ali je to zgolj marketinška poteza tamkajšnjega turističnega urada ali je v tem tudi kaj resnice, na tem mestu ne bom sodil. Dejstvo je, da so na tisti plaži ob Atlantskem oceanu možakarji dirkali od začetka 20. stoletja pa tako rekoč do danes, ko se je dirkanje s plaže preselilo v mesto. In za takšno vožnjo je bil potreben pogum, saj je lahko marsikaj šlo narobe. In pogosto je tudi šlo. A brez tega junaštva bi bili sodobni avtomobili še vedno prave počasnele.

Premikanje meja

Ne le prvi avtomobilisti in motoristi, ki so svoje z današnjega gledišča primitivne stroje gnali preko roba zmogljivosti, meje vsak dan premikajo tudi avtomobilske znamke s svojimi novimi avtomobili. Kupci so namreč strogi in neizprosni razsodniki in avtomobilska industrija pozna kar nekaj modelov avtomobilov, ki so namesto bleščečega uspeha na trgu doživeli bridek konec na pokopališču zgodovine. Skoraj vsaka znamka ga je že imela in če bi ljudje v avtomobilskih tovarnah obupali ob prvem neuspehu, bi že številne znamke končale svojo pot. K sreči ti ljudje niso vrgli puške v koruza, ampak so vztrajali in tvegali z novim modelom ter uspeli.

Ko tvega avtomobilska znamka

Tudi bavarska znamka avtomobilov in motociklov BMW je v svoji dolgi zgodovini večkrat tvegala. Angažiranje oblikovalca Chrisa Banglea, ki je z inovativno obliko takrat nove serije 7 povzročil pravo ogorčenje med zvestimi pristaši znamke, je bilo gotovo veliko tveganje, ki pa je na koncu vodilo v uspeh. Tudi razvoj modelov X6 in X4, ki sta oblikovala nov segment SUV vozil - SUV kupeje. Če bi pri BMW vztrajali v svoji coni udobja, se razvoja takšnega kupejevskega SUV vozila verjetno ne bi niti lotili, saj marsikomu kombinacija robatega SUV in športnega kupeja na prvo žogo ne pride na pamet. A BMW je uspelo in družina kupejevskih SUV bo kmalu dobila novega člana. Bodite drzni in ga zapeljite!