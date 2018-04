Odslej tudi zaznavanje kolesarjev

Konzorcij Euro NCAP je pretekli teden objavil prvi rezultat z letnico 2018. Preizkusne trke so okrepili z dodatnimi testi, med katerimi je najbolj pomemben preizkus zaznavanja kolesarja in zaviranja pred njim. Električni nissan leaf je tudi z zaostrenimi merili opravil z odliko.



Potrošniške organizacije, avtomobilski klubi, zavarovalnice in drugi deležniki, ki sestavljajo konzorcij Euro NCAP, avtomobilskimi tovarnam ne pustijo dihati. Za najvišjo varnostno oceno morajo avtomobili vsako leto doseči odlično oceno pri vse strožjih kriterijih. Do konca preteklega leta je veljalo, da mora med drugim kakovostno delovati sistem prepoznavanja peš­cev, zdaj so dodali še zaviranje v sili pred kolesarjem.



Tako je varnostna ocena še bolj povezana ne samo z voznikom in potniki v avtomobilu, ampak tudi z okolico, po kateri se pelje. Spomnimo: leta 1997, ko se je vse skupaj začelo, so preverjali, kako se avtomobil izkaže med delnim trčenjem v zmečkljivo oviro, bočnim trkom in kako »prizanesljiv« je do pešcev. Pozneje so vključili oceno varnosti otrok, ki sedijo na zadnji klopi, zaostrili oceno zaščite pešcev (od letos se imenuje ocena zaščite ranljivih udeležencev v prometu), avtomobile preizkušajo tudi s trkom v fiksno oviro s popolnim prekrivanjem in dodali so oceno varnostne opreme.



Euro NCAP je po preizkusu zaznavanja pešcev uvedel tudi test prepoznavanja kolesarja, ki pripelje s strani.



Prav pri njej so se v zadnjih letih zgodile številne spremembe. Z dodatnimi preverjanji, ki jih je uvedel, je konzorcij močno zaostril pravila glede serijske vgradnje in pred dvema letoma omogočil dvojno oceno – eno za različice, pri katerih manjka dobršen del varnostne opreme, drugo pa za tiste z boljšo serijsko ali doplačljivo opremo. Kupci lahko na ta način takoj opazijo, da brez varnostnih pripomočkov avtomobil komaj doseže štiri zvezdice, če sploh.

Nove ocene kažejo naraščajočo stopnjo tehnične izpopolnjenosti



Ob preizkusu prepoznavanja kolesarja, ki pripelje s strani ali vozi po sredini cestišča, so letos zaostrili tudi kriterije pri sistemih za zagotavljanje vožnje na smernem pasu. Odslej morajo zaznati rob cestišča – tudi če ni robne črte, zagotoviti varno vrnitev na vozni pas po prehitevanju in onemogočiti menjavo voznega pasu, ko je na sosednjem drugo vozilo. Poleg tega so vključili prepoznavanje pešcev v temi in slabi svetlobi. S tem želijo doseči bistveno večjo varnost za najšibkejše udeležence v prometu, saj ob zmanjševanju števila mrtvih na evropskih cestah podatki za pešce in kolesarje niso tako spodbud­ni, zmanjšanje števila najbolj tragičnih izidov nesreč je namreč bistveno manj izrazito.



Po prvem letošnjem testu je Michiel van Ratingen, generalni sekretar konzorcija Euro NCAP, med drugim poudaril: »Naše nove ocene kažejo naraščajočo stopnjo tehnične izpopolnjenosti, ki jo je mogoče doseči s povezavo različnih sistemov tipal, nameščenih na vozilu. Ker se stroški teh sistemov zmanjšujejo in računske zmogljivosti povečujejo, bodo kmalu tudi vozila z osnovno serijsko opremo lahko pripomogla k preprečitvi še bolj zapletenih dogodkov iz realnega življenja. Euro NCAP poskuša spodbuditi ta trend in še naprej izzivati avtomobilske tovarne k doseganju najvišje ravni varnosti za potnike v avtomobilu in ranljive udeležence v prometu že s standardno opremo.«