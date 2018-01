Poplava športnih terencev – in še nekaj drugih

December je za prodajalce avtomobilov predvsem mesec konsolidacije, zaključevanja poslovnega leta. Prodajnih dni je manj, kupci se bolj kot avtomobilom posvečajo božično-novoletni ponudbi, a slovenski prodajalci se glede preteklega leta ne bodo smeli pritoževati. S podobno vnemo vstopajo tudi v leto 2018, ko nas že v januarju čaka kopica novosti. Preverili smo, kaj lahko pričakujemo tja do začetka jeseni.



Januar



V prvem celem delovnem tednu nas čaka slovenska predstavitev seata arone, manjšega brata predlani predstavljene atece. Že dober teden pozneje bo prišel na trg njegov Volkswagnov tekmec z divjim imenom T-roc. Oba bosta poskušala vzeti avreolo podobno velikemu citroënu C3 aircrossu, prodaja katerega se resneje začenja v tem mesecu. Prav kmalu bomo dočakali slovensko predstavitev nove dacie duster, o kateri smo na naših straneh pisali pred kratkim. Tudi opel grandland X, kompaktni športni terenec, se na trg bolj smelo podaja šele v teh dneh, a prav veliko časa za slavo najnovejšega predstavnika v svojem razredu ne bo imel, saj mu bo že kmalu nekaj pozornosti ukradel mitsubishi eclipse cross. Za povrhu bo tudi Nissan predstavil olepšanega X-traila, na drugem koncu ponudbe športnih terencev pa boste od konca meseca lahko izbrali jaguarja E-pace.



Januar pa ne bo samo športnoterenski. Ozaljšale ga bodo še tri limuzine z Daljnega vzhoda. Kia stinger, korejski GT, bo zobe pokazala predvsem nemški trojici, ki vlada na tem področju, lexus LS posega med direktorske avtomobile, hyundai i30 fastback pa je limuzinski kupe v nižjem srednjem razredu. V povsem drug svet sodita mercedes-benza S kupe in S kabriolet, ki so ju osvežili, Mercedes-Benz pa bo z razredom X januarja tudi v Sloveniji vstopil med ponudnike poltovornjakov. Manj opazna bo najbrž ponudba posebne serije fiatov 500, 500L in 500X, do konca meseca pa bodo pri Hyundaiu morda začeli prodajati ioniqa v priključni hibridni različici. Če jim ne bo uspelo, bo ta avtomobil na voljo od začetka februarja.



Februar



V najkrajšem mesecu v letu je najkrajši tudi seznam novih avtomobilov, ki pridejo na slovenski trg. Med njimi sta dva audija, in sicer admiralska ladja A8 in ultimativni športnik RS4 avant. Opel bo do konca februarja predstavil novo paleto kombijev vivaro (tourer, life in combi+), na enaki osnovi bo svoj talent pokazal Fiat – talento je namreč novo ime njegovih kombijev. Manj pomembna je posebna serije jeepa wranglerja, ki jo bodo prav tako pripravili februarja.



Marec



V pričakovanju pomladi se bodo avtomobilske novosti spet razbohotile. Veseli jih bodo predvsem ljubitelji večjih avtomobilov. A najprej velja omeniti dve med kompaktnimi športnimi terenci, prihajata namreč BMW X2 in volvo XC40. Na drugem koncu ponudbe tega razreda bomo spoznali range roverja in range roverja sport, proti bolj terenskim vodam bo zaneslo tudi Opel, ki bo v Slovenijo marca pripeljal insignio country tourer. Jeep renegade dobiva posebno serijo, jeep grand cherokee pa bo v različici trackhawk zarohnel s 520 kW oziroma 707 konji. Če želite v svetu športnih terencev igrati na okoljsko prijaznejše strune, boste zagotovo raje izbrali kio niro kot priključni hibrid. Ravno tako od marca bo pri nas naprodaj prenovljeni ford ecosport, prej omenjenim kombijem pa bodo začeli konkurirati tudi Fordovi z oznako custom. Audi A7 bo v novi preobleki navduševal ljubitelje limuzinsko-kupejevskega prestiža, prenovljen bo privabljal tudi podobno zasnovani mercedes-benz CLS. Marec zaokrožujeta še dva »podivjana« renaulta, in sicer twingo GT EDC in megane R. S.



April



Adrenalinskim navdušencem se v letošnjem četrtem mesecu obeta nova ford fiesta ST, ne dosti manj divje voznike bo takrat začela loviti kia rio GT line. Še bolj športnim utegne biti všeč prenovljeni ameriški mišičnjak ford mustang, na voljo pa bo še posebna serija fiata 124 spider. V bolj umirjenih vodah se bosta vrteli posebni seriji, ki ju pripravljata Dacia (black/white) in Renault (limited). A april ne bo imun niti za konkretne novosti, saj na trg prihaja nova generacija mercedes-benza razreda A, najprej kot kombilimuzina, limuzina bo sledila novembra, Ford pa bo fiesti nadel še malo bolj terenski značaj z modelom active.



Maj



Najlepši mesec bo začinila nova generacija legendarnega mercedes-benza razreda G, ki seveda ni za vsakogar, vsaj malo pa se mu bo poskušal po robu postaviti lexus RX L, pri čemer L pomeni 11 cm prirastka pri dolžini in pridobljeno tretjo vrsto sedežev. Bolj lagodnim poslovnim vožnjam bo namenjen novi audi A6, najprej kot limuzina, karavanskega avanta načrtujejo za september. BMW M5 bo zadovoljil adrenalinske poslovneže, BMW i8 roadster ali coupe pa ekstravagantneže, ki stavijo na alternativo. A ta bo prišla tudi do množic, saj Nissan v Slovenijo pripelje novega leafa, za katerega je že zdaj kar nekaj zanimanja. Zanimivo zgodbo bo spisal citroën C4 cactus, ki se po prvih fotografijah zdi bolj novi C4 kot novi cactus, pri Fiatu bodo zabelili ponudbo motorjev za dobla, quba in tipa v vseh treh različicah.



Junij



Na pragu poletja bomo že spoznali, kako se obnese dizelski motor v lani prenovljeni hondi civic, skoraj sočasno bo honda jazz dobila 1,5-litrski bencinski motor. Junija bo po cestah začela hrumeti opel insignia GSi s 191-kilovatnim (260 KM) bencinskim ali 154-kilovatnim (210 KM) motorjem. Drugače se bo adrenalin sproščal ob električnem jaguarju I-pace, ki ga napoveduje koncept z 294 kW (400 KM) moči in 700 Nm navora. Prihajata še dva že znana, a prenovljena športna terenca: volkswagen touareg in hyundai santa fe, Volvo pa bo po predstavitvi v Ženevi junija začel prodajati model V60, ki mu bodo do konca leta dodali še različico cross-country oziroma CC. S60 bo junija doživel svetovno premiero, v Slovenijo pride nekaj pozneje. Prav tako še ni čisto gotovo, ali bo novi kii cee'd, ki je vsekakor eden najpomembnejših modelov te znamke, uspelo ujeti junij ob prihodu v Slovenijo. A ker se takrat začnejo šolske počitnice, vas bo morda zamikalo še več prostora v prenovljenem mercedes-benzu sprinterju.



Julij



Za Mercedes-Benz bo najbrž pomembnejša osvežitev razreda C, ki ji bomo priča v juliju, poletni meseci pa bodo tlakovali tudi tržno pot novi mazdi6 – tako limuzinski kot karavanski različici. Mazda bo osvežila tudi malega športnega terenca CX-3, še bolj mestna pa je toyota aygo, ki julija prenovljena prihaja na slovenski trg. Hyundai bo predstavil prenovljenega i40, Audi pa bo ob prehodu iz julija v avgust začel prodajati svojega največjega športnega terenca Q8.



In potem ...



Avgusta, pričakovano, ne bomo deležni kakšnih konkretnih novosti, če odštejemo osvežena hyundaia i20 in mazdo MX-5 (ta dobi tudi nov dvolitrski motor s 132 kW/180 KM) in novo različico fiata tipo – van. Zato poškilimo še proti jeseni, ko se nam obeta kar nekaj pomembnih novosti. Med najbolj vznemirljive in najmanj dostopne vsekakor sodi mercedes-benz AMG GT4, bistveno bolj pa bosta žepom množic ustrezala velikoprostorca citroën berlingo in peugeot partner tepee. Septembra bomo spoznali še novega forda focusa, prenovljeno kio sportage in povsem nov Volkswagnov model T-cross, ki bo še manjši športni terenec, kot je T-roc. Pogled v oktober razkrije novo mazdo3, prav tako bo od takrat naprodaj nova generacija suzukija jimnyja in ne nazadnje audija Q3. Več o njih in drugih novih avtomobilih na slovenskih tleh boste v naši prilogi lahko prebrali ob koncu poletja.