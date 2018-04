Preizkusili smo: BMW X3 xdrive 30d

Iksi so pri BMW-ju tema deset­letja in posel, ki ga nekoč niso pričakovali. Časi prvega in takrat najmanjšega bavarskega športnega terenca so že daleč, današnji predstavnik tretje generacije s to oznako ima morda že drugačno vlogo, pričakovanja strank pa so nedvomno visoka.



Čeprav ga pričakovano niso obrnili na glavo, BMW X3 le deluje malo drugače od predhodnika. S 4,7 met­ra ni samo nekaj centimetrov (+5) daljši, ima tudi drugačne stranske poteze, rahlo nižje steklene površine, višji motorni pokov, spremenjene luči ... Za volanom nas čaka napredno okolje v slogu novih beemvejev. Če se mi zdijo prikazi za volanom malce preveč animirani, pa mi s svojo grafiko zelo ustreza večfunkcijski sredinski prikazovalnik, ki je ravno prav velik in še vedno omogoča uprav­ljanje z vrtljivim kolescem, ki je zame ergonomsko najboljša rešitev z najmanj odmikanja pogleda od ceste. Dobro berljiv in zaradi količine podatkov zelo uporaben je prikazovalnik informacij na vetrobranskem steklu. Če kaj, me je zmotilo, da tudi če vključiš kateri drug program vožnje, po vnovičnem zagonu avto vselej spelje v programu comfort. Morda bi moral še kje kaj nastaviti.

Armaturna plošča ni presenečenje, morda bolj zelo dobra sprednja sedeža.

Foto: Gašper Boncelj

Sedi se spredaj odlično, sedeža sta bolj športne izvedbe, kar pri oblazinjenju z usnjem pomeni dober oprijem, vendar ne na račun udobja. Zadaj je prostora več kot prej, rekli bi, da je res udobno za dva potnika, prtljažnik tako kot doslej v osnovi sprejme obilnih 550 litrov prtljage. Sploh še kdo potrebuje X5? BMW na srečo ni posnemal Volvove poteze in ohranja delitev in podiranje zadnje klopi v razmerju 40/20/40, kar utegne biti pomembno za smučarje ali golfiste. Včasih dobro dene, da si lahko tudi zadaj nastavljamo nagib naslonjal.



Lahko razglabljamo o tem, ali imajo dizli prihodnost ali ne, a pričujoči dizelski motor z oznako 30d naredi močan vtis. Vrst­ni šestvaljnik z največjo močjo 195 kW (265 KM) in orjaškim navorom 620 NM pri 2000 do 2500 vrtljajih na minuto se v počasnem prometu morda še ne zdi ne vem kako poseben, a ko se peljete malce hitreje, vse bolj blesti. Oglaša se z umirjenim globokim zvokom in vzbuja občutek, a zmore veliko več od tistega, kar potrebuje običajen voznik. Seveda je vsako prehitevanje šala, tudi če se vozimo v manj odzivnem programu eco. Voznika celo zavaja, da ne gre prav hitro, pa v resnici gre. Ob tem bi morda pričakoval, da poraba ne bo majhna, a je bila nasprotno po računalniku ugodna, med 6,5 in 7,5 litra, in doseg zajeten. Jim kar verjamem, da so mu izboljšali aerodinamiko. X3 ima seveda štirikolesni pogon, pa vselej samodejni menjalnik, ki je odličen, skoraj ne čutimo, da dela. Skozi ovinke vozi lepo, tudi zelo dinamično, če prestavite v šport­nejši program, seveda pa to le ni neka nizka dirkaška limuzina. Po drugi strani se mi je zdel na luk­njah dokaj udoben, kar je morda v družinskem SUV-u enako ali celo bolj pomembno.

Stikala za nastavitev zelo dobrega radarskega tempomata.

Foto: Gašper Boncelj

X3 ima seveda množico varnostnih asistenčnih sistemov, ki jih je odveč naštevati, delujejo zelo dobro. Pohvalim, da je vse to pojasnjeno v slovenščini ter s slikami in animacijami prikazano v zbirniku splošnih informacij. Tudi ko se v premijskem izdelku vse to pričakuje, pa vsaj koga vendarle preseneti njegova cena, ki z naloženo opremo seže v višave.

Drugo mnenje

Ko sem se peljal s tem X3, se nisem mogel ogniti razmišljanju o nepredvidljivi, da ne rečem krivični usodi, ki se napoveduje dizlom; tudi najsodobnejšim, kakršen je šestvaljni turbodizel v tem bavarskem terencu. Ko ga zaženeš, sploh ne veš, da gre za dizel, saj te omamlja predvsem zvok šestvaljnika. Ko pa se dotakneš plina, že letiš, lahkotno, kakor da ne sediš v skoraj 1,9 tone težkem vozilu. Ta motor je agilen v vsakršnih voznih razmerah, lahko le tiho prede in zaradi veličastnega navora brezkompromisno vleče tudi na slabem terenu, lahko pa je kot brzovlak na dolgih avtocestnih vožnjah; pri tem pa se povprečna poraba giblje tesno nad 7 l

100 km. Vse skupaj podpirata še odlično podvozje in vzmetenje, kar omogoča presenetljivo lahkotno vožnjo tudi po zavitih podeželskih cestah. Tako mi je morda še najmanj všeč oblika, predvsem zadnjega dela, saj se ji pozna, da je še iz nekih drugih časov. Ker je bil testni primerek do vrha naložen z najsodobnejšo asistenčno in povezljivostno opremo, je žal na koncu nesramno visoka tudi njegova cena.