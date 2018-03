Preizkusili smo: Dacia duster 1.5 dCi 110 4WD prestige

Vozil sem že več različic dusterja prve generacije (od leta 2010 do 2017), zato me je zanimalo, ali so drugo generacijo res izboljšali oziroma nadgradili ali pa gre zgolj za pomlajevalno »šminko«.





Že takoj na začetku lahko zapišem, da so v priljubljenega Daciinega terenca dejansko vgradili marsikaj novega, kar izboljša vozno udob­je, hkrati pa, na srečo, ohranili dusterjevo bistvo: ostala je značilna zaobljena, a hkrati robustna pojava, s solidno 21-centimetrsko oddaljenostjo karoserije od tal in s kratkima previsoma ter terenskim vstopnim in izhodnim kotom (30 oziroma 34 stopinj). V potniško kabino so dodali kakovostnejše materiale, nekaj sodobne asistenčne in infozabavne tehnike in izboljšali že doslej dobro podvozje. Tako je menda še najmanj novega pri motorjih. V testnem dusterju je prav nič glasno brnel – nedvom­no so opazno izboljšali zvočno zatesnjenost kabine – 1,5-litrski turbodizel z največjo močjo 80 kW (110 KM).

A pojdimo po vrsti. Ob skoraj enakih zunanjih merah (dolžina 4341 mm, širina 1804 mm, višina 1617 mm in medosna razdalja 2673 mm) je pričakovano enako kot v predhodniku prostorna potniška kabina, kjer je prostor za kolena potnikov na zadnjih sedežih še vedno odvisen od uvidevnosti voznika in sopotnika. Nedvomno pa so kakovostnejši na otip prijetni plastični materia­li, soliden je po višini in globini nastavljiv in v usnje oblečen volanski obroč. Ker je imelo testno vozilo najbogatejši paket opreme, ni manjkala samodejna klimatska naprava, prek osrednjega zaslona na dotik pa med drugim dostopate do solidne navigacijske naprave. Med asistenčnimi sistemi je dobrodošlo opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu. Že kar razkošne pa so kamere za vzvratno vožnjo, kakor tudi za pogled pred vozilo in na obe strani, kar je dobrodošlo na terenu in kar praviloma dobite v bistveno dražjih vozilih; podobno velja tudi za brezstični ključ.



Zadek zaznamujejo štirioglate luči, streho pa zajetne sani z napisom, kar je dusterjev zaščitni znak.

Foto Gregor Pucelj

Testni duster je imel vklopljiv štirikolesni pogon, kakršnega imajo terenski renaulti in nissani. Na suhih in gladkih podlagah je najvarčnejša vožnja z zgolj sprednjim pogonom, v slabših razmerah, na primer na zasneženih cestah, pa voznik s sredinskim gumbom vključi samodejni štirikolesni pogon, ko se ob zdrsu sprednjih koles del pogonske moči samodejno prenese na zad­nji kolesi; za resnejše terenske podvige je na voljo še vklop sredinskega diferenciala. Tako se tudi novi duster še vedno dobro znajde na težavnem terenu, hkrati pa je ohranil prijetno udobno vzmetenje na običajnih cestah. S tem, da so mu podvozje izboljšali, saj v primerjavi s predhodnikom, ki je zaradi mehkega vzmetenja v hitro voženih ovinkih lahko neprijetno kimal oziroma je spred­nje notranje kolo izgubljalo stik s cesto, zdaj to nalogo opravi veliko bolje.

Armaturna plošča je minimalistična, a pregledna. Dobro je, da zaslon na dotik lahko zatemniš z eno samo potezo oziroma dotikom. Foto: Gregor Pucelj

Duster seveda nikoli ne bo dirkač, saj je 80-kilovatni motor najmočnejša dizelska možnost. Zaradi že omenjenega dobrega podvozja in dizelskega navora pa ga lahko peljete presenetljivo hitro (največja hitrost 169 km/h), kar opazijo tudi (malo začudeni) vozniki v precej dražjih tekmecih. Na običajnih cestah oziroma v običajnem prometu je morda edina šibkejša točka šeststopenjski ročni menjalnik, ki bi lahko bil natančnejši. Ker je duster seveda povsem konkreten terenec, so ustrezno kratke tudi prve tri prestave, tako da na gladkem asfaltu že od slabih 60 km/h dobro vleče v peti prestavi in od 70 km/h v šesti; ob vsem tem vas 1,5-litrski dizel nagradi z dostojno varčnostjo, saj se je testno povprečje gibalo okoli šestih litrov na 100 km.

Kot vidite, mi je testni duster nedvomno všeč, kljub temu pa bi še raje imel takšnega s samodejnim menjalnikom. A kaj, ko je ta na voljo le pri bencinski različici z zgolj sprednjim pogonom – tako ostaja: nihče ni popoln, vsaj ne za 19 tisočakov.

Drugo mnenje

Prvi duster mi je bil všeč, z vsemi svojimi pomanjkljivostmi vred. Tudi naslednik se mi je med kratkim druženjem prikupil, s pojavo, ki je le toliko drugačna, da lahko rečemo, da je nov. Znotraj je seveda napredoval in sem moral kar malo iskati, kje so varčevali. No, ko vključiš hitro gretje sprednje šipe, zrak piha glasno kot silovit veter ... Morda je večfunkcijski zaslon preprost in ne preveč frajerski, ampak upravlja se enostavno. In da, prva prestava je še vedno res kratka. Gašper Boncelj

