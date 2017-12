Skoraj natanko pred letom dni so med slovenske kupce zapel­jali pomlajeni Daciini modeli sandero in nekoliko robustnejši sandero stepway, logan in karavanski logan MCV, pa tudi dokker in lodgy. Tokrat sem preizkusil najbolje opremljenega logana MCV stepway.

S posodobitvijo so predvsem poudarili videz čvrstosti, kar še zlasti velja za nekoliko robustnejše in tudi slabšim podlagam namenjene dacie stepway. Je pa tudi logan MCV dobil nove žaromete, z dnevnimi lučmi v LED-izvedbi, in nos oziroma masko, kar prispeva k vtisu širšega sprednjega dela. Manj sprememb je na zadku, katerega oblika ostaja karavansko funkcionalna.

Karavanski logan sploh ni majhen, saj je dolg nekaj več kot 4,5 metra, poleg prostorne potniške kabine pa ima še velik in po karavansko zlahka dostopen prtljažni prostor z nizkim nakladalnim robom, ki je od tal oddaljen le 62 centimetrov. Ob postavljenih sedežih v drugi vrsti je njegova prostornina konkretnih 570 litrov, z dvotretjinskim zlaganjem naslonjal zadnje klopi, pri čemer se ustvari skoraj povsem ravna površina, pa ga lahko povečamo na 1518 litrov, kar omogoča prevoz razmeroma velikih predmetov oziroma kosov prtljage.