Preizkusili smo: Ford focus karavan 1.0 ecoboost 92 kW aut. ST-line R&B

Pri focusu z litrskim bencinskim trivaljnikom je poudarek na varčevanju, čeprav deluje s paketom športnih dodatkov drugače – kljub odločitvi za samodejni menjalnik.



Kar pozabite na podiranje hitrost­nih rekordov. Poslanstvo 1,0-litrskega stroja s tremi valji, zato precej specifičnim zvokom in močjo 92 kW (125 KM) je drugačno. V ospredje silijo ekološko obarvane teme, čeprav ne gre za najbolj varčnega focusa – tu ohranjajo primat dizelski motorji. Turbo »mlinček«, povezan s spodobnim šeststopenjskim samodejnim menjalnikom, pokaže dva obraza. Eden je umirjen, ko deluje pri nizkih vrtljajih in nežnih pritiskih na plin tiho, uglajeno in nič potratno. Takrat se najbolj približaš tovarniškim obljubam o porabi goriva, tudi tisti o 5,5-litrskem splošnem in 7,4-litrskem mestnem povpreč­ju. Njegov drugi obraz pa se razkrije pri živahnejši vožnji. Ljubezen do visokih vrtljajev je očitna, čeprav prinese s seboj izrazito povečanje hrupa in porabe. Mali ecoboost takrat popije do deset litrov bencina na sto kilometrov in še precej brneče glasen je. Kdor ne mara kompromisa, bo moral izbrati kakšnega izmed večjih štirivaljnikov.