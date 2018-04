Preizkusili smo: Ford ka+ trend 1.2 TI-VCT

Po imenu bi moral spominjati na model ka, po obliki je podoben fiesti, toda ford ka+ je nekje vmes in bi si zaradi svojega samostojnega značaja zaslužil povsem svoje ime. Pri Fordu so se odločili za srednjo pot, saj niso hoteli zmesti svojih kupcev, predvsem tistih, ki si želijo bolj umirjenih, tradicionalnih modelov.



Že barva testnega vozila je potrdila, da ford ka+ lahko tudi zelo izstopa. Ob takšni kričeči barvi je namreč nemogoče ostati neopazen v vsakodnevnem mestnem prometu, kjer prevladujejo hladnejši sivi in črni odtenki avtomobilske pločevine. Vseeno je ka+ namenjen kupcem, ki ne iščejo presežkov in ekstravagantnosti, čeprav Fordov malček za malo denarja vseeno prinese kar precej koristnih prednosti.



Najbolj preseneti prostornost potniškega dela. Spredaj lahko voznik in sopotnik sedita veliko razkošneje kot v marsikaterem večjem avtomobilu. Niti tisti košarkarske višine z glavo ne drsajo ob strop, poleg tega jim sedeža ni treba potisniti povsem nazaj, da bi imeli dovolj prostora za noge, zato lahko sopotniki precej udobno sedijo tudi zadaj. Toda v 3,9 metra dolgem avtomobilu je ob prostorni potniški kabini potreben kompromis, zato je bolj skromno v prtljažniku z 270 litri prostora za prtljago. Za počitnice manjše družine še gre, sicer pa bo moral kakšen kos počitniške opreme ostati doma.



V notranjosti ka+ nima najnovejših Fordovih linij in materialov, ampak spominja na starejše brate in sestre. Z modernostjo vas torej ne more navdušiti, toda po drugi strani je res, da je kot nizkocenovni avtomobil dobro zaokrožena celota z repom in glavo, zato nima nobene očitne pomanjkljivosti.



Precej solidne so tudi vozne last­nosti, predvsem stabilnost med vijuganjem skozi ovinke je zvesta Fordovi tradiciji, bencinski motor z 1,2 litra delovne prostornine pa zmore 85 konjskih moči (62 kW). Za divje dirkanje takšna konjenica ni primerna, a vas brez pripomb pelje po vseh vsakodnevnih opravkih, povsem solidno pa tudi po avtocesti. Ročni menjalnik ima pet prestav, pretikanje teče gladko, poraba goriva na sto prevoženih kilometrov je dosegla 6,9 litra. Posebnost je, da je v ponudbi samo ta motor.



Osnovna cena znaša 10.840 evrov (serijska sta denimo povezava z bluetoothom in USB-vhod), toda priročno je, da izberete še kaj dodatne opreme. Priporočili bi lahko samodejno klimatsko napravo za 190 evrov, parkirna tipala za 290 evrov, boljši radio za 190 evrov, tempomat za 180 evrov … Ko poteg­nemo črto, je malčku težko kaj očitati, vsaj če upoštevamo končni znesek. Za modernejše oblike, močnejše motorje in večje užitke ob vožnji pa obstaja ford fiesta (in drugi fordi po velikosti naprej), a kaj, ko preskok pri kakovosti zahteva tudi več denarja.