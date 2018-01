Preizkusili smo: Hyundai kona 1.6 T-GDI impression AWD

Res je, testni hyundai kona je bil odet v dobro vidno barvo limete, a tudi v kakšni bolj običajni preobleki je posebnež, ki ga na cesti ne boste kar tako zamenjali. Številne oblikovne podrobnosti poskrbijo, da je videti večji, bolj mogočen, kot je v resnici. Vedeti moramo, da gre še vedno za kompaktnega športnega terenca z dolžino 4,16 metra.



Letošnja bera novosti na tem delu avtomobilskega trga je bila izjem­na, zato pri izbiri zagotovo odločajo malenkosti. Konina oblika je vsekakor velik plus, enako velja za oblazinjenje v kombinaciji blaga in usnja z dodatki v barvi zunanjosti. Malo manj navdušenja vzbudi doplačano majhno strešno okno, spet več pa zasnova voznikovega delovnega prostora, ki je načeloma nadgradnja že znanega iz sodobnih hyundaiev. Testna kona se je ponašala z vrhunsko varnostno, udobnostno in infozabavno opremo, manjkal je tako rekoč le radarski tempomat. Zato pa velja omeniti dobro delujoč sistem sledenja smernim črtam, ki za dobrih 10 sekund dejansko omogoča vožnjo brez rok, saj avtomobil zvezno sledi poteku ceste.