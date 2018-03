Preizkusili smo: Kia stinger 3.3T-GDi 2WD

Je izdelek velikih ambicij, premijskih občutkov, velike hitrosti in vrlin gran turismo. Po obliki bi bil morda lahko maserati, po voznih lastnostih limuzinski BMW. Najhitrejši fast­back predstavlja najstarejšo korejsko avtomobilsko znamko v novi luči. Pozabite na racionalnost, skrom­nost in nevpadljivost. Tu se piše drugačna zgodba. Najmočnejši stinger je kot epitom moči, elegance in vznemirjenja, s katerimi ni tako v koncentrirani obliki stregel še noben avtomobil s Korejskega polotoka. Limuzina, pod katero se je podpisal sloviti oblikovalec Peter Schreyer, kaže samozavest z eminentno masko, dolgim motornim pokrovom, položnim vetrobranskim steklom, mogočno ramensko držo in kompaktnim zadkom z dvakrat po dvema velikima izpuhoma. Pa ne gre za brutalnost, da ne bo pomote! Gre bolj za športno eleganco in detajle, kot so rdeče obarvane zavorne čeljusti znamke Brembo, nakazane ali resnične reže za zajem zraka, diskretne embleme GT ali 19-palčna platišča s spredaj 225 in zadaj 255 milimetrov širokimi pnevmatikami. Nič manj pompozna ni notranjost, vendar ne gre za nečimrn pristop, s kakršnim nekatere premijske znamke zagrenijo življenje starejšim uporabnikom.