Preizkusili smo: Mazda CX-5 CD150 AWD revolution

Že prva generacija kompaktnega športnega terenca CX-5 je bila v zadnjem času eden najuspešnejših Mazdinih modelov, saj so jih tudi pri nas prodali več kot 900. Je bil zato že vnaprej zagotovljen uspeh druge generacije, ki je prišla na trg leta 2017?



Kot kaže, da. Predhodniku so nam­reč izboljšali oziroma izostrili zunanjo podobo, hkrati pa dodali vrsto tehničnih izboljšav, ki jih je v avtomobilski svet prineslo obdobje zadnjih dveh let. Že do zdaj je bil CX-5 otrok Mazdinega oblikovnega jezika kodo, po novem pa sta najbolj opazna izrazito ozka žarometa, ki sta bila v testnem vozilu v LED-izvedbi in s prilagodljivimi samodejnimi dolgimi lučmi, ki jih z eno besedo: priporočam. Sicer CX-5 s 4,55 metra dolžine (centimeter več kot prej) sploh ni majhno vozilo, kar se kaže v prostorni potniški kabini, ki ponudi soliden prostor tudi potnikom na zadnjih sedežih. O prostornosti priča še zgledno velik prtljažnik (506 do 1620 litrov). Da se CX-5 spogleduje s premijskimi tekmeci, priča tudi električno odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat.