Preizkusili smo: Mercedes-benz GLA 45 AMG 4matic

Porsche macan se vam zdi preveč vpadljiv in velik, a si vseeno želite nekaj vročega in blago terenskega. Alternativa prihaja iz Stuttgarta, pravzaprav iz njihovega AMG v Affalterbachu, kjer so v GLA vgradili enega najmočnejših serijskih 2,0-litrskih štirivaljnikov na svetu. Pozabite na primerjave z razredoma A in CLA, cenovno spogledovanje z imenitnejšim mercedesom C ali vprašanje, kakšen križanec naj bi bil GLA. Vse to zbledi ob dejstvu, da so avtomobil vzeli v roke v Affalterbachu, kjer domuje najbolj razgrajaško navdihnjen Mercedes-Benzov hišni oddelek. Tu živijo dirigenti človeških čutil. Od vidnega in slušnega dela naprej, saj se marsikaj začne z bobnenjem, ki udarja v bobnič, potuje po slušnem živcu v možgane in se demonstrira v obliki podivjanega delovanja nadledvične žleze in njenih adrenalinskih izbruhov. Prav takšen učinek ima AMG v primerjavi s pohlevnejšimi brati. Pri vklopljenem programu race se ob vsaki menjavi prestave ali hitrejšem popuščanju plina zdi, kot da se za mercedesom razvnema tankovska bitka. Izpuh grmi in renči. Ne sprašujte, kako se AMG pelje.