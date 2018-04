Preizkusili smo: Mercedes-benz X 250d 4-MATIC

Poltovornjake pri nas poznamo pod izrazom pick-up, zaradi filmske industrije pa so dobro zasidrani v ljudski podzavesti. Kljub temu je njihova uporabnost takšna, da ne gre za najbolj vsakdanje avtomobile, kar pa ne pomeni, da je konkurenca majhna. Zdaj je na voljo še Mercedesov poltovornjak z oznako X.



Pri Mercedesu so v zadnjem obdobju na trg poslali avtomobile vseh mogočih oblik, zato v njihovi obširni paleti ne sme manjkati niti poltovarnjak. Nadeli so mu oznako X, nastal pa je v sinergiji s skupino Renault-Nissan in je v sorodu z Nissanovo navaro in Renaultovim alaskanom. Toda čeprav imajo vsi trije enako zasnovo, je razred X po pojavi čisto pravi mercedes-benz, saj je dobil prepoznavne poteze nemške avtomobilske znamke.



Njegove mere so razbohotene. V dolžino meri kar 5,3 metra, v širino 1,9 metra in v višino 1,8 metra, zato se človek skoraj utrudi, ko se okoli avtomobila samo sprehodi … Zaradi takšne velikosti je mercedes X zelo opazen, saj z mogočno sprednjo masko izstopa v vsakodnevnem prometu v središču mesta. Nič drugače ni zunaj njega, toda tam se počuti bolj domače, saj je zaradi robustnosti in štirikolesnega pogona kot ustvarjen za neurejene poti in jih premaguje brez težav – če je seveda dovolj prostora.



Mercedes X ni tako velik brez razloga, lastniku namreč pomaga pri prevažanju večjega tovora. Brez težav lahko zadaj naložite kakšen kos omare, paleto, hladilnik, razstavljeno posteljo, jogi, gorsko kolo, motorno žago … Nosilnost tovornega dela je do 1092 kilogramov, priklopnik pa lahko tehta do 3,5 tone. Zadaj je tudi 12-voltna vtičnica za priključitev električne naprave, ob stranicah pa so nameščeni pripomočki za pritrditev tovora. Kupec lahko izbira med več rešitvami, s katerimi prostor dodatno zaščiti ali pokrije, vendar pri testnem vozilu ni bilo nobene takšne možnosti.



V notranjosti ima X številne Mercedesove elemente. Armaturna plošča spominja na prejšnjo generacijo limuzinskih mercedesov z osrednjim zaslonom (v letošnjih novih modelih je zaslon že veliko širši), precej elegantno so oblikovani tudi gumbi. Posebnost je, da izbirna ročica samodejnega menjalnika ni obvolanska, kakor smo vajeni v drugih mercedesih, ampak je postavljena na sredinsko konzolo in je precej robustna. Sedeži so udobni, prostora pa je dovolj le spredaj. Zadaj gre bolj na tesno, tako da se lahko pet potnikov v mercedesu X odpravi le na krajše razdalje. Še toliko težje je, če je treba notri pospraviti kakšen kos prtljage, kajti – kot rečeno – pri testnem vozilu kesona ni bilo s čim pokriti, v snegu in dežju pa zadaj ne moreš pustiti torbe s športno ali šolsko opremo.



Brez težav z vsemi obremenit­vami opravi 2,3-litrski dizelski motor s 140 kW (190 konjskimi močmi). V primerjavi z nekaterimi tekmeci je pospešek malo slabši, največja hitrost pa se ustavi pri 175 kilometrih na uro. Pri tako zajetnem vozilu ni nobeno presenečenje, da je na testnih vožnjah porabil čez deset litrov dizelskega goriva na sto prevoženih kilometrov. In če je cena osnovnega modela pri dobrih 36 tisočakih še v znosnih okvirih, težko enako trdimo za testno različico pri 61.165,92 evra, saj se za veliko opreme doplača.