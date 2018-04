Preizkusili smo: Nissan X-trail 2.0 dCi tekna X-tronic

Ko ljubitelji avtomobilov pomislijo na večje Nissanove modele, jim največkrat v misli zaide prepoznavni qashqai, a vendar ima Nissan še večjega športnega terenca, X-traila, ki se ustraši le redkih izzivov. Testni primerek s skoraj vso opremo je ta pričakovanja potrdil tudi v praksi.



Letošnja zima ni skoparila s snegom in nizkimi temperaturami. Ko mraz in bela odeja vztrajata celo v pomlad, pa ni vseeno, s kak­šnim avtomobilom se prevažate po vsakodnevnih opravkih. In ravno ko je Slovenijo prekrivala ena najdebelejših snežnih odej, smo preizkusili nissana X-traila, kar je bilo kot naročeno.



Resda je X-trail na voljo tudi z dvokolesnim pogonom, toda tokrat je prišel štirikolesni pogon še kako prav. Z njim ni bil prevelik noben snežni kucelj ali naplužen sneg pred dovozom do stanovanjskih objektov.



Zima je precej neugoden čas tudi zaradi mraza, zato so vsi avtomobili, ki so ponoči parkirani zunaj, kot zamrzovalne skrinje. Nemalokrat je velika muka zjutraj zagnati podhlajen motor, vendar ima testni X-trail najvišji paket opreme tekna, zato je bilo prav ugodno sedeti na ogrevanih sedežih (spredaj in zadaj!) in držati za ogrevan volanski obroč.



Preizkusili smo model z dvolitrskim dizelskim motorjem s 177 konjskimi močmi.



A vse to bi bilo brezpredmetno, če 4,6 metra dolgega avtomobila ne bi poganjal dvolitrski dizelski motor s 130 kW (177 konjskimi močmi). Moč razporeja brezstopenjski samodejni menjalnik, vse skupaj deluje na zadovoljivi ravni, a je res, da smo pričakovali manjšo porabo. Na testnih vožnjah se je gibala med osmimi in devetimi litri na sto prevoženih kilometrov, vendar moramo dodati, da je bila tudi klimatska naprava močno obremenjena z ogrevanjem vozila.



X-trail pripomore k udobju tudi s svojo prostornostjo. V njem brez težav sedijo štirje odrasli potniki, prostor pa se najde še za petega, pri čemer nihče ne dreza z glavo ob strop. Kljub temu vsi sopotniki niso bili povsem navdušeni, zmotil jih je dizajn armaturne plošče s preveč plastičnimi elementi, ki niso na ravni najnovejših avtomobilov. A kljub temu – s preglednostjo in postavitvijo stikal ni nič narobe.



S 565 litri prostora v prtljažniku je X-trail zajetnejši od nekaterih tekmecev, zato gre vanj vse potrebno za počitnice petčlanske družine. Enako velja za odlagalne prostore v potniškem delu, saj imajo starši spredaj in otroci zadaj dovolj odlagališč za svoje drobnarije.



Nikakor pa ni drobnarija cena, kajti testni nissan X-trail je najboljša izvedba tega avtomobila in stane dobrih ??tirideset tisoč evrov.