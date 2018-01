Preizkusili smo: Opel grandland X 1.6 CDTI innovation

Najprej so pri Oplu znanemu malemu SUV-u mokki dodali oznako X, potem predstavili crosslanda X in končno še za številko večjega grandlanda X. Kljub imenu to ni zelo velik avtomobil, je SUV srednje velikosti, ki je nastal v sodelovanju s Peugeotom.



Morda najprej le stavek ali dva o podobi. Čeravno gre za sodelovanje s Francozi, je grandland X po svojih zunanjih potezah povsem drugačen. Spredaj prepoznaven pripadnik svoje znamke, če ta del ni posebej presenetljiv, pa se je snovalcem posrečil drugačen in eleganten zadek, ki nedvomno pritegne kak pogled. Grandland X je eden tistih športnih terencev ali križancev, ki jim včasih rečemo kompaktni, pri dolžini slabih 4,5 metra je konkretno prostoren, a še ne zelo velik. Spredaj ima prijetna, dobro oprijemljiva in nastavljiva sedeža, dovolj zračno je tudi v drugi vrsti in prav tako v prtljažniku, ki je imel pod dvojnim dno tokrat zasilno rezervno kolo. Prilagodljivost zadnjega dela kabine je sicer povprečna, druga klop se pri podiranju lepo razprostre v ravno dno, a je deljiva le v razmerju 40/60. Za volanom, ki je kar velik, gledamo v precej klasične Oplove merilnike in prikazovalnike, tu ni kakega radikalnega pristopa kot v sorodniku peugeotu 3008. Vse je razporejeno korektno in jasno berljivo, tudi večfunkcijski prikazovalnik, pa čeprav sam po sebi ne deluje zelo atraktivno.



Grandland X se krmili korektno, vendar ne zelo neposredno. Podvozju bi dali enako oceno, načeloma je udobno, a ima med vožnjo po luknjastih magistralnih cestah včasih več dela, kot bi si želeli. Tako kot večina tehnike je tudi 1,6-litrski dizelski motor Peugeotov, gre za štirivaljnik z največjo močjo 88 kW (120 KM). Kot v večini dosedanjih primerov se mi je zdel dober in uglajen, takšen, kot bi ga načeloma v družinskem križancu pričakovali. Gladek tek, mirno delovanje sistema start&stop in ugodna poraba (malce čez šest litrov po računalniku) so se mi tako zdeli pomembnejši od dejstva, da ni ravno eksploziven. Za prenos moči je skrbel šeststopenjski samodejni menjalnik s pretvornikom navora, o katerem je mnenje podobno. Ni izjemno hiter, a prestavlja umirjeno, tudi pri speljevanju ni sunkovit, kakor so kakšni primerki z dvema sklopkama. Ima pa grand­land X vselej sprednji pogon, to je torej predvsem cestni avtomobil, ki ga bo sicer mogoče nadgraditi s programom za lažje speljevanje in vožnjo po spolzki podlagi.



Testno vozilo je bilo založeno z veliko opreme, zaradi katere seveda ni bilo prav poceni. To velja za razvajanje potnikov: dobro je delovalo gretje volana ter sedežev spredaj in zadaj; v slabem vremenu se je pokazala prednost panoramske strehe, manj pa sem bil navdušen nad majhnim tipkami za upravljanje sicer digitalnega radia na volanu, tudi vhod za USB, da sem lahko pretočil pametni telefon, je bil kratkim prstom težko dosegljiv, a v avtu je bila pohvalno tudi 230-voltna vtičnica. Avtomobil je imel ob tem zelo veliko asistenčnih sistemov; radarski tempomat bi lahko deloval bolje, zato pa so bile odlične prilagodljive sprednje luči s svetečimi diodami.