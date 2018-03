Preizkusili smo: Suzuki jimny 1.3 VVT 4x4 AC style

Jimny je iz nekega drugega časa, za neke drugačne potrebe. Za današnji čas je preutes­njen in premalo uglajen. Ne gre pa zanikati njegove terenske zmogljivosti, če jo potrebujeta dva z malo prtljage. Ni slab, toda pojavili so se sodobnejši tekmeci.



Bencinski štirivaljnik s 1328 ccm gibne prostornine je zelo sodoben, za terence kar preveč. Največjo moč 62,4 kW (85 KM) doseže pri 6000 vrtljajih, največji navor 110 Nm pa šele pri 4100 vrtljajih v minuti. Dobro za živahno cestno vožnjo, slabše za natančno terensko. Na testu, zabeljenem z avtocesto in dolgim, težavnim zimskim vzponom, je popil 8,9 litra bencina na 100 km (tovarna 7,1 litra), posoda za gorivo drži 40 litrov. Jimny tehta 1135 kg do največ 1420 kg, nosilnost je majhna. Motor vozimo skoraj v naročju, zato postane hrupen, a njegov hrup pri večji hitrosti prikriva vedno močnejši piš ob oglati karoseriji. Jimny na avtocesti ne zaostaja za prometom (140 km/h).