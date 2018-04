Preizkusili smo: Toyota land cruiser

Land cruiserji se že od leta 1951 uspešno spopadajo s puščavskimi sipinami, tropskimi gozdovi in gorskimi kolovozi. To velja tudi za najnovejši rod Toyotinega terenskega stroja, ki je še vedno bolj suveren na brezpotji kot v mestnih središčih ali na hitrih avtocestah.

Novi land cruiser te ob razmeroma nespremenjenih zunanjih merah, ki ohranjajo identiteto prejšnjega rodu, težko preseneti s kakšnimi novotarijami. To je še vedno izrazito terenski stroj s temu podrejeno podobo, namenjen tradicionalnim, ne pa z evforijo športnih terencev zasvojenim voznikom. Poteze avtomobilskih lepotnih kirurgov so bolj opazne v robustni in pričakovano klasično zasnovani notranjosti, ki ni prekrita z velikanskimi LCD-zasloni, ohranja pa konkretno mero gosposkih vrlin. V duhu novih časov ne manjka elektronskih varnostnih sistemov, kot so zaznavanje trka s funkcijo zaznavanja pešcev, prilagodljiv radarski tempomat, asistenca za prepoznavanje prometnih znakov, zaznavanje vozil v mrtvem kotu in opozarjanje na ovire za vozilom. Tu je še osempalčni večpredstavnostni zaslon, ki združuje precej funkcij in omogoča upravljanje različnih sistemov, čeprav ostaja LC precej zvest klasičnim gumbom – nekateri se skrivajo celo na težje dosegljivem delu armaturne plošče pod volanskim obročem.

Notranjost je pri najbogatejšem paketu opreme razkošna, a tradicionalno nič modernistična ali uporabniško zahtevna. Foto: Bruno Kuzmin

Pričakovan, vsaj za evropski trg, je 2,8-litrski dizelski štirivaljnik (moč 130 kW/177 KM), ki v povezavi s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom po novem deluje bolj čisto in odzivno. Manjši očitek leti le na uglajenost med močnejšim obremenjevanjem – recimo med pospeševanjem z mesta do 100 km/h v dolgotrajnih 15,3 sekunde. Takrat pogrešaš moč in salonski prizvok, s katerima navdušijo precej hitrejši mestni terenci podobnega cenovnega razreda. Gizdalinski BMW X5, mercedes-benz GLE ali volvo XC90 so po tej plati spredaj, a zato močno zaostajajo na terenu. Tam toyota premaguje do 42-stopinjske bočne nagibe, se vzpenja po ovirah z vstopnim kotom 31 oziroma zadaj 25 stopinj in brede po 70 centimetrov globoki vodi. Brez zadržkov se požene celo v blato, kjer pride prav podpora sredinske in zadnje zapore diferenciala ter reduktorja za podvojitev motornega navora s 450 Nm med 1600 in 2400 vrtljaji na minuto. Za povrhu lajšajo terensko življenje »dodatki«. Poleg kamer s prikazom dogajanja pod vozilom, prilagodljivega delovanja obeh prečnih stabilizatorjev in možnosti, da se z nastavitvijo zračnega vzmetenja karoserija dvigne na dobrih 28 cm, igra vidno vlogo sistem za samodejno plazenje s petimi hitrostnimi nastavitvami. Treba je le vrteti volan, vse drugo naredi s prefinjenim vzdrževanjem kolesnega oprijema elektronika, s čimer prideš dlje, kot bi prišel običajen uporabnik terenskega vozila.

Zadek zapolnjujeta v prtljažno dno pogreznjena pomožna sedeža, ki sta bila pri starejših land cruiserjih vpeta bočno. Foto: Bruno Kuzmin

Več kot nekoč ponuja land cruiser na odprti cesti. V osnovi je dovolj tih, prijetno vodljiv in med ovinki se ne nagiba pretirano. Z njim se suvereno odpraviš na daljše poti, brez strahu pred bolečinami v križu in zadnjici, ali pa vlečeš za seboj do tri tone težko prikolico. Blaženje lahko prilagajaš podlagi pod kolesi – od udobno mehkega do avtocestno trdega. A kot rečeno, treba je vedeti, da je land cruiser z maso 2,5 tone in tem motorjem ni posebno hiter. Bolj elitno se počuti na terenu, kjer mehka nastavitev delovanja vzmetenja izniči večino neravnin, tudi na grobih kolovozih. Nikakršne drame ne doživljaš niti na skalnati podlagi ali brezpotju. Pričakovano je LC manj izjemen pri porabi goriva, to je pač davek na veliko maso. V mestu popije večinoma od 11 do 12 litrov nafte. Bolj sprejemljiv je na odprti cesti, avtocesta pa povprečje spet dvigne v območje mestnega, vendar 87-litrska posoda za gorivo kljub vsemu omogoča spodobno avtonomijo.

Nad prednjo premo je že dolga leta znan dizelski štirivaljnik, ki mu primanjkuje kvečjemu »avtocestne«, ne dejanske moči. Foto: Bruno Kuzmin

Land cruiser ni šminker, ob katerem bi se modnim gurujem tresla kolena. Kljub prenovi ostaja predvsem terenec, ki prileze tja, kamor velika večina ne zmore, in ohranja dolgoletno klenost ter neuničljivost. Ni zmagovalec na asfaltu, a ko sešteješ, kaj japonska legenda ponuja na brezpotjih in trdi podlagi, je krog tekmecev zanemarljiv.