Preizkusili smo: Volkswagen multivan 2.0 TDI DSG

Multivan je zelo znan Volkswag­nov potniški kombi, če hočete, velikoprostorec. Lani je začel voziti v šesti generaciji, ob posebni obletnici prvega modela pa so ga pripravili tudi v opremski izvedbi bulli, ki v nekaterih potezah spominja na prvi Volkswagnov kombi.



Izvirni kombi si je kmalu po drugi svetovni vojni zamislil Volkswag­nov nizozemski uvoznik Ben Pon in zanj narisal prve skice, Volkswagen pa ga je nato s prilagoditvami res razvil. V naslednjih desetlet­jih je izdelek, ki je dobil vzdevek bulli, postal velika uspešnica in po svoje kult. Mnogokrat se je že namigovalo, da bi ga utegnili oživiti, a se to še ni zgodilo. Morda bo zdaj kaj takšnega izšlo iz nastajajoče električne družine I. D. So pa zato njegovega sodobnega naslednika multivana nedavno pripravili v opremski izvedbi s tem imenom. Ta ima nadvse živahno pojavo, pri kateri izstopajo živa rumeno-bela barvna kombinacija karoserije in drugačna platišča. Ljudje se za sodobnim bullijem ozirajo in med testno preizkušnjo ni bilo malo prijaznih gest, saj vozilo, ki je po svoji vsebini sicer le potniški kombi, kot jih je še mnogo, deluje kot poživitev v pretežno sivo-belo-črni množici. Tudi znotraj ima nekaj prijetnih poudarkov, kot so dno kabine v slogu sivega parketa, pa boljše prevleke, osvetlitev za potnike ali pač rahlo zatemnjena stekla. Žal kakih podobnih posegov ni bila deležna ureditev za volanom, kjer prevladuje hudo pusta črnina, kot smo jo poznali doslej, tudi digitalne armaturne plošče iz novih modelov koncerna tukaj pač ni. Takšen multivan je založen z opremo, kot so sprednje luči s svetečimi diodami, parkirni pomočnik, vzvratna kamera, kar vse pride prav. Med asistenčnimi sistemi omenimo radarski tempomat, ki deluje do ustavitve, a mora voznik potem sam znova speljati.



Glede ergonomije tako kot doslej ni kaj prigovarjati, vse je pri roki in voznika na daljši vožnji nič ne moti. Pričujoča izvedba je imela v kabini prijazno vrtljiva sedeža in pomično klop, za najrazličnejše prilagoditve po željah potnikov. Potovanje je tako lahko kratkočasno in neutrujajoče. Tudi zaradi podvozja, ki deluje kot ustrezna kombinacija udobja in zanesljive lega. Čeprav dizelska tema ostaja vroča, si vsaj za zdaj zajeten potniški kombi brez takšnega motorja težko predstavljamo. Dvolitrski štirivaljnik z močjo 110 kW je v kombinaciji s samodejnim menjalnikom z dvema sklopkama prepričal. Deluje ustrezno zmogljivo in ekonomično hkrati (poraba nekaj pod osmimi litri). Tudi menjalnik je drugače kot pri katerem drugem motorju deloval gladko in nič sunkovito.



Ni pa multivan, še posebno ne z nekaj opreme, poceni. Nikoli ni bil.