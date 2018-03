Priprave potrebujeta motocikel in motorist

Prijetnejše spomladanske temperature že pregovorno privabijo na ceste motoriste. Ravno prve motoristične lastovke pa morajo biti v prometu še posebno previdne, saj nanje preži več pasti kot pozneje, ko je motoristična sezona v polnem zamahu.





Na kaj moramo biti motoristi v tem času najbolj pozorni, smo vprašali Vojka Safrana, inštruktorja varne vožnje in vodjo programov za motocikle v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem, Dejana Valentinčiča, mehanika iz grosupeljskega servisa motociklov BMW Avtoval, ter predstavnike policije in Javne agencije RS za varnost v prometu (JAVP). Travmatolog z ljubljanskega UKC Tomaž Randl, dr. med., pa je pojasnil, kako ravnati s čelado ponesrečenega motorista.



Tehnično brezhiben stroj



Naši sogovorniki so si edini, da je ključni pogoj za varno vožnjo tehnično brezhibno motorno kolo. Tako Valentinčič vsem, ki lani niso opravili rednega servisa, priporoča, da to storijo še pred začetkom nove sezone. Svetuje, da obiščemo pooblaščeni servis – tam so seznanjeni tudi z morebit­nimi tehničnimi vpoklici zaradi tovarniških napak, ki se lahko odkrijejo v življenjski dobi modela in so lahko zelo nevarne. Tisti, ki svoj motocikel redno vozite na servisne preglede in ste ga tudi pravilno prezimili, lahko nekatere stvari, ki so pomembne za varno vožnjo, pregledate kar sami.



»Začnemo z brisanjem prahu, med katerim smo pozorni na znake puščanja tekočin, kot so hladilna tekočina, olje v motorju, olje v menjalniku ali diferencialu, olje sklopke. Preverimo profil pnevmatik in tlak v njih ter njihovo starost, saj pnevmatika s staranjem izgublja svoje lastnosti. Če ima motor verigo, preverimo njeno napetost in jo po potrebi namažemo. Ne smemo pozabiti na pregled delovanja svetlobnih naprav, torej luči, smerokazov, zavorne luči in obeh zavor,« našteje Valentinčič.



Tistim, ki servisnih delavnic ne obiskujejo pogosto, priporoča še pregled gibljivih delov, kot so bočno (in osrednje) stojalo, ročice sklopke in zavor, pletenice sklopke in plina. Pozorni moramo biti tudi na starost zavorne tekočine in število prevoženih kilometrov, saj tekočina z leti izgublja kakovost in lahko ob večji obremenitvi, recimo med vožnjo po klancu navzdol, ostanemo brez zavor. »Zavorna tekočina se lahko dobesedno upari,« opozarja Valetinčič.



Motoristična kondicija



»Za varno udeležbo v prometu mora motorist svoje znanje in spretnosti vseskozi nadgrajevati in izpopolnjevati. Ravno zato bi moral začetek motoristične sezone izkoristiti za ponovno prilagajanje vožnji z motornim kolesom in pridobivanje spretnosti ter oživiti občutek za vožnjo,« pravijo na policiji. Kakor pojasni inštruktor Safran, se morajo motoristi na začetku sezone zavedati, da nimajo enake motoristične kondicije kot na koncu lanske, ko so imeli za sabo stotine kilometrov. »Pri vožnji ne smemo delati napak, saj je že najmanjša lahko usodna. Ne smemo pozabiti, da smo nenehno izpostavljeni vremenskim vplivom, kot so jutranji mraz, vročina čez dan, veter, dež ipd., kar nas lahko hitro utrudi in poslabša razmere za vožnjo. Tudi sam sedežni položaj na motociklu nas potiska v prisiljeno držo, kar lahko pripelje do mravljinčenja v rokah, nogah ali predelu zadnjice,« še pravi Safran in predlaga, naj začetku sezone motoristi izbirajo krajše izlete z večkratnimi postanki.



Nikamor brez zaščitne opreme



Pred sezono moramo preveriti tudi svojo zaščitno opremo. Za varnost zgolj motoristična čelada, ki je edina zakonsko predpisana, ne zadostuje. Naši sogovorniki pravijo, naj oprema zajema še motoristične hlače, jakno, škornje, rokavice, zelo priporočljiva je tudi zaščita hrbtenice. Opremo je treba redno negovati in občasno pregledati, predvsem čelado. Safran doda, da proizvajalci čelad priporočajo zamenjavo nekako po petih letih. Tudi tu se lahko obrnemo na pooblaščenega serviserja, ki bo znal presoditi, ali je čelada še varna za uporabo ali ne. Opozorimo še na to, da čelada, ki je bila izpostavljena udarcu ob padcu, ne sodi več na glavo, pa čeprav se navzven zdi brez prask. Inštruktor varne vožnje še opozori, da bo v nezgodi svojo nalogo opravila le ustrezna in pravilno pripeta motoristična čelada.



Vaja dela mojstra



»Motorna kolesa se uporabljajo občasno, uporabnik se seli iz vloge voznika v vlogo motorista in nazaj, temu primeren pa je tudi proces pridobivanja znanja in spretnosti, ki v prometnih nesrečah odigrajo ključno vlogo,« pravijo na JAVP in motoriste pozivajo, naj se udeležijo brezplačnih preventivnih dogodkov, ki jih v sodelovanju s partnerji organizirata agencija in policija, saj so resnično koristni pri pripravi na motoristično sezono.



Še več znanja lahko motoristi pridobijo na tečajih varne vožnje – najbolj raznolik nabor ponujajo v AMZS Centru varne vožnje, med drugim tudi tečaje s sopotnikom in ogrevalne tečaje pred sezono. »V avstrijskem avtomobilskem klubu ÖAMTC so ugotovili, da se je zaradi aktivnosti in usposabljanja motoristov začetnikov število poškodovanih mladih motoristov v Avstriji med letoma 2001 in 2016 zmanjšalo za 21 odstotkov, pri vseh drugih starostnih skupinah pa je poraslo za 20 odstotkov,« utemelji koristnost tečajev Safran in doda, da so z januarjem 2017 za mlade voz­nike motociklov postali obvezni programi dodatnega usposabljanja voznika začetnika – pred tem je mladi voznik lahko izbiral med tečajem za avtomobil in motocikel, pri čemer je večina izbrala opravljanje z avtomobilom.



Prometne pasti



V prvih spomladanskih dnevih razmere še niso optimalne za vožnjo motocikla. Kakor razloži inštruktor varne vožnje Vojko Safran, prvi topli sončni žarki še ne pomenijo zadosti ogretega vozišča, da bi se lahko pnevmatiki segreli na primerno delovno temperaturo. »Tudi če je vozišče suho, lahko v zatišnih legah še pričakujemo vlago in nižje temperature podlage. Spomladanski dež bo opral ceste, temperature bodo ogrele vozišče, seveda pa morajo tudi skrbniki cest opraviti potrebna skrbniška, vzdrževalna dela. Vsaka zima na žalost vzame svoj davek,« pravi sogovornik in nadaljuje: »Vsekakor pa se morajo motoristi zavedati, da lahko do poletnih mesecev na cestah pričakujejo pesek, prah z ostanki soljenja, v višje ležečih predelih pa še morebitne ostanke snega ob cesti, ki se topi in povzroča spolzko cestišče. Ceste so tudi polne zalivk, razpok, udarnih lukenj, kanalizacijskih jaškov, kolesnic, rezkanega asfalta in podobno, vse to pa so lahko pasti za motoriste.«



Čelada in nezgoda



Prometna varnost motoristov se je, kakor ugotavljajo policisti in na JAVP, v zadnjih letih poslabšala. Lahko se zgodi, da se znajdemo v situaciji, ko moramo poškodovanemu motoristu dati prvo pomoč. Kakor pravi travmatolog Tomaž Randl, dr. med., moramo pri prometni nesreči z udeleženim motoristom takoj poklicati reševalce. »Čelado naj mu odstranijo izurjeni reševalci. Izjema so primeri, ko je motorist nezavesten, močno krvavi iz glave ali ne diha in potrebuje oživljanje,« pojasni zdravnik. »Poznamo več tehnik snemanja čelade ponesrečencu, odvisno od tega, ali smo na kraju nesreče sami ali imamo pomočnika, vsekakor pa vedno odpremo vizir – tudi če je motorist pri zavesti in bomo snemanje čelade prepustili reševalcem.«



»Najprej poravnamo motoristovo glavo in se nato lotimo snemanja čelade. Novejše so že opremljene s posebnimi trakovi rdeče barve na obodu, ki olajšajo snemanje v takih primerih. Kadar imamo pomočnika, naj ta odpne čelado in poskrbi za fiksiranje vratu, mi pa jo raztegnemo in snamemo. Kadar smo sami, najprej odpnemo čelado, nato jo raztegnemo in najprej potegnemo čez širši del glave. Nato z eno roko fiksiramo vrat, z drugo pa do konca snamemo čelado. Pri obeh tehnikah po snemanju čelade z nečim podložimo glavo in poskrbimo za stabilizacijo vratu – zato že prej pokličemo reševalce. Na koncu sprostimo dihalne poti s t. i. trojnim manevrom. S kazalcema in sredincema obeh rok dvignemo spodnjo čeljust, s čimer preprečimo zapiranje dihalne poti z jezikom. S palcema nato potisnemo brado dol, da odpremo usta,« razloži travmatolog Randl.



Naši sogovorniki sklenejo, da je ključno zavedanje motoristov, da so se vozniki avtomobilov in drugi udeleženci v prometu čez zimo odvadili njihove navzočnosti na cestah. »Zato je treba biti na začetku sezone še toliko bolj pozoren in previden,« sklenejo.