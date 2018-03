Prvi kilometri: Opel grandland X s poskočnim motorjem

Kako zelo pomemben je zanj novi grandland X, je nemški avtomobilski proizvajalec Opel potrdil z novo mednarodno predstavitvijo svojega največjega športnega terenca. Tokrat je bil v ospredju nov dizelski motor, ki deluje v povezavi z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom, kar omogoča boljše vozniške občutke.



Paleta Oplovih športnih terencev (SUV) zdaj zajema tri prepoznavne avtomobile. Najprej je bila mokka X, sledil je crossland X, za konec je na ceste prišel še največji grand­land X. V zadnjih mesecih smo grandlanda X že spoznali in predstavili. Premore vse tipične lastnosti tovrstnih avtomobilov (s prtljažnim prostorom od 514 do 1652 litrov), zraven pa ima najmodernejše tehnološke pripomočke, zato so pri Oplu upravičeno ponosni na opravljeno delo.



Sprva so pripravili skromnejšo motorno ponudbo, toda zaradi odziva kupcev, da bi radi imeli v tak­šnem avtomobilu še zmogljivejše motorje, so zdaj dodali dvolitrski dizelski štirivaljnik z močjo 177 kon­jev (130 kW). Gre za motor, ki ga že poznamo iz peugeotov 3008 in 5008, in čeprav pri Oplu poudarjajo, da so ga prilagodili svojemu avtomobilu, je – roko na srce – to je še vedno motor, ki je rezultat znanja skupine PSA.



V praksi je presenetljivo tih, brez značilnega glasnega dizelskega zvoka. Njegovih 177 konjskih moči je tudi dovolj poskočna konjenica, da grandland X lahkotno pospešuje v klanec, kar pride prav pri prehitevanju počasnih tovornjakov ali kombijev. Stotico sicer doseže v 9,1 sekunde, njegova največja hitrost je pri 214 kilometrih na uro.



Poraba okoli sedmih litrov



Tovarniški podatki obljubljajo porabo pri okoli petih litrih dizelskega goriva na sto prevoženih kilometrov, toda v realnosti grandland X z novim motorjem porabi dva litra več. Med testnimi vožnjami smo opravili dobrih sto kilometrov po avtocesti in regionalni cesti, poraba pa se je gibala med 6,8 in 7,2 litra.



Nobene pripombe nismo imeli glede delovanja novega osemstopenjskega samodejnega menjalnika, ki ga je po insignii tako dobil tudi največji SUV. Prestavljanje poteka tekoče in učinkovito, brez vsakršnih vmesnih zastojev ali sunkov. Lahko pa bi oblikovalci pokazali več ustvarjalnosti pri obliki prestavne ročice, ki je povsem klasična, kakor da ji niso namenili nobene pozornosti.



Grandland X z novim motorjem je že na voljo tudi slovenskim kupcem, toda ker gre za najboljšo ponudbo, ne bo poceni. Z opremskim paketom innovation bo stal 29.390 evrov, z najvišjim ultimate pa celo 33.990 evrov. Nova razširitev ponudbe motorjev bo do konca leta prinesla še 1,6-litrski bencinski motor s 180 konjskimi močmi, za prihodnje leto pa pri Oplu obljubljajo priključni hibrid­ni pogon.