Legendarni SUV radikalno drugače

G. B.

Toyota na avtomobilski razstavi v New Yorku danes prvič javno predstavlja popolnoma novo generacijo modela RAV4, enega njihovih skoraj klasičnih športnih terencev in po svoje tudi enega začetnikov tega segmenta.

RAV4 je namreč na ceste Japonske in Evrope prvič pripeljal leta 1994, ko večina tekmecev takšnih avtomobilov sploh ni imela. Doslej je model vozil v štirih generacoijah, tokratna je peta. Zunanja pojava je izrazito drugačna od dosedanje. Veliko sprememb pa ni pri zunanjih merah saj je novi RAV4 s 460 cm le za odtenek daljši od dosedanjega, je pa poleg tega rahlo širši in bolj oddaljen od tal. Avtomobil, ki je pripravljen na novi hišni konstrulcijski vozni osnovi TNGA, ima po eni strani krajši sprednji in zadnji previs, pa po drugi za 3 cm daljšo medosno razdaljo in s tem zatrjevano več prostora tako v kabini kot v prtljažniku.

RAV4 so uvodoma predstavili z bencinskim in hibridnim pogonom, prvega predstavlja 2-litrski bencinski štirivaljnik, drugega pa 2,5-litrski bencinski motor z dodatkom električnega. Zanju za zdaj še niso posredovali podrobnješih tehničnih podatkov. RAV4 ima lahko še naprej štirikolesni pogon, ne bo pa več imel dizelskega pogona, kar je za model pomembna prelomnica. Notranjost po prvih fotografijah prinaša bolj prečiščeno armaturno ploščo in večji multifunkcijski zaslon.

RAV4 bo kot doslej nastajal na Japonskem, do Evrope bo pripeljal prihodnje leto, k nam predvidoma v febuarju.