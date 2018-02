Rolls-Royce ponuja dragulj, ne SUV

Rolls-Royce se zelo izogiba plebejske oznake SUV in za letos napovedano vozilo raje imenuje »avtomobil z visoko karoserijo« (high-bodied car). Kakor koli, vdali so se povpraševanju in tudi sami pristavili v svetovno ponudbo skrajno ekskluzivni SUV – zato so ga poimenovali cullinan, po največjem diamantu draguljarske popolnosti, katerega delci krasijo britanski imperialni insigniji.



Da bo avtomobil najbrž letos res zapeljal na povaljani pesek grajskih dovozov, je mogoče dognati iz dejstva, da so že ustavili proizvodnjo phantoma s sedanjo platformo. Nova platforma za obe vozili, imenovana arhitektura razkošja, bo nam­reč aluminijasta, vsaj cullinan pa bo imel seveda štirikolesni pogon. Tovarna je tudi razposlala fotografije močno maskiranega novinca s testnih voženj v zahtevnih razmerah vsega sveta.



S cullinanom nameravajo redefinirati luksuzno potovanje: povsod nenaporno. Že zato se jim zdi edinstveno ime zanj edino primerno in je bilo v resnici izbrano že pred nekaj leti. Eden vodilnih mož RR, Torsten Müller-Ötvös, je leporečil: »Navdihnil nas je večtisočletni epski proces, ki je ustvaril diamant Cullinan. Ime obsega mnoge ravni obljub novega avtomobila. Govori o vzdržljivosti, popolni trdnosti pod največjimi pritiski, o redkosti in dragocenosti ter proslavlja pionirskega, pustolovskega duha Charlesa Rollsa in inženirsko inovativnost Henryja Roycea. In seveda govori o popolnem razkošju, kamorkoli se podate.«



Če pogledamo malo globlje v preteklost, je tovarna podobne avtomobile izdelovala že davno. Posebno v časih pred drugo svetovno vojno, ko je bila navada v tovarni kupiti vozno šasijo (šasija, motor, maska in pokrov motorja), ki so jo potem po kupčevi želji karosirale znamenite karoserijske delavnice. Rolls-Royce si je večno slavo pridobil zaradi solidnosti, vzdržljivosti in zanesljivosti, ne toliko razkošja. Zato so se s prirejenimi ali serijskimi silver ghosti podajali v težke afriške in azijske razmere že pred prvo svetovno vojno, na osnovi teh avtomobilov je tedaj nastal tudi odličen oklepnik. Sama tovarna Rolls-Royce ni nikoli ponujala karavanov, dostavnikov in lovskih avtomobilov (prednik SUV-ov, v boljših krogih imenovan shooting brake), toda v zunanjih karosernicah so jih izdelali kar dosti. Marsikateri je bil prav posrečen in se ga Rolls-Royce ni sramoval. Cullinan pa bo sploh naj.