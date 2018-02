Seatova zimska preizkušnja

V zimskih dneh številne avtomobilske družbe, ki imajo v svojih programih tudi vozila s štirikolesnim pogonom, vabijo medije na zimske oziroma snežne in ledene preizkušnje. Tako smo v tem tednu na ledenem poligonu in zasneženih cestah v okolici Innsbrucka na Seat Snow Experience 2018 preizkušali športnega terenca ateco, karavanskega leona x-perience in 300-konjskega leona cupra ST – vse tri s štirikolesnim pogonom in samodejnim menjalnikom (DSG).





Kaj smo se naučili? Štirikolesni pogon – dobre zimske pnevmatike so seveda samoumevne – na zasneženih in poledenelih cestah bistveno izboljša vozne lastnosti, izboljša se smerna stabilnost vozila, vodljivost, in kar je za večino voznikov najpomembnejše, na zasneženih klancih v 98 odstotkih ne potrebujete snežnih verig. S takšnimi razmerami se v današnjih vedno milejših zimah sicer srečujemo le nekajkrat na leto, npr. ravno zdaj, a takrat se štirikolesni pogon nedvom­no poplača.



Sicer pa Seatov kompaktni šport­ni terenec ateca z nastavljivim terenskim voznim programom (off road) dokazuje, da s prilagodljivim štirikolesnim pogonom (Haldexova sklopka pete generacije) zmore prevoziti zasnežene klance, tudi če je na njih veliko južnega oziroma kašastega snega, ki se pod kolesi hitro spremeni v gladko drsalnico. S podporo elektronskega sistema hill descent control brez težav obvlada tudi nič manj zahtevno vožnjo po klancu navzdol, kjer štirikolesni pogon nima posebne prednosti. Leon x-perience s terenskimi zmogljivostmi ne zaostaja veliko, je dovolj robusten, da se ne ustraši slabih podlag, predvsem pa razveseljuje z uporabnostjo in prostornostjo. Z leonom cupra ST (221 kW/300 KM) pa si dovolj izkušen voznik z izključenim ESP lahko privošči celo nadzorovano drsenje (drifting), kar je na zasneženem poligonu odlična zabava, hkrati pa dragocena izkušnja, ki je, kadar tako nanese, koristna tudi v vsakdanjem prometu.



Še nasvet: ko zapade sneg, ne bodite nejevoljni, razveselite se ga in poiščite prazno parkirišče, kjer lahko brez skrbi preizkusite, kako se vaše vozilo obnaša na zasneženi podlagi in kje je meja med še varno vožnjo in nesrečo.