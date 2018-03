Sistemi, ki pripomorejo k večji varnosti

Vizijo nič (Vision Zero) so leta 1997 zasnovali na Švedskem, kot strategijo, katere končni rezultat naj bi bilo nič mrtvih v prometu. Od takrat so k njej postopoma pristopili oziroma jo vnesli v svoje razvojne programe tudi številni proizvajalci avtomobilov in posameznih tehnoloških podsistemov.





Varnostni pas je bil na začetku 70. let preteklega stoletja le začetek serije tehničnih izboljšav in pripomočkov – od ABS, zračnih blazin, ESC do radarskega tempomata, samodejnega zaviranja itd. –, ki prispevajo k varnejši vož­nji. Zad­nji cilj pa je avtonomna vožnja, ki bo odpravila enega glavnih vzrokov za prometne nesreče – človekovo napako.



Če vemo, da kljub večanju števila varnostnih sistemov, ki so vgrajeni v sodobna vozila, in izboljšanju infrastrukture po svetu v prometnih nesrečah vsako leto še vedno umre okrog 1,2 milijona ljudi, se zdijo cilji te vizije nereal­ni. A na drugi strani podatki o zmanjševanju prometnih nesreč in žrtev, kljub nenehnemu povečevanju števila vozil, pričajo, da pasivni in aktivni varnostni sistemi pripomorejo k varnosti. Tako po podatkih DEKRA (Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein) v stotih nemških mestih z več kot 50.000 prebivalci leta 2015 najmanj 12 mesecev niso imeli niti ene smrtne žrtve v prometu. Na to so, poleg varnostnih asistenčnih sistemov, ki postajajo del serijske opreme večine novih vozil, pomembno vplivale tudi preproste spremembe na cestni infrastrukturi, v mestih na primer zamenjava semaforiziranih kri­žišč s krožišči, na katerih se zgodi manj prometnih nesreč, predvsem s hudimi posledicami.



Vizijo nič so resno vzeli tudi pri Continentalu, ki še zdaleč ni le gumar. V strukturi njegove pro­izvodnje prinašajo pnevmatike le četrtino prihodka, drugi tehnični sistemi – od zavor, ABS, ESC, zračnega vzmetenja do radarskega tempomata, samodejnega sistema zaviranja v sili itd. – pa tri četrtine.



Preizkus na severu Švedske



Tako smo nedavno v Continentalovem zimskem testnem centru v Arvidsjauru na severu Švedske preizkusili nekatere nove oziroma izpopolnjene tehnične sisteme in rešitve, ki ne le povečujejo varnost današnjih vozil, ampak so konkreten korak k samovozečim vozilom oziroma avtonomni vož­nji. Najprej smo spoznali tretjo generacijo protiblokirnega zavornega sistema ABS3, ki ne glede na podlago prilagaja zavorno moč hitreje in natančneje kot dosedanji. »Stari« ABS2 se odzove na različno podlago oziroma njen koefi­cient trenja v 0,5 milisekunde, novi pa v zgolj 0,1 milisekunde. ABS3 smo preizkusili v izrazito zahtevnih razmerah, ko sta levi kolesi zavirali na gladkem ledu, desni pa na povsem suhem asfaltu, sledil je pas ledu in za njim spet suh asfalt. Ne glede na podlago je VW golf, opremljen z ABS3, brez težav ohranjal smer in bil dobro vodljiv. Pri hitrosti 70 km/h pa je bila zavorna pot za več metrov krajša kot z enakim golfom, ki je bil opremljen z ABS2. Kakor je povedal Jochen Müller, Continentalov razvojni inženir, je prednost izboljšanega ABS tudi v večji prilagodljivosti na pnevmatike z različnim kotalnim uporom. To pomeni, da je ABS3 veliko lažje uporabiti pri različnih vrstah pnevmatik in vozil. Med drugim so ga že vgradili v novega volva V90 in hondo civic, imel pa ga bo tudi prihodnji VW golf.

Ford mustang opremljen z nadgrajenim elektronskim sistemom stabilnosti, ki ga pri Continentalu imenujejo nadzor kota stranskega zdrsa (side slip angle control). Foto: Gregor Pucelj

ABS3 se dobro dopolnjuje z nadgrajenim elektronskim sistemom stabilnosti (ESC), ki ga pri Continentalu imenujejo nadzor kota stranskega zdrsa (side slip angle control). Ta sistem smo preizkusili na zasneženi podlagi na fordu mustangu – in to ne brez razloga. Sistem namreč omogoča, da voznik »odmerja« drsenje zad­njega dela vozila, kar je najbolj uporabno pri športnih vozilih z zadnjim pogonom.

Na poti k avtonomni vožnji

V Arvidsjauru smo preizkusili tudi tri Continentalove rešitve, ki so nujne za četrto in peto stopnjo avtonomne vožnje. Prvi je tako imenovani opazovalec razmer na cestišču (road condition observer). Gre za kompleksen radarski in senzorski sistem, podprt z več kamerami, ki so ga vgradili v mercedes S. Preprosto povedano gre za to, da vozilo samo in pravočasno prepoznava spreminjanje razmer na cesti, po kateri vozi. »Ta sistem presoja podatke, ki mu jih iz okolice vozila pošiljajo kamere in radarji, informacije, ki jih zbira ESC, pa informacije o vremenu, kot sta temperatura zraka in cestišča, in na tej podlagi v izredno kratkih časih (milisekunde) izračuna koefi­cient trenja oziroma stanja podlage. Temu se samodejno prilagaja hitrost vozila in tako izpolnjuje enega izmed pogojev za varno avtonomno vožnjo,« je povedal Bernd Hartmann, ki se pri Continentalu ukvarja z naprednimi asistenčnimi sistemi.

Naslednji preizkus avtonomne vožnje smo opravili z VW passatom na zasneženi in ovinkasti krožni cesti. V tem primeru gre za avtonomno vozilo, ki vozi po vnaprej vnesenem navigacijskem programu in po podatkih sistema GPS, ki ima natančnost dveh centimetrov. Ta sistem preizkušajo že nekaj let, s tem da so ga letos bistveno izboljšali, saj so vanj integrirali tudi prepoznavanje last­nosti podlage (koeficient trenja) s pomočjo senzorjev, vgrajenih tik pred kolesi. Avtonomna vožnja s takšnim passatom je impresivna, saj ne le da brez najmanjših težav vozi skozi ostre ovinke, ampak to zmore presenetljivo hitro, mehko in hkrati brez najmanjšega zdrsa, kar na zasneženi cesti le stežka uspeva celo izkušenemu vozniku.

VW passatu omogoča avtonomno vožnjo sistem GPS z dvocentimetrsko natančnostjo. Foto: Gregor Pucelj

Tretji sistem, ki je potreben za avtonomno vožnjo, so zavore. Za to je Continental razvil nov zavorni sistem, za katerega sta med drugim značilni večja kompaktnost (kar je dobrodošlo tudi v običajnih vozilih) in predvsem podvojenost delovanja. Slednje je pogoj za vse samodejne oziroma avtonomne sisteme, saj mora vsak primarni sistem imeti še nadomestnega (v tem primeru hidrav­ličnega), ki se vključi, če odpove primarni oziroma glavni. Tako je zasnovan tudi novi Continentalov elektronski zavorni sistem MK C1. Prirejen je za uporabo v vozilih z voznikom in zavornim pedalom – vgrajen je na primer v alfo romeo giulio in stelvio –, namenjen pa je tudi za vgradnjo v avtonomna vozila pete generacije. Kakor smo se prepričali na poligonu, se pri odpovedi primarnega elektronskega zavornega sistema neopazno vključi sekundarni hidravlični in enako dobro opravi nalogo.

Kaj pa pnevmatike?

Z novimi zahtevami tudi pnevmatike postajajo vedno manj inerten kos avtomobilske opreme. Dejansko bodo vedno bolj inteligentne. V tem kontekstu pri Continentalu razvijajo dva sistema pnevmatik: contisence in contiadapt. Prva z vgrajenimi senzorji meri globino profila in nanjo opozarja voznika, meri temperaturo pnevmatike in zaradi vgrajene plasti, ki omogoča električno prevodnost, opozarja na morebitne poškodbe. V takšno pnevmatiko bodo lahko vgradili tudi senzorje, ki bodo merili temperaturo cestišča, zaznavali led ali sneg in o tem obveščali voznika. Continentalovi razvojniki napovedujejo, da bi lahko bile pnevmatike contisence na trgu čez približno pet let.

Pnevmatika contiadapt se bo s prilagajanjem tlaka in spreminjanjem obsega in širine platišča samodejno prilagajala voznim razmeram. Foto: Continental

Še naprednejša tehnologija pa bo vgrajena v pnevmatikah contiadapt. Poleg tega, da bodo zmogle vse, kar zmorejo pnevmatike contisence, bo njihova glavna lastnost, da bodo s prilagajanjem tlaka v pnevmatiki in z delnim spreminjanjem obsega in širine platišča lahko spreminjale tekalno površino. S tem se bo pnevmatika samodejno prilagajala voznim razmeram; v dežju se bo tekalna površina zmanjšala, na suhem cestišču povečala in v kombinaciji z drugimi asistenčnimi sistemi bo vse to omogočalo varno avtonomno vožnjo in s tem uresničitev Vizije nič. To naj bi bilo mogoče čez približno deset let.