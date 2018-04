Škodine sladke skrbi

G. B.

Ni skrivnost, da Škoda zelo dobro prodaja svoje avtomobile, in tako tudi ni presenetljiva izjava njenega izvršnega direktorja Bernharda Maierja, da bodo morda v Evropi potrebovali novo tovarno. Automotive News Europe navaja njegove besede na nedavni letni konferenci znamke, da imajo zaradi velikega povpraševanja na nekaterih trgih težave z dobavo, kar da bi lahko reševali z maksimalnim povečanjem proizvodnje na Češkem (predvsem v Mladi Boleslav) ali preselitvijo dela proizvodnje v druge tovarne skupine Volkswagen, v katero sodijo, če niti to ne bi bilo dovolj, pa z gradnjo nove tovarne, kot je razumeti nekje doma, na Češkem.

Rekorda prodaja in visok donos

Škoda je lani po svetu pod svojo znamko prodala rekordnih 1,2 milijona avtomobilov. Po letošnji predstavitvi bo prihodnje leto začela izdelovati še svojega tretjega, doslej najmanjšega športnega terenca, ki ga je v Ženevi napovedal všečen koncept vision X, in tudi po njem pričakuje veliko povpraševanje. Škoda je trenutno eden najbolj donosnih delov sicer zelo razvejane skupine Volkswagen. V lanskem letu je njihov dobiček iz dejavnosti poskočil za dobro tretjino na 1,6 milijarde evrov, operativna marža pa je znašala kar 9,7 odstotka, kar je bilo precej več kot pri Volkswagnu ali Audiju, ki prodajata dražje modele. Gre za enega najvišjih donosov v avtomobilski panogi.

Tako kot vsi deli skupine Volkswagen, tudi Škoda za prihodnost pripravlja različne elektrificirane modele. Tako naj bi bil prihodnje leto nared njihov najmanjši model citigo na električni pogon, največja limuzina superb bo pripravljena še kot priiključni hibrid, leta 2020 pa naj bi bil na vrsti električni model, ki so ga pred časom napovedali s študijo vision E, ki je v oblikovnem smislu delovala kot križanec ali neke vrste športni terenec srednjega razreda.

Nizkocenovni model



Ob tem je zanimiva še ena tema povezana s Škodo. Ta je nekoč veljala za nizkocenovno znamko koncerna Volkswagen, a je to vlogo z leti prerasla. Se pa v zvezi z njo že dlje časa pojavljajo namigi, če bo za koncern pripravila kak model, ki ga bo mogoče imeti za nizkocenovni izdelek. Pred časom so sicer propadla pogajanja, ki so jih imeli v tej smeri z indijsko Tato, nedavno pa je že omenjeni Škodin šef Bernhard Maier za nemški časnik Handelsblatt dejal, da bi lahko takšen avtomobil razvili na modularni platformi skupine Volkswagen za manjše avtomobile, prodajali pa bi ga v Indiji in tam tudi izdelovali. Leta 2021 naj bi izdelali prvih 300 tisoč takšnih avtomobilov. Videli bomo, če bo kdaj kaj takšnega prišlo tudi v Evropo. Maier sicer po pisanju istega vira ocenjuje, da bi lahko Škodina svetovna prodaja leta 2025 dosegla znamko 2 milijona.