Slovenija z ekosistemom za razvoj rešitev za samovozeča vozila

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Konzorcij deležnikov – BTC, Dars, AV Living Lab in AMZS – je s podpisom namere o sodelovanju v Ljubljani začel oblikovati enotni slovenski ekosistem za razvoj rešitev za samovozeča vozila. Projekt je podprlo tudi ministrstvo za infrastrukturo, ki računa, da bo ta poleg denarnega vložka BTC prejel tudi podporo iz evropskih sredstev.

Predsednik uprave družbe BTC Jože Mermal je na današnji novinarski konferenci izrazil zadovoljstvo, da se v Sloveniji krepi zavest o prednostih, ki jih prinaša partnersko sodelovanje. »Zato smo se povezali z Darsom, AMZS, našo hčerinsko družbo AV Living Lab in ministrstvom za infrastrukturo v širšem kontekstu,« je dejal.

Sodelovanje bo po njegovem mnenju dobra podlaga za boljšo komunikacijo pri razvoju rešitev in iskanju novih partnerjev pri samovozečih vozilih. BTC lahko v tem primeru pomaga predvsem kot teren pri testiranju v urbanih mestih, čeprav je trenutno pomembnejša vzpostavitev samovozečih vozil na avtocestah.

»Dela je ogromno, zato bomo iskali nove rešitve,« je ocenil Mermal, ki je dodal tudi, da želijo v BTC Cityju v prihodnjih mesecih vzpostaviti tudi »kriptomesto«, kjer se bo lahko plačevalo s kriptovalutami.

Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Direktor družbe AV Living Lab Daniel Avdagič je pojasnil, da gre za novoustanovljeno podjetje, ki deluje pod okriljem BTC, in deluje kot živo testno območje. Testiranje avtonomnih vozil se namreč začne v simulatorjih, nadaljuje na poligonih, razširi najprej na avtoceste in na koncu še v urbana območja.

Nepravilne reakcije največja težava

Prav pri uvajanju novih tehnologij na avtocestah s pilotnimi projekti sodeluje tudi Dars. Vodja oddelka za cestne naprave v Darsu Božidar Volk je dejal, da še vedno največjo težavo v prometni varnosti predstavljajo nepravilne reakcije ljudi, kar bi lahko rešili s pametno tehnologijo.

Dars je po njegovih besedah že začel uvajati nove tehnologije kooperativnih transportnih sistemov, sprva na odseku primorske avtoceste med Postojno in Divačo, kjer bodo z uvedbo hibridnih tehnologij povezali avtocestno infrastrukturo in avtomobile. V tem primeru bo, kot je napovedal, komunikacija med infrastrukturo in avtomobili s pilotskim projektom mogoča že prihodnje leto.

Dars v projektu enotnega slovenskega ekosistema za razvoj rešitev za samovozeča vozila vidi velik potencial, v njem pa bo lahko nudil cestno in obcestno infrastrukturo, kjer se bo lahko testiralo ta vozila. »Gre za izmenjavo znanj, ki bodo lahko pomenila tudi preskok na mednarodno področje,« je dodal.

Vprašanje varnosti zelo pomembno

Generalni sekretar AMZS France Kmetič je pri tem poudaril pomen varnostnih sistemov, zato so opravili številne teste, da ugotovijo, kakšne so razlike med različnimi sistemi avtonomne vožnje. »Ne zatiskamo si oči, da so avtonomna vozila nekaj samoumevnega. Pojavljajo se številna vprašanja, tudi pravna in etična, treba bo urediti tudi vprašanje varnosti prenosa podatkov med infrastrukturo in avtomobili,« je poudaril.

Sodelovanje na področju rešitev za samovozeča vozila je danes pozdravil tudi infrastrukturni minister Peter Gašperšič, ki opravlja tekoče posle. »Če smo si včasih predstavljali, da je vrhunec mobilnosti, da postaneš lastnik vozila, nas v prihodnosti čaka še veliko sprememb. Že danes si lahko v Sloveniji privoščimo souporabo vozil, v prihodnje pa bodo večje spremembe prinesla samovozeča vozila,« je ocenil.