Spomladanske luknje preizkušnja za podvozje

Zgodaj spomladi ceste razkrijejo poškodbe, ki so nastale čez zimo. Takrat imajo elementi obes vozil najtežje delo, še posebno blažilniki. Ne skrbijo samo za udobje, temveč tudi za varnost in celo varčnost. Skriti so nekje spodaj in jih večina lastnikov avtomobilov nikdar ne vidi.



Kaj počnejo blažilniki? Zavirajo nihanja predvsem jeklenih vzmeti – guma in zrak nihata manj, sta precej samoblažilna. Če nihanj vzmeti ne zaviramo (slabi blažilniki), postane vozilo v ovinku in na slabem cestišču neobvladljivo, saj se kolesa in celo karoserija gibljejo neskladno, hipoma se spreminjajo obremenitve in stik s cestiščem. Občutimo neudobje, vozilo pa lahko nenadoma spremeni smer vož­nje. Kolesa so v stiku s cestiščem manj časa in s spremenljivim pritiskom, zato je zavorna pot daljša, obraba pnevmatik večja in ne­enakomerna, škodljivi vpliv pa se prenaša na vse elemente obes, karoserijo in celo potnike. Vozilo pokimava in se nagiba. Potniki zaradi neprijetnih nihanj občutijo slabost in so bolj utrujeni. Na mokri cesti avtomobil dosti prej zdrsne. In ne nazadnje: delovanje sodobnih asis­tenčnih sistemov (ABS, ESC) je oteženo.



Kako spoznamo okvarjene blažilnike? »Dobar!« slišiš na avtosejmu, ko poskuša kupec z lastno maso zanihati avtomobil: če se vozilo po enem nihaju umiri, so blažilniki dobri, če se guglje naprej, niso. A to je silno površna ocena. Dobro se je skloniti in pogledati, ali je kateri masten, ali spušča olje. Navsezad­nje so pri avtomobilih vsaj štirje blažilniki, pri motornih kolesih vsaj dva. Morebiti se smete zanesti na vaš servis, da bo ob rednem vzdrževanju vozila preveril tudi blažilnike, morebiti ne. Blažilnike težjih gospodarskih vozil preverjajo na rednih tehničnih pregledih, pri osebnih vozilih je drugače. Najprej je dejstvo, da novo vozilo štiri leta ne doživi nepristranskega tehničnega pregleda in marsikdo v tem času prevozi že 200.000 km ali več. Skoraj ni blažilnikov, ki bi zdržali tako dolgo, posebno pri več­jih obremenitvah ne. Strokovnjaki priporočajo pregled na 20.000 km. Če opravljate tehnični pregled v bazah AMZS in nekaterih drugih, vam lahko izmerijo njihovo delovanje. Če imate motorno kolo, pa ne. Čeprav so pri motornih kolesih blažilniki še usodnejši kot pri avtomobilih. Samo v ilustracijo: lani sem kupil rabljeno motorno kolo, ki ga pred nakupom ni bilo mogoče kaj dosti preizkusiti. A že med prvimi metri na cesti sem spoznal, da zadnji blažilnik ne deluje prav nič, glava krmila pa je preveč zategnjena. Vožnja do doma je bila vsaj rodeo, če ne kar boj za preživetje. In motorno kolo je menda bilo pred kratkim na red­nem servisu ...



Preizkus blažilnikov pri AMZS



AMZS je pred leti prva uvedla prostovoljne preizkuse blažilnikov na posebni napravi v sklopu preizkusne steze. Žal ne hranijo podatkov, ki so jih takrat zbrali, so nam pa prijazno ponudili možnost preizkusa in izpisa podatkov o avtomobilih, ki v enem dnevu pridejo na redni tehnični pregled v njihovo ljubljansko bazo. Ne gre za natančno statistiko stanja blažilnikov avtomobilov, registriranih v Sloveniji – vzorec je seveda daleč premajhen, a daje zanimiv vpogled. Na prostovoljne preglede prihajajo namreč avtomobilisti, ki so ozaveščeni, na redne tehnične preglede pa vsi. Glede na predpise o tehničnih pregledih v vzorcu ni avtomobilov do štirih let starosti, med tridesetimi preizkušenimi tudi ni bilo nobene »stare kripe«.



V podjetju Amortizer lahko v celoti izdelajo nove in celo izboljšajo blažilnike. Tile so iz starega fička.

Foto Andrej Krbavčič



Naprava pri AMZS je v bistvu eks­center, ki premika preizkusno ploščo gor in dol s stalno amplitudo, toda z različno frekvenco nihajev. Merijo pa amplitudo vertikalnega giba kolesa pri vseh fekvencah – večja ko je, slabše je delovanje blažilnika. Z zapisnih listov je razvid­no, da od tridesetih avtomobilov le štirim blažilniki niso delovali zadovoljivo (kar še ni razlog za zavrnitev na tehničnem pregledu). Preizkušeni so imeli v povprečju prevoženih okrog 100.000 km, od 14.100 do 396.000 km (tudi ta je imel uporabne blažilnike). Po metodologiji je njihovo delovanje normalno, če ublažijo več od 40 odstotkov nihajev, pod to vrednostjo so slabi, pod 20 odstotki so okvarjeni. Pri treh avtomobilih je bil po en blažilnik popolnoma nedelujoč, pri enem slab. Najboljši rezultat je bil 77 odstotkov, a le pri enem blažilniku. Večina avtomobilov je dosegala učinkovitost med 51 in 65 odstotki. Razlike med delovanjem posameznih blažilnikov ene preme so reden pojav, a večinoma ne presegajo štirih odstotkov. Kot rečeno, ne moremo zapisati številčnih rezultatov, toda iz opaženega gre sklepati, da se približno desetina naših avtomobilov vozi z vsaj enim pokvarjenim blažilnikom in da jih ima bolj malo vse zares brezhibne.



Popravila in izboljšava vzmetenja



Pri podjetju Amortizer se ukvarjajo samo z blažilniki oziroma vzmetenjem in so referenca. Pogovarjali smo se z lastnikom Dragom Turnškom in direktorico Tino Turnšek. Pri njih popravljajo tudi velike blažilnike železniških vozil, vgrajujejo športno vzmetenje in mehčajo vzmetenje marsikomu pregrobih terencev. Najbrž nekaj pomeni, da so prilagodili podvozje avtomobila dubajskega šejka!?



Moramo vedeti, da pridejo v Amortizer le tisti, ki nekaj dajo na dobro vzmetenje. Turnškovi nimajo preizkusne steze, ker ta stanja blažilnika ne kaže natančno: pomembni dejavniki so še tlak v pnevmatikah, temperatura blažilnika in stanje obes. Vendar to ni nujno slabo, tako se pač v celoti opazijo težave z določeno nogo avtomobila. Imajo pa v Amortizerju odlično merilno napravo za blažilnike oziroma vzmetne noge, ki so odmontirani z vozila. Prvi preizkus seveda opravijo med vožnjo, saj se na opis težav, ki ga poda lastnik vozila, večinoma ne gre zanesti. Naredijo lahko prav vse, od vgradnje boljših elementov vodilnih znamk, popravila in izboljšave serijskih do izdelave čisto novih blažilnikov za starodobnike. Močno obremenjenim (reševalna vozila, avtodomi) vgrajujejo dodatne gumaste zračne žoge. Drago Turnšek pove, da celo premijske tovarne ob vgradnji več­jega in težjega motorja pogosto ne prilagodijo vzmetenja, kaj šele različni samograditelji.



Znamk ne bomo navajali, a pokazali so nam fotografijo dragocenega zračnega vzmetenja, pri katerem so se nekateri plastični elementi razgradili in zamašili različne odprtine. Sogovornik pravi, da je danes zračno vzmetenje sicer zanesljivo, a ko se po dolgem času vendarle pokvari, je drago. Pokazali so nam tudi nastavljiv blažilnik, ki ga za nizko ceno kupiš na spletu. Prerezali so ga in izkazalo se je, da med blažilnikom in privarjenim sklopom ventilov ni nobenih prehodov – kar niti ni hudo, saj v sklopu ventilov ni prav ničesar, jezički kontaktov ne vodijo nikamor. Nekaj smo rekli še o motornih kolesih. Trajalo je, da so postali motoristi dovolj vzgojeni in pridejo po pomoč k strokovnjakom. Saj sicer znajo vse sami ali pa kdo v njihovi skupini. Večinoma so tarnali nad premalo trdimi vzmetmi in so jih le podlagali, solidno servisiral vzmetenja ni skoraj nihče. Zdaj je vendarle malo bolje.