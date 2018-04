Sprinter kot tovornjak, minibus ali avtodom

Pred nami je tretja generacija Mercedesovega velikega kombija (prva leta 1995), gospodarskega vozila, v katero je mogoče naložiti do 17 kubičnih metrov tovora, lahko pa je minibus, v katerem se pelje do 19 potnikov. Da je lahko napolnjen z najsodobnejšimi asistenčnimi in povezljivostnimi sistemi, je že samoumevno.



Seveda je pri sprinterju nemogoče govoriti o enem samem vozilu. Družina je izjemno velika, in kakor pravijo pri Mercedesu – če verjamete ali ne –, je ob vseh kombinacijah karoserije, nosilnosti, pogona, motorjev in predvsem opreme na voljo več kot 1700 različic; ne nazadnje tudi kot počit­niški avtodom. Novinec je prvi predstavnik novega, tako imenovanega celostnega transportnega pristopa, ki ga pri Mercedesu imenujejo adVANce. Njegov bistveni del je internet­na povezljivost, ki s sistemom Mercedes PRO connect omogoča vrsto storitev, uporabnih za individualne kupce, profesionalne voznike in logistične koordinatorje, med drugim tudi nadzor in koordinacijo flote več vozil, kar optimizira povezanost voznika z nadzornikom oziroma organizatorjem prevozov. Vse skupaj gre celo tako daleč, da poleg številnih podatkov, pomembnih za čim boljši izkoristek vozila, nadzornik flote vozil lahko vidi, če so na vozilu odprta vrata … S tem v zvezi je na voljo osem paketov, ki omogočajo vrsto storitev, potrebnih za varno in učinkovito prevažanje tovora in potnikov. Vse to, vključno z izboljšano ergonomijo in klimatsko napravo, pomeni, da je novi sprinter lahko tudi potujoča pisarna. Pri tem pride prav multimedijski sistem MBUX, s katerim voznik ali sopotnik prek osrednjega 10,25-palčnega HD-zaslona na dotik dostopata do vsega. Poleg tega je zelo po­enostavljeno glasovno upravljanje, saj lahko voznik, med drugim, na ta način kar med vožnjo pošlje pisno sporočilo.



Sodobna gospodarska vozila so vedno bolj opremljena tudi z varnostnimi asistenčnimi sistemi. V sprinterju si npr. lahko omislite aktivni tempomat, serijski je sistem zaviranja v sili, ohranjanje voznega pasu, koristen je sistem, ki pomaga ohranjati stabilnost v vetrovnem vremenu, pa tudi parkirni sistem, ki ima vgrajen sistem kamer s 360-stopinjskim pokrivanjem okolice vozila.



Doslej je bil sprinter na voljo z zadnjim ali štirikolesnim pogonom, v novi izvedbi so dodali še možnost sprednjega pogona. Ta omogoča nekoliko večjo tovorno nosilnost, za 80 mm pa se zniža višina tovornega prostora, se pravi nakladalna višina, kar ni nepomembno. Sicer pa je v ponudbi šest različno velikih karoserij z medosno razdaljo od 3,25 do 4,32 metra in nosilnostjo od 3 do 5,5 tone, dolžina vozila sega od 5,26 do 7,36 metra.



Sprinter ostaja edini večji kombi s 3,0-litrskim šestvaljnim dizlom, ki ima največjo moč 140 kW (190 KM). Na voljo pa je še 2,0-litrski dizelski agregat v treh izvedbah (84, 105 in 120 kW); dodali so nov šeststopenjski ročni in prav tako nov devetstopenjski samodejni menjalnik, ki pa ga med prvimi kilometri, žal, nismo mogli preizkusiti. Servisni interval je podaljšan na 60.000 kilometrov oziroma dve leti. Na predstavitvi tretje generacije vozila so za prihodnje leto napovedali še električno gnano različico eSprinter; lahko bo prevažala dobro tono tovora, na voljo pa bo z dvema različnima baterijama, ki bosta omogočali doseg od 115 do 150 kilometrov. Električni sprinter bo namenjen predvsem za dostavo v mestnih središčih, kjer ni oziroma sčasoma ne bo več dovoljeno voziti z običajnimi dostavniki. Dejansko je v Mercedesovi paleti gospodarskih vozil prvi na vrsti eVito, ki pride na trg konec letošnjega leta.



Če se ozremo še po staromod­nih voznih lastnostih, lahko ugotovimo, da se novi sprinter, kljub razmeroma velikim zunanjim meram, pelje kot običajno velika dostavna vozila. V potniški kabini je morda še vedno za spoznanje glasen, kljub tovornjaški nosilnosti pa podvozje in vzmetenje solidno blažita neravnine. Udobje potniške različice, v kateri ima vsaka vrsta sedežev lasten USB-priključek in prilagodljiv nagib hrbtnega naslona, pa se spogleduje z luksuznimi avtobusi.



Na slovenski trg pride novi sprinter letos junija. Sprva bo na voljo furgon in zgolj šasija z zad­njim in sprednjim pogonom. Tou­rer, se pravi potniška izvedba, in druge različice bodo predvidoma na voljo jeseni, enako tudi štirikolesni pogon. Za vzorec omenimo še ceno furgona s sprednjim pogonom (311 CDI, medosna razdalja 3259 mm), ki se začne pri 27.401 evru, za prav takšnega sprinterja furgon z zadnjim pogonom pa pri evrih 29.402 evrih. Najdražji je sprinter furgon 519 CDI z med­osno razdaljo 4325 mm, ki stane 48.312 evrov.