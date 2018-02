Starejši ljudje pri nakupu vozila niso konvencionalni

Avtomobilske znamke si v opisih svojih novosti vselej prizadevajo, da bi avtomobilom nadele kar najbolj mladosten, dinamičen, svež videz. S tem tudi nakazujejo, da jih zanimajo ambiciozni, mladi kupci. Vendar je realnost malce drugačna, včasih celo zelo nasprotna.

Tako se zgodi, da ko proizvajalci govorijo o drznih mladostnih oblikah, te avte kupujejo ljudje, ki niso ravno mladi. Pogosto so prav starejši tisti, ki imajo denar, nočejo pa biti konvencionalni. Koliko so stari ljudje, ki najpogosteje kupujejo avtomobile? Po podatkih MNZ je bila za lani povprečna starost lastnikov prvič registriranih novih osebnih vozil 49 let. Kot pravi David Jurič, podpredsednik sekcije za osebna motorna vozila pri TZS in direktor družbe Summit Motors, ki zastopa Ford, so znotraj omenjenega povprečja 49 let odstopanja med znamkami, precej velike razlike v povprečni starosti kupcev pa je zaznati tudi med posameznimi modeli: »Povprečna starost Slovencev je bila lani 43,1 leta. Če upoštevamo, da je ciljna skupina za nakup vozila nad 18 leti, 49 let za povprečno starost lastnika novega osebnega vozila ni presenetljiva številka.« Prej omenjeni vir tako za lani na primer kaže, da so bili v povprečju najstarejši kupci znamk Lexus, Mitsubishi, Suzuki, Dacia, Subaru …, kjer je povprečna starost 55 let in več, na drugi strani so med mlajšimi (če letom okoli 46 še lahko tako rečemo) kupci avtomobilov pri znamkah Seat, Škoda, Mini, Citroën, Kia, Tesla …

Sicer že nekaj časa velja, da se pri nakupih avtomobilov ljudje odločamo za različne načine plačevanja oziroma financiranja. Kot so nam pred časom dejali pri lizinški družbi Summit Leasing, uradnih podatkov o deležih financiranja ni, je pa zanje ena izmed agencij opravila analizo (3300 vprašanih), po kateri 57 odstotkov ljudi nakup avtomobila financira z lizingom, 23 odstotkov s kreditom in 20 odstotkov z gotovino. Tisti, ki se pri njih odločijo za lizing, so v povprečju stari 43 let, to povprečje je, kot pravijo, že nekaj let nespremenjeno.

Starejši so, bolj odprejo denarnico za nakup

Višja je starost ljudi, ki avtomobile plačujejo z gotovino. Tu nam je pomagala analitična družba Jato Dynamics in izračunala uteženo povprečno starost fizičnih oseb, ki ne kupujejo na lizing, za katero pa je zanimivo, da se v zadnjih letih dviga. Če je bila še pred nekaj leti pod 50 let, je v zadnjih petih letih občutno višja, lani se je približala 54 letom. Vse to kaže tudi na to, da so lastniki avtomobilov pri nas konkretnih let. Po podatkih publikacije Naš mali avto, ki jo je lani izdal Statistični urad RS, je bila leta 2015 povprečna starost lastnika osebnega avtomobila v Sloveniji 49 let, lastniki pa so bili v 61 odstotkih moškega spola.

Kaj pri avtomobilih zanima starejše kupce? Je to pogon, oprema za udobje, za varnost, videz? Kateri dodatki? Jurič pravi, da je težko podati enoznačne odgovore za različne znamke in modele: »Družine v povprečju bolj cenijo varnost in prostornost, mlajši moški populaciji so pomembne zmogljivosti, starejši populaciji pa višji položaj sedenja, preprosto upravljanje in kompaktne zunanje mere. Pri poslovni uporabi bolj prednjačijo logični argumenti, ki vključujejo ceno, garancijske pogoje, stroške vzdrževanja in podobno.«

Za tujino je zbirne podatke težko dobiti, a če pogledamo primer Nemčije, tudi tam od mladih kupcev ravno ne prekipevajo. Tako je Handelsblatt lani maja objavil podatke iz analize centra za avtomobilske raziskave – Center Automotive Research (CAR) na univerzi Duisburg-Essen, po kateri so kupci avtomobilov zadnjih dveh desetletjih postali precej starejši – če je v tej najmočnejši evropski ekonomiji povprečna starost kupca avtomobila še leta 1995 znašala 46 let, je bila lani skoraj 53 let. Isti vir je navajal tudi povprečno starost kupca rabljenega avtomobila, kjer pa je bilo v omenjenem razdobju povišanje starosti še bolj očitno, s 37 na skoraj 45 let. Vse to si lahko razlagamo s staranjem prebivalstva, čeprav je v nakupih starejših ljudi tudi marsikakšen avtomobil, ki ga vozijo njihovi otroci. A to bi bili že druga tema in raziskava.