Stroški proizvodnje akumulatorjev se ne bodo znižali

V avtomobilizmu je sprememb zadnja leta verjetno več kot v nekaj desetletjih pred tem. Okoljska problematika narekuje uvajanje novih tehnologij, a stvari niti približno niso preproste. Vsaj takšen je bil vtis v skupinskem pogovoru, ko smo novinarji z vseh koncev sveta spraševali človeka, ki sme o razvojni prihodnosti avtomobilske skupine BMW povedati največ. Naš sogovornik je bil Klaus Fröhlich, član uprave tega nemškega velikana, odgovoren za razvoj, povezan z izzivi sodobne avtomobilske tehnike. Tu je izbor najzanimivejših odgovorov.

– o stanju akumulatorjev, daljšem dosegu



Izboljšujemo kemično sestavo litij-ionskih celic za obdobje 2021–2022, doslej smo jih z vsako posodobitvijo, vsaka tri leta, izboljšali za približno 30 odstotkov, pričakujem, da bo model, kot je i3, na koncu imel dvakratni doseg, kot ga je imel ob uvedbi, in to z enako velikostjo akumulatorjev. V vozilu velikosti večjega športnega terenca v letih 2024–2025 z dosegom ne bo težav, po merilnem ciklu WLTC bo znašal 650 km, z bolj dinamično vožnjo 500 km. Litij-ionski akumulatorji se obnašajo zelo dobro, veliko smo vložili v to, da opazujemo, kaj se dogaja z njimi. Tudi povečevanje energijske gostote ni problem. Ovira je drugje, namreč v stroških proizvodnje. Nekatere surovine so omejene; z nikljem še gre, zanj obstaja normalen trg, litij in kobalt sta bolj problematična, pri slednjem se kaže problem družbene odgovornosti. Zato razmišljamo o rudnikih v Avstraliji, kjer res vemo, kaj se dogaja, pogovarjamo se o zelo dolgoročnih pogodbah glede stroškov sestave akumulatorjev. To v nekaterih primerih pomeni plačilo vnaprej, preden dobimo kobalt. Tudi redke zemlje so v resnici dobrina, zato smo razvili električne motorje, v katerih niso potrebne.

– o tem, kaj početi s starimi akumulatorji

Vsekakor jih je treba nekoč kemično reciklirati, ampak to ni najbolj želena pot. Če pogledate strošek avtomobila, bo električni pogon znašal polovico njegove vrednosti; po nekaj letih bi zamenjava akumulatorja stala več, kot je sam avtomobil sploh še vreden. Zato si prizadevamo za t. i. baterijske farme, kjer bi lahko veliko zloženih baterij pomenilo zelo veliko zalogo energije. Tudi če so za uporabo v avtomobilu iztrošene, imajo še vedno dovolj zmogljivosti. Če imate 100 baterij, ki vsaka zmore le še 40 kWh, je to v zmnožku zelo veliko. S tem se da dobiti več kot z reciklažo. Drugi način je njihova uporaba v ogrevanju hiš, pri uporabi toplotnih črpalk.

– o »revolucionarnih« akumulatorjih s trdnim elektrolitom



Ti so lahko različni, z njimi se ukvarjamo najmanj pet let, presojamo načine sodelovanja z dobavitelji celic, start-upi. Iskreno mislim, da bi bili lahko za pilotno uporabo pripravljeni po letu 2025, a bodo takrat predstavljali le odstotek trga. Akumulatorji s trdnim elektrolitom bodo namreč močno vplivali na zasnovo avtomobila, saj morajo imeti vselej temperaturo 80 stopinj, to zahteva gretje ali hlajenje. Kaj, če avtomobil stoji na letališču tri tedne? Trdo delo bo, da jih bomo naredili dobro. Prišli bodo, a mislim, da v bolj množično proizvodnjo ne pred letom 2030.



– o holističnem pristopu Tesle, ki skupaj z avtomobili ponuja sončne celice v hišah, kot neki zaokrožen paket



Pristopa tekmecev ne komentiramo. Oni so začeli pred dvema letoma, mi pa leta 2006. Zame je pomembno, kaj res narediš, dobaviš, ne pa, kaj govoriš. Če govorimo o nekem sistemu, mora biti vzdržen, da ga uvedeš. Če z njim »kuriš« denar, ni tako. Veliko podjetij je s podobnimi idejami, zame je pomembno le, ali znaš prenesti moč na cesto in vse skupaj premakniti naprej.



Ena od BMW-jevih rešitev za obvladovanje višjih stroškov v prihodnosti

je tudi modularnost pogonov in modelov. Foto Gašper Boncelj

– o zahtevnem ustvarjanju dobička z električnimi avtomobili



Dali samo jasno izjavo, da nameravamo ohranjati visoko dobičkonosnost (maržo med 8 in 10 odstotki, op. p.), upoštevajoč, da imamo, kot sem omenil, vprašanje stroškov akumulatorjev, ki se ne bodo znižali. Nasprotno, če bomo uporabljali več kobalta, bo njihova sestava dražja. Avtomobilska industrija pa bo obstala le, če bo delala z zaslužkom. Vaše vprašanje je na mestu, razvnela se bo huda cenovna tekma. Ko so akumulatorji dražji, ljudje pa ne zaslužijo toliko več, morajo, če hočejo imeti električni avto, ki ni poceni, kupiti manjšega. Sledil bo downsizing. Kljub vsemu sem optimističen, saj bodo po svetu trendi zelo različni. Na primer na Kitajskem: če želite v Pekingu avto, ga lahko registrirate le, če je električni. V Evropi je zelo drugače, kupec ima možnost izbire. Ne glede na to, kaj govorimo, je zanj edini glavni dejavnik skupni strošek lastništva, bo pa zakonodaja odločala, v katero smer se bo bolj šlo. V ZDA bo cena galone nafte še nekaj časa stabilna pri treh dolarjih, s frackingom jo lahko nadzirajo in menimo, da sod nafte ne bo stal več kot 70 dolarjev. Potem so drugi trgi, kot so Rusija, Bliž­nji vzhod, kjer še dolgo ne bodo imeli električne infrastrukture. Zato smo se odločili za kar najbolj robusten pristop, da imamo lahko avtomobile, v katere lahko vgrajujemo različne pogone.



– o novi arhitekturi avtomobilov BMW



To je naš pristop od leta 2009, ko smo že vedeli, da se bo elektrifikacija zgodila in da se je treba nanjo pripraviti, a da bo to stalo. To pomeni, da se zdaj lahko med samo proizvodnjo odločimo, kakšen pogon bo v avtu, ali bo električni, priključni hibridni ali z motorjem z notranjim zgorevanjem. Brez posebne kompleksnosti. Po drugi strani bomo imeli enako kemijsko sestavo akumulatorjev za električno izvedbo ali za priključno hibridno izvedbo. Tudi naši motorji z notranjim zgorevanjem, bodisi tri-, štiri- ali šestvaljniki, so povsem modularni, motorna elektronika je za vse enaka. Kdor bo sposoben tak­šne prilagodljivosti, bo preživel.



– o načinu uporabe električnih avtomobilov



Uporabniki bodo morali spremeniti način uporabe avtomobile. Res bomo imeli akumulatorje z večjim dosegom, a jih bo treba tudi veliko dlje polniti. To se podcenjuje, tudi t. i. hitro polnjenje je »hype«, ima pa svoje omejitve in vpliva na vzdržljivost akumulatorskih celic. Le pobožna želja je, da bomo dobili vse za enako ceno in da nam ne bo spremeniti navad. Lahko je, če elek­trični avto ni prvi v družini, če pa je edini, bo električna mobilnost vplivala na obnašanje lastnika.



– o souporabi avtomobilov



Poskusili smo različne stvari, npr. v ZDA si ljudje, ki si težko privoščijo mini kabriolet, tega radi posodijo za nekaj ur. Drugače pa pri premijskih modelih ugotavljamo, da ljudje nočejo, da bi še kdo drug vozil njihov avto.



– o preizkušanju na področju avtonomne vožnje



To počnemo od leta 2009, začeli smo na dirkališčih, avtomobile in njihove računalnike smo postavili na preizkušnjo tako, da smo občasno zmočili progo … Zdaj imamo testno floto 40 vozil serije 7, letos jo bomo podvojili. Od lani preizkušamo četrto stopnjo na avtocesti in od letos tudi v mestu.



– o tem, kaj je še mogoče narediti z učinkovitostjo, porabo goriva pri motorjih z notranjim zgorevanjem



Lahko bomo srečni, če jo bomo zadržali na sedanji ravni, saj emisijske zahteve glede onesnažil pomenijo veliko breme za porabo. Zato moramo najti nekaj drugega in to je 48-voltna napetost električnega sistema, ki bo do leta 2025 v vseh naših avtomobilih.



– o gorivnih celicah in vodiku



Kakor veste, ima avtomobil z gorivnimi celicami električni motor in akumulator pa še sistem gorivnih celic in posodo z vodikom pod tlakom 700 barov. Dokler je v tem večja energijska gostota, ima prednosti, tu je ugodnost lažjega polnjenja. Ob napredku akumulatorjev popolnoma električnih avtov ta prednost izginja. Gorivne celice še razvijamo, saj nikoli ne veš, kaj bo zahteval zakonodajalec. Ker pa to stane milijarde, sodelujemo s Toyoto. Tudi Ford, General Motors in Honda ta sistem razvijajo skupaj, to področje zanje trenutno ni najbolj pomembno, hočejo pa iti naprej in ne porabiti preveč denarja.