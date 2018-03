Volkswagen predstavlja tretjo generacijo touarega

Veliki športni terenec z drugačno pojavo in naprednejšo notranjostjo.

G. B.

Volkswagen je za razkritje in prvo predstavitev popolnoma nove generacije svojega večjega športnega terenca volkswagen touareg izbral kitajski Peking.

Po prvih fotografijah sodeč tretji touareg deluje bolj elegantno od predhodnika, s svojimi merami je le minimalno daljši in širši. V notranjosti je pač prostor bolje izkoriščen, prtljažnik po novem v osnovi lahko sprejme od 697 do 810 litrov, glavna atrakcija novega modela pa je armaturna plošča, ki prinaša t. i. innovision cockpit, ki združuje 12-palčni digitalni kokpit in 15-palčni večfunkcijski zaslon, oboje pa se upravlja skora brez gumbov ali tipk.

Napovedujejo, da bo touareg opremljen z doslej najbolj bogatim naborom asistenčnih pripomočkov, ki med drugim vključujejo sistem night vision, ki v temi zaznava pešce in živali s pomočjo kamere in temperaturne zaznave, polsamodejno vožnjo do hitrosti 60 km/h, štirikolesno krmiljenje, elektomehansko uravnavanje stabilizatorjev, matrične žaromete itn.

Touareg bo uvodoma v Evropi na voljo z dvemi V6 dizelskimi motorji z močjo 170 kW in 210 kW, tema dvema bosta sledila bencinski šestvaljnik (250 kW) in osemvaljni dizel (310 kW). Na Kitajskem bodo že uvodoma predstavili izvedbo priključnega hibrida, za zdaj še ni odločeno, kdaj ga bodo začeli prodajati v Evropi. Novi touareg naj bi v Slovenijo pripeljal do poletja.