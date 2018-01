X je premijski poltovornjak

Trg poltovornjakov, ki v zadnjih letih postajajo vedno bolj civilizirani in udobni, je bogatejši za prvega predstavnika premijskih znamk, ki prihaja iz Mercedes-Benza. Novi razred X, kot so v tovarni poimenovali novinca, je nastal v sodelovanju s skupino Renault-Nissan.



Novi razred je nastal v sodelovanju s skupino Renault-Nissan in je v tesnem sorodu z Nissanovo navaro in Renaultovim alaskanom, s katerima si deli zasnovo. Kljub skupnim koreninam, je X v mnogih pogledih pravi mercedes-benz. Zunanjost nosi poteze nemške znamke, še bolj nemška pa je njegova notranjost.



Slednje daje, predvsem v bolje opremljenih različicah, občutek dobre mere prestiža, ki smo ga sicer vajeni pri vozilih te znamke. Pikolovce bo morda zmotilo to, da izbirna ročica samodejnega menjalnika ni obvolanska, kot smo sicer vajeni v novih mercedesih, ampak je nameščena v sredinsko konzolo in deluje sila robustno. Pogonski sklop uvodoma obsega štirivaljna dizelska motorja X 220 d in X 250 d. Šibkejša inačica 2,3-litrskega štirivaljnika razvije 120 kW največje moči in je na voljo le s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, močnejša pa 140 kW in je na voljo tako s samodejnim 7-stopenjskim kot 6-stopenjskim ročnim menjalnikom.

Sredi leta še najzmogljivejša različica

Pri štirivaljnikih sta na voljo različici s priklopljivim štirikolesnim pogonom in tista s pogonom izključno na zadnji kolesni par. Na predstavitvi smo med drugim izvedeli, da lahko štirikolesni pogon vklapljamo in izklapljamo do hitrosti 100 km/h in da so vozniku na voljo trije načini pogona. Opcijsko lahko naročimo tudi mehansko zaporo zadnjega diferenciala, s čimer pridobimo še več terenskih zmogljivosti, ki so na papirju zavidljive – le razred G zmore več.



Od sredine letošnjega leta pa bo na trg prišla še najzmogljivejša inačica X 350 d 4MATIC. Njo bo gnal 3,0-litrski dizelski šestvaljnik z največjo močjo 190 kW in največjim navorom 550 Nm. Ta motor bo dal avtomobilu še več mercedesove duše, med drugim tudi obvolansko ročico samodejnega 7G-tronic plus menjalnika in hišni stalni štirikolesni pogon. Šestvaljnik bo na voljo pri ravneh opreme progressive in power, med tem ko bomo osnovno raven opreme pure dobili le s štirivaljnikom.



Vožnja z razredom X bo po besedah predstavnikov znamke tudi zelo udobna v primerjavi s konkurenčnimi izdelki iz segmenta poltovornjakov, k čemur bodo med drugim prispevale tudi vijačne vzmeti na vseh štirih kolesih. Poleg tega bo avtomobil na voljo le v izvedenki z dvojno kabino. Na slovenskem trgu načrtujejo prodajo 50 vozil, s čimer bi dosegli približno 12-odstotni tržni delež. Cena za vstopni model X 220 d pure znaša 36.130 evrov, izvedenka s štirikolesnim pogonom X 220 d 4MATIC pure pa 37.960 evrov.