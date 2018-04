Z avtomobilom predvsem do obrobja mest

Po pravi zimi nas topli spomladanski dnevi kar vabijo v znane in neznane kotičke. Prihajajoči prvomajski prazniki, ki so že drugo leto zapored razporejeni tako, da omogočajo dolge spomladanske počitnice, bodo kot nalašč za skok čez mejo ali še dlje. Tako tudi letos objavljamo nekatere najbolj pomembne napotke za pripravo na potovanje.



Na spletni strani www.amzs.si boste dobili kakovostne in temeljite informacije o tem, kakšna so pravila in posebnosti v posameznih državah. Preverite predvsem, kako je s plačilom cestnin (na kratko pišemo o tem tudi v okvirju), pozorni bodite na morebitne omejitve, ki veljajo v posameznih mestih. Morda ni odveč načrtovati, da avtomobil pustite nekje na robu mesta in se v središče odpeljete z javnim prevozom.



Mesta



Posebej omenjamo nemška mesta, kjer sicer še ne omejujejo vožnje za dizelska vozila prejšnje generacije (euro 5), a z dizlom euro4 ali starejšim bencinskim motorjem bi že lahko imeli težave tam, kjer dovolijo vstop samo vozilom z nalepko, na kateri je številka 4. Vsekakor je treba nalepko kupiti pred vstopom v mesto, a je ne prodajajo na tako veliko prodajnih mestih kot denimo slovensko ali avstrijsko nalepko za vožnjo po avtocesti. Zato vam pred­lagamo, da se pred potjo v Nemčijo oglasite v poslovalnici AMZS, jim pokažete homologacijski kartonček in dobili boste pravo nalepko za svoj avtomobil (cena: 19,95 evra, 12,60 evra za člane AMZS). Območ­ja, kamor brez nalepke ne smete zapeljati, so označena s posebnim prometnim znakom, pod katerim so barve nalepk, s katerimi lahko nadaljujete vožnjo.



Podobno ureditev imajo od lani tudi v Franciji, kjer se seznam mest prav tako širi. Oznake na njihovih nalepkah so obrnjene – torej nižja številka pomeni bolj čist avtomobil, pridobivanje nalepk pa je še bolj zapleteno kot v Nemčiji. Naročiti jih morate namreč prek splet­ne strani certificat-air.gouv.fr, kar pomeni, da boste morali počakati na pošiljko, za katero boste odšteli 3,11 evra, temu pa je treba prišteti še 3,21 evra za poštnino. Kdor želi v Pariz in druga mesta že med temi prvomajskimi prazniki, mora pohiteti ...



Nekoliko drugače je z omejitvijo dostopa v Rim in Milano. Staro mestno jedro italijanskega glavnega mesta je od ponedeljka do petka med 6.30 in 18. uro ter ob sobotah med 14. in 18. uro odprto le za avtomobile prebivalcev in s posebno dovolilnico. Če je hotel v strogem središču, ga lahko zaprosite za pridobitev dovolilnice ZTL, pri čemer morajo v bazo zapisati vašo registrsko številko. V Milano od ponedeljka do petka med 7.30 in 19.30 ne smejo vozila na dizelski pogon, ki ustrezajo standardu euro 0 ali euro 1, za bencinsko gnana vozila standarda euro 0, 1, 2 in dizelska standarda euro 2 in 3 pa je treba imeti dovolilnico. To lahko kupite tudi na nekaterih črpalkah, več informacij boste izvedeli na www.comune.milano.it.



Če se boste podali v Veliko Britanijo, ni napak, da se z avtomobilom izognete središču Londona, saj je za vstop vanj od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro treba plačati 11,5 GBP (dobrih 13 evrov), a če kupite dovolilnico na isti dan, je cena s 14 funti (nekaj več kot 16 evrov) še višja. Dodatnih 10 funtov (11,5 evra) morajo plačati vozniki avtomobilov, ki ne dosegajo standarda evro 4. Po podatkih AMZS boste morali plačati tudi za vstop v strogo središče mesta Durham, in sicer 2 GBP (2,3 evra) od ponedeljka do sobote med 10 in 16. uro.



Kot nekakšno cestnino vam bodo zaračunali dostop do nekaterih norveških mest. Izpostavljamo Oslo, kjer od lanske jeseni vstop v mesto obračunajo glede na ekološki razred vozila. Prijavo (tudi v slovenščini) lahko izvedete na spletni strani www.autopass.no/ed.



Avtoceste



Ko boste ravno povezani v internet, preverite še, kako do navidezne nalepke za vožnjo po madžarskih avtocestah, predlagamo pa vam tudi, da vnaprej plačate predornino v Avstriji, saj se boste s tem izognili morebitnemu čakanju – le počasi se boste morali zapeljati po posebnem pasu za video cestninjenje (Video Maut). Ob plačevanju katere koli cestnine boste manj časa izgubili tudi, če boste uporabili kreditno kartico, a vendarle vedno zahtevajte tudi račun – v nekaterih državah (denimo v Italiji) se vam bo zapornica odprla, če boste imeli težave s plačevanjem, pa čeprav sistem ni mogel preveriti kreditne kartice. Če računa ne boste dobili, se obrnite na upravljavca avtocest.



V nemških mestih so območja, kamor se brez nalepke ne smete zapeljati, označena s prometnim znakom, pod katerim so barve nalepk, s katerimi lahko nadaljujete vožnjo.



Meje



Cestninske postaje lahko upočasnijo vašo pot, a veliko večja verjet­nost je, da se boste zataknili na katerem od mejnih prehodov. Proti Hrvaški prečkate schengensko mejo. Podobnih kolon kot lani med velikonočnimi prazniki letos nismo doživeli, a vseeno predlagamo, da preverite, kateri mejni prehodi so lahko alternativa najbolj obremenjenim – in potem spremljate, kaj se dogaja na »velikih« ter se po potrebi odločite za krajši ovinek brez zoprnega čakanja.



Na zastoje boste, žal, še vedno lahko naleteli tudi na notranjih schengenskih mejah, saj nadzor izvajajo tako avstrijski kot nemški policisti. Najbolj oblegani so navadno prehodi na avtocestah A11 (za karavanškim predorom), A9 (Šentilj), A10 (Walserberg/Bad Reichenhall pri Salzburgu) in A12 (Kufstein/Kiefersfelden). V vseh primerih so blizu alternativne rešitve, denimo, med Tirolsko (Innsbruck) in Bavarsko (Garmisch Partenkirchen) na državni cesti nadzora na meji sploh ni ... Vseeno pa imejte tudi znotraj EU vedno pripravljene dokumente (potni list ali osebno izkaznico), saj lahko dodaten nadzor občasno vzpostavijo tudi na mejnih točkah v drugih državah.



Pomoč



Ne glede na to, kje in zakaj nastane zastoj, je v času sodobne tehnologije pravzaprav nepotrebno, da se zapletete vanj. Sopotniki naj sprem­ljajo zasedenost cest (Googlov ali Applov zemljevid sta brezplačna, oba ponujata grafični vpogled v trenutno stanje na cestah) in po potrebi poiščejo alternativne poti. Pametni telefoni in druge naprave lahko pridejo prav tudi pri iskanju nastanitve ali restavracij, vsekakor pa jih uporabite za informacije o ceni goriva. Na splošno velja, da je najdražje točiti ob avtocestah, razlika je sicer odvisna od države. V Avstriji je nesramno velika, v Nemčiji bolj znosna, povsod pa boste cenejše alternative našli nekoliko stran od glavnih poti, s tem privarčevali in še kaj novega boste videli.



Od lanskega poletja lahko prenos podatkov v državah EU uporabljate enako kot doma, kar večinoma pomeni, da ne boste dodatno plačevali. A tudi če bi, je cena v EU zdaj tako nizka, da jo boste med občasno uporabo digitalnih zemljevidov merili v centih. Ne pozabite: v državah zunaj EU (tudi San Marino, Monako in Švica) prenos podatkov izključite, saj boste sicer plačali tudi 10 evrov za en sam megabajt.



Zavarovanje



Pred daljšo potjo je pametno poskrbeti tudi za ustrezno zavarovanje – tako oseb kot avtomobila. Osnovno vam prinaša evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, ki jo brezplačno naročite na spletnih strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali pa sami v njihovih enotah. Omogoča dostop do osnovnih zdravstvenih storitev (kakršne imajo tudi domačini) v javnih zavodih po vsej Evropski uniji, pa tudi nekaterih drugih državah (Islandija, Liechtenstein, Norveška, Švica, Avstralija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija in Srbija). Za dodatne storitve boste morali doplačati, lahko pa se odločite za zdravstveno zavarovanje z asistenco ali kar turistično zavarovanje (s še nekaj dodatki za potovanja), tudi za celo leto in vso družino. Pozorni bodite predvsem na dovolj visoke zavarovalne vsote. Preverite, ali je v izbranem zavarovanju vključena tudi asistenca za avtomobil, lahko da jo po celotni Evropi omogoča že vaš prodajalec avtomobila. Ko boste ostali na cesti in potrebovali pomoč, boste hitro spoznali prednost takšne storitve – ali razširjenega članstva AMZS, ki ponuja določene ugodnosti tudi v tujini.



Seveda pa še vedno velja, da avtomobil dobro pripravite na pot, ne glede na njegovo starost. Preverite, ali delujejo vsa svetlobna telesa, dobro počistite stekla, odstranite nepotrebno kramo iz prtljažnika in drugih odlagalnih površin ter snemite prtljažnik s kovčkom ali nosilci za kolo (razen, seveda, če ga boste na poti uporabljali). Preverite tudi količino olja v motorju, dolijte tekočino za pranje vetrobrana in pred potjo vnesite izbrane cilje v navigacijsko napravo.



Možnosti, da se dobro pripravimo na pot, je danes več kot v preteklosti. Zdaj velja, da lahko raziskujemo tudi spotoma in se morda česa naučimo. Ravno to pa je čar spomladanskih potovanj, ko nismo vsi usmerjeni v en sam cilj, ampak je veliko pomembnejša pot, po kateri se bomo pripeljali do njega. Naj bo zanimiva in nestresna!