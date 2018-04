Zdaj povsem evropski avtomobil

Najbolj napeta dirka na avtomobilskem trgu je še naprej med predstavniki športnih terencev, adute pa imajo tudi pri Fordu. Kot najbolj svežega so v Sloveniji predstavili ecosport, ki ni največji, a tudi ne najmanjši. Zelo priročna bo različica s štirikolesnim pogonom, ki prihaja v drugi polovici leta.



Trg športnih terencev nikakor ne zastane, ampak samo raste proti novim rekordom. Želje kupcev se očitno ne spreminjajo, zato pro­izvajalci brez premora širijo ponudbo. V zadnjih desetih letih je trg vozil s široko oznako SUV zrasel za kar dvajset odstotkov, leta 2020 pa naj bi vsak tretji kupec domov odpeljal takšen tip avtomobila, v katerem se višje sedi in ima voznik boljši pregled nad dogajanjem na cesti.



Kljub temu niso vsi enake velikosti. Pri Fordu so že predstavili večja modela edge in kuga, v prihodnje bodo v ogenj poslali še robustnejši različici fieste in KA+ (active), ecosport pa je med omenjenimi ravno v sredini. Zunaj spominja na večja predhodnika, vendar je vsaka linija malce drugačna po debelini ali odsevu, zato ima svoj značaj. V dražjih različicah boste lahko izbrali tudi drugačno barvo strehe, zato je lahko avtomobil še privlačnejši.



Zadnja vrata se odpirajo v levo stran. Kljuka je skrita v zadnji luči.



V notranjosti se opazi, da so prečistili armaturno ploščo, v sredini tako izstopa osempalčni zaslon z upravljanjem na dotik, pozimi je koristen ogrevan volan, na voljo je dovolj odlagalnih površin. Spredaj je dovolj prostorno, drugače pa je na drugi klopi, saj hitro zmanjka prostora, če je spredaj kakšen zajetnejši sopotnik. Kljub temu je ecosport primeren za družine z majhnimi otroki ali aktiven par, ki drugo klop uporabi za športno torbo, loparje ali vrečke iz trgovine. V prtljažniku je zaradi nastavljivega dna mogočih več postavitev. Zad­nja vrata se odpirajo v levo stran, kljuka je skrita v zadnji luči. Prostora je sicer za 356 litrov.



Novi ecosport bo prvič povsem evropski avtomobil, saj ga izdelujejo v Craiovi v Romuniji, v proizvodnjo pa so vložili dvesto milijonov evrov. Med motorji bosta na voljo bencinski različici, močnejša ima 103 kW (140 KM), šibkejša pa 92 kW (125 KM), tretja možnost je dizelski motor s 73 kW (100 KM). Pozneje bo na voljo tudi štirikolesni pogon v povezavi z novim varčnejšim dizelskim motorjem, ki bo zmogel 125 konjev. Moč boste lahko razporejali z ročnim ali samodejnim šeststopenjskim menjalnikom.



Ecosport ni drag, kajti cena se začenja pri 17.790 evrih z najnižjim opremskim paketom trend, dražje različice pa se stop­njujejo do dobrih 24 tisoč evrov. Slovenski uvoz­nik načrtuje, da bodo vsak mesec prodali približno trideset primerkov.