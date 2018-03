Darilo ob polnoletnosti, evropski Grand Tour

R. P.

Evropska komisija za letošnje poletje ponuja mladim Evropejcem za 18. rojstni dan brezplačne vozovnice Interrail, s katerimi bodo lahko en mesec potovali po tridesetih evropskih državah. Letos so za omenjene železniške vozovnice namenili 12 milijonov evrov, s čimer naj bi brezplačne vozovnice zagotovili za kar 20.000 do 30.000 mladostnikov, v prihodnjih letih pa naj bi se število teh vozovnic še dodatno povečevalo.



Natančna navodila, kako si jo je mogoče pridobiti in kdo lahko dobi vozovnico, vredno več kot 510 evrov, bodo objavili v prihodnjih mesecih. Mladi Evropejci, ki so dopolnili 18 let, bodo lahko letos poleti z vlakom potovali od Laponske do Lizbone, ne da bi jim bilo treba za to odšteti en sam cent.



Glavni namen projekta je, da bi si mladi na ta način razširili obzorje in si pridobili občutek medsebojne evropske povezanosti. »Izobraževanje ni samo tisto, kar nas učijo v šolskih klopeh, vanj spadajo tudi stvari, ki jih razkrivamo v kulturah in tradicijah naših evropskih sosedov,« je v sporočilu za javnost zapisal Tibor Navracsics, komisar Evropske unije za izobraževanje, kulturo, mlade in šport.



»V minulih desetletjih je bil mesec, ki so ga mladi preživeli na potovanjih z vozovnico Interrail, vsekakor veliko več kot priložnost, da si človek za malo denarja ogleda čim več tujih dežel,« na spletni strani CityLab piše Feargus O'Sullivan, ki poudarja tudi, da je bil Interrail za številne mladostnike svojevrsten novodobni Grand Tour, kakršnega so poznali v 18. stoletju (ogled kulturnih znamenitosti Evrope kot del izobrazbe mladih aristokratov), predvsem pa priložnost, da so si na lastne oči ogledali staro celino, občudovali in raziskovali njene naravne lepote ter se seznanjali s kulturno dediščino evropskih držav.



Nepozabni vtisi



Če ste pred petindvajsetimi leti poleti obiskali katero od velikih evropskih železniških postaj, so bili peroni povsod polni mladih ljudi, ki so z vozovnicami Interrail potovali na vse strani Evrope. Leta 1972, ko so jo prvič ponudili v prodajo, je vozovnica Interrail stala 27,50 evra. Glede na ceno je bila ta dosegljiva v glavnem mladostnikom, katerih starši so spadali v srednji ali višji prihodkovni razred, ali pa dijakom oziroma študentom, ki so ob šolanju opravljali kakšno dodatno delo in si na ta način zagotovili denar za potovanje. V časih, ko so bili letalski poleti zelo dragi, mladi pa so ob študiju težko našli delo za polovični delovni čas, so bile vožnje z vlaki še vedno zelo priljubljene. Z vožnjami z nočnimi vlaki so lahko prihranili denar, ki bi ga sicer porabili za prenočitev, države, skozi katere so lahko potovali – vse zahodnoevropske države in pred letom 1989 tudi večina držav vzhodnega bloka –, pa so si bile med seboj tako različne, da so bili potniki po potovanju polni nepozabnih vtisov.



Leta 1998 so za vozovnico odpravili starostno omejitev (pred tem so jo lahko uporabljali le posamezniki, mlajši od 26 let). Do tega leta so že minili zlati časi interraila. Vozovnico so začeli prodajati po območjih, države so se povezale v različne cenovne razrede, cena vozovnice pa je bila iz leta v leto vse višja. Nato pa so se konec devetdesetih let pojavile občutno cenejše letalske vozovnice, tako da so postale vožnje z vlaki še toliko manj zanimive. Z vnaprejšnjo rezervacijo letalske vozovnice je bilo mogoče za malo denarja leteti po vsej Evropi. Vozovnice Interrail so bile še vedno na voljo, vendar med mladimi še zdaleč niso bile več tako zelo priljubljene. Projekt EU, s katerim naj bi si mladi z vozovnicami Interrail znova širili obzorja – in dejstvo, da so za ta namen zbrali vsa potrebna sredstva –, lahko vsekakor pripomore k oživitvi njihove nekdanje priljubljenosti.

Vtisi, ki ostanejo vse življenje



»Z vozovnico Interrail se je zagotovo korenito spremenilo moje življenje,« še piše avtor v CityLab. »Potem ko sem pridno varčeval denar, ki sem ga zaslužil s tem, da sem leto dni vsako soboto delal v trgovini z žele bomboni, sem se pri sedemnajstih letih z vozovnico Interrail odpravil na potovanje po Evropi. Ko sem se po enem mesecu vrnil v London – po štiridnevnem potovanju iz Istanbula –, sem bil ves shujšan zaradi trebušne infekcije, poleg tega sem močno šepal, in to zaradi lastne neumnosti: bos sem splezal na železniški peron. Najbolj pomembno pa je bilo to, da sem imel glavo polno vtisov, ki me vse od takrat spremljajo skozi življenje in ki so me pripeljali do tega, da sem napisal tale članek.«



»Bistveno pri tej pobudi je približati mladim Evropejcem in tudi mladim Slovencem idejo in vrednote Evropske unije, ko šele začenjajo stopati na svojo samostojno pot,« je pred časom povedal evropski poslanec Franc Bogovič. V evropskem parlamentu se je pobuda oblikovala pred dobrim dvema letoma, predlog pa je dobro sprejela tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki je poudarila, da je eden izmed pomembnejših ciljev evropske komisije olajšati mobilnost mladih Evropejcev. Britanski najstniki imajo še vedno možnost, da se prijavijo za dodelitev brezplačne vozovnice, saj je Velika Britanija še vedno članica Evropske unije.