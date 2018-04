Razkošje Vzhodne Tirolske

Nikjer se ne bodo na enem mestu srečali prvinskost in sodobnost, preprostost in luksuz - tako nežno, naravno in dopolnjujoče.

V nekem trenutku se boste krepčali z okusno kulinarično gorsko malico iz nahrbtnika in pili kristalno čisto izvirsko vodo neposredno iz potoka, v naslednjem se boste razvajali s kulinariko na najvišji ravni ob spremljavi opojne žlahte kapljice. Piko na i pa bo dala vzhodnotirolska gostoljubnost, ki prihaja od srca.

Gradonna: vas ob vznožju Grossglocknerja

V občini Kals so se že pred 200 leti zbirali navdušeni alpinisti. Privabljal jih je Grossglockner, najvišja gora v Avstriji. Mit o tej 3798 metrov visoki gori živi še danes in vedno znova prevzame tudi nenavdušence. V tej tirolski gorski vasici leži Gradonna Mountain Resort. Ne le okolica, nekaj posebnega je tudi kompleks. To boste občutili najpozneje ob vstopu v vhodno dvorano, ki diši po švicarskem boru. Deluje kot amfiteater za popoln oddih in počitek v naravi in zagotovo vam bo vzela dih. To je kraj, kjer se boste umirili in ponovno našli pot do sebe.

Že pred zajtrkom boste srečali goste, ki bodo dobre volje in bodo dan začeli v zunanjem bazenu ali s skokom v osvežujoči bajer. Na bogato obloženih mizah vas pričakuje samopostrežni zajtrk s številnimi regionalnimi specialitetami. Dobro okrepčani se boste podali v gore, na sprehod ali pa se boste udobno s knjigo v roki namestili na ležalnik v velneškem območju.

Dolgotrajnost zaradi prepričanja

Zeleni tukaj niso le okoliški travniki in gozdovi, zelena je tudi Gradonna. Srce resorta bije že dolgo, in to iz čistega prepričanja. Luksuzni dopust se tukaj prepleta z uživanjem v naravi ter vizijo, ki jo uresničujejo z vsem srcem in je bila že večkrat nagrajena. Med drugim je bil resort nagrajen z nagrado green luxury award in s tirolsko nagrado za gradnje iz lesa, izbran pa je bil tudi za vodilni evropski zeleni resort (angl. Europe's leading green resort). Štirizvezdični superior hotel deluje kot sodobna gorska vasica na 1350 metrih nadmorske višine. Hotel je center, okrog katerega je razmetanih 41 brunaric z največ 120 m² površine. Kompleks odlikujeta kakovostna lesena gradnja in območje brez avtomobilov.

Narodni park Hohe Tauern: največje zaščiteno območje Alp

Gradonna je obdana z narodnim parkom Hohe Tauern, največjim zaščitenim območjem Alp. Tritisočaki rastejo tukaj v nebo, neokrnjena divjina gorskega sveta pa je naravnost omamljajoča. V tem narodnem parku je kar tretjina avstrijskih rastlinskih vrst in okrog 10.000 živalskih. Z malo sreče boste srečali veliko petico tukajšnjega živalstva: kozoroga, gamsa, brkatega jastreba, zlatega orla in svizca.

Dolomiten Residenz Sillian: prelepo mesto na soncu

Vasica Sillian leži v dolini Hochpustertal in meji na Južno Tirolsko. To lahko tudi čutite, saj boste, obdani z edinstvenim gorskim svetom Dolomitov, tukaj uživali v velikem številu sončnih ur ali ob ukvarjanju s športom ali ob sprostitvi in uživanju.

Sobe in suite v dolomitski rezidenci zaznamuje alpski slog. Les, usnje, naravni kamen in ročno izdelani detajli ustvarjajo občutek domačnosti in povezanosti z naravo. Izjemne dobrote in vzhodnotirolske specialitete so v središču pethodnega menija kulinaričnih užitkov in tematskega bifeja. Izbrane naravne sestavine in skrbna priprava bodo ustvarili popoln okus.

Akcija in sprostitev: velnes s celotno družino

Mesto na soncu je kot nalašč za sprostitev s celotno družino. Hotelu Dolomiten Residenz Sillian je uspelo to ponuditi na superiorni ravni. Zabava za otroke in sprostitev za starše se odlično povezujeta. Otroci od treh let starosti se zabavajo v otroškem varstvu v Häppi-Päpi-Mini-Klubu, večjim otrokom pa je na voljo program za najstnike. Imajo tudi svoj notranji bazen z velikanskim toboganom, medtem ko odrasli uživajo v velneškem programu.

Športni užitek z razgledom

Rekreativnim kolesarjem je namenjena kolesarska pot Drava neposredno za hotelom. Z brezplačnim izposojenim kolesom se boste od tukaj podali v sončno mesto Lienz. Ruta poteka rahlo strmo, a po dobro izdelani poti, nazaj pa se lahko vrnete z vlakom. Tukaj se boste pri pohodništvu podali v višave, z gorskim kolesom pa se lahko napotite v Dolomite Lienza in Sextna. Uživate lahko tudi v adrenalinski rafting turi v čisti, mrzli jezerski vodi.

Golfiste bo začarala naravna kulisa v golfskem klubu Dolomiten Golf Club Lienz, ki leži okrog 20 minut vožnje od hotela. Golfsko igrišče s 27 luknjami velja za najlepše v Avstriji.

Med Hohe Tauernom in Dolomiti se s svojo naravno raznolikostjo v vsem svojem blišču razprostira Vzhodna Tirolska, ki ponuja užitek za vse čute: gledati, prisluhniti, vživeti se, vohati in okušati z navdušenostjo. Odmor od vsakdanjika se tukaj začne takoj.