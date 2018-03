Zlata leta: nova priložnost za raziskovanje

Podatki turistične agencije Kompas kažejo, da se za potovanja odloča vse več starejših od 60 let, da so ti radovedni in v presenetljivo dobri telesni pripravljenosti. V NIJZ med starejšimi opažajo tudi povečano željo po samostojnih in neodvisnih potovanjih.



»Več študij potniškega trga je pokazalo, da starejši potniki pogosteje načrtujejo potovanje samostojno in neodvisno, se manj odločajo za pakete »all inclusive«, nam pojasni dr.med. Ondina Jordan Markočič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Največja motivacija za potovanje pri starejših sta zadovoljstvo in dobro počutje, njihov interes pa je bolj oseben in natančno izdelan.



Izkušnje prinašajo boljši čut za kakovost



Starejši potniki se po besedah strokovnjakinje iz NIJZ navadno vključujejo v mešane skupine potnikov, potujejo dlje od povprečnega potnika, udeležijo se tako turističnih kot avanturističnih ali ekstremnih potovanj ter pogosteje uporabijo avto kot primarno sredstvo transporta.



V Kompasu delež potnikov, starejših od 60 let, zavzema kar 40 odstotkov vseh potnikov in iz leta v leto narašča. Opažajo, da imajo starejši zaradi svojih izkušenj še bolj izostren čut za kakovost potovanj. V zadnjem letu med starejšimi opažajo povečan interes za poglobljena in vsebinsko (gurmansko, pohodniško, zgodovinsko) polna potovanja po Balkanu. Tradicionalno zaželena je tudi Italija ter potovanja in izleti v Avstrijo, Nemčijo in na Madžarsko. Radi potujejo tudi z ladjo od Dunaja do Bratislave ter križarijo po Sredozemlju, Karibih, Novi Zelandiji in Avstraliji.



Želijo vsebinsko bogate in razgibane programe



Trendi po podatkih Kompasa kažejo, da so starejši v vse boljši telesni pripravljenosti in zato so za marsikatere izmed njih primerni vsi programi. »Veliko je potnikov, ki so prepotovali že lep kos sveta, zato iščejo nove, sveže programe, ki so aktivni in hkrati ne prenaporni. Manj aktivnim je poleg vsebine pomembno tudi udobje, bolj aktivni seniorji pa želijo čim bolj vsebinsko bogate in razgibane programe,« pravi Jasmina Feguš iz turistične agencije. Poleg tega želijo po upokojitvi marsikateri potniki nadomestiti vse tisto, kar jim prej predvsem čas ni dopuščal.



Kljub temu pa je treba ločiti različne skupine starejših potnikov. Nekateri so, denimo, finančno občutljivi in se z zato, da lažje predvidijo svoje izdatke, navadno odločajo za storitve, kjer je vse vključeno, pojasnjuje Feguševa. Po drugi strani pa želijo nekateri predvsem uživati in se zato raje posvetujejo z agencijo ter so »pripravljeni za kakovost, udobje in razvajanje ter vsebinsko bogate programe seči tudi globlje v žep«.



V Kompasu že dalj časa pripravljajo tudi počitniške in potovalne programe za seniorje, ki temeljijo na sproščenosti, druženju in novih doživetjih.



Pred odhodom



Ker je skupina starejših potnikov lahko izjemno raznolika, je svetovanje pred odhodom na potovanje prilagojeno posamezniku, pojasnjuje Jordan Markočičeva. Vsekakor je pomembno posvetovanje z osebnim zdravnikom, še posebej, če je potnik kronični bolnik. Takrat je treba presoditi, ali je izbrano potovanje zanj sploh ustrezno.



»Zaradi možnih zapletov pri jemanju nekaterih zdravil ali morebitnih poslabšanj kroničnih bolezni, ko mora potnik iskati zdravniško pomoč v tujini, naj bo takšen potnik opremljen tudi s potrdilom o kroničnih obolenjih, alergijah in zdravilih (učinkovina in odmerki), ki jih redno jemlje,« še opozarja strokovnjakinja.



Potnik naj si potovanje izbere sam, svetuje Jordan Markočičeva, lahko pa se ob tem posvetuje z osebnim zdravnikom ali specialistom. Pomembno je, da izbere potovanje, ki ga bo zmogel brez težav in mu bo prineslo dobro počutje. Agencija Kompas ima s starejšimi potniki na splošno zelo pozitivne izkušnje, saj njihova radovednost izhaja iz življenjskih izkušenj, zato bolj cenijo tudi znanje njihovih vodnikov.