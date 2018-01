Ledena fantazija do 18. februarja

Ljubljana - Ledena fantazija v parku Zvezda je postala nepogrešljiv del ponudbe zimske Ljubljane. »Zaradi odličnega odziva prebivalcev Ljubljane, obiskovalcev iz vse Slovenije, pa tudi tujih turistov bomo delovanje ledenega parka podaljšali do 18. februarja,« sporočajo iz podjetja Ice fantasy.

Ledena fantazija je z možnostjo drsanja v središču Ljubljane in s številnimi dogodki poživila predpraznično in praznično vzdušje. Ker se je zima šele začela, bo temu sledila tudi Ledena fantazija, ki bo delovala do 18. februarja in popestrila celotno zimsko obdobje v Ljubljani.

Drsališče na Kongresnem trgu je odprto med 9. in 24. uro, po 8. januarju pa bodo obratovalni čas med tednom skrajšali. Drsati bo mogoče med 12.30 in 21.30.

Vse podrobnosti o programu in dogodkih januarja in februarja, pa tudi ceniki, so na voljo na spletni strani. Dogajanje na prizorišču si lahko v vsakem trenutku ogledate tudi prek spletnih kamer.