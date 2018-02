Svetovno prvenstvo novinarjev: V veleslalomu uspešni kar trije Slovenci

65. Svetovno prvenstvo novinarjev smučarjev, ki poteka v bolgarskem smučarskem središču Pamporovo, so slovenski novinarji zaceli s tremi medaljami v veleslalomu.

Barbra Jermann (superveteranke, revija Suzy) in članica Petra Lesjak Tušek (Večer in predsednica DNS) sta si prismučali srebro, Tomaž Okorn (RTVSLO) pa je postal novinarski svetovni prvak med člani. Nekaj smole je imel Gregor Pucelj (Delo), ki je za dve stotinki izgubil kolajno med superveterani.

Razmere na prizorišču so se iz minute v minuto spreminjale, tekmovalci pa so izkusili vse, od sneženja, do sonca, snega. »Dream team Slovenia«, ki šteje enajst članov, bo v petek naskakoval še tekaške proge in se skušala čim bolje uvrstiti tudi v kombinaciji.