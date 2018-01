Vrhunska smuka v objemu tritisočakov

Ko beseda nanese na smučanje v Franciji, večina pomisli na Val Thorens, tri doline, Tignes ali prestižni Chamonix. A prav tako vrhunsko smuko s čudovitimi razgledi in še občutno ceneje najdemo v veliko manj znanem smučarskem centru Val Cenis Vanoise, ki je primeren tudi za družinsko počitnikovanje.

Francosko smučišče in letovišče Val Cenis leži takoj za italijansko mejo v dolini Haute Maurienne v osrčju nacionalnega parka La Vanoise. To smučarsko središče, ki je od leta 2008 povezano tudi z vasjo Termignon, ponuja 125 kilometrov oziroma 57 različnih prog vseh težavnostnih stopenj – od zelo lahkih do zahtevnih. Proge so široke in lepo urejene, tako da lahko primerno smuko zase tam najdejo tako začetniki kot izkušeni smučarji, na voljo pa so tudi številni prvovrstni tereni za vijuganje po svežem snegu zunaj urejenih prog.



Nepozabni razgledi na jezero in vrhove



Naravni sneg tam ni velika posebnost, saj se smučišče razteza na kar 1500 metrih razlike v nadmorski višini, najvišja žičnica (Summet de la Met) pa sega do 2800 metrov nad morjem. Od tam se z razgledne točke v lepem vremenu ponuja razgled na jezero Val Cenis in na nepozabno kuliso več kot sto vrhov tritisočakov, ki obdajajo to rekreacijsko središče v Savojskih Alpah. V razgledih je v lepem in sončnem vremenu mogoče uživati na terasah restavracij na smučišču. Te sicer niso tako gosto nasejane kot na nekaterih drugih smučiščih, kjer lahko vanje prismučaš skoraj za vsakim ovinkom.

Prav zaradi visokogorske pokrajine se lahko zgodi, da kadar zapade veliko snega, obratujejo le niže ležeče žičnice, više ležeče pa so zaradi nevarnosti plazov zaprte. A tistim, ki so tam več dni, se splača počakati, kajti ko proge uredijo, je z vrhunsko smuko že naslednji dan lahko vse poplačano. Hkrati pa takšna nadmorska lega omogoča povsem zimsko smučanje tudi spomladi. Zimska sezona se tako tam razteza od sredine decembra do druge polovice aprila, letos od 16. decembra do 20. aprila.

Tudi Val Cenis kot mnoga druga središča poleg smučanja v zadnjih letih ponuja številne druge aktivnosti in adrenalinske užitke. Deskarjem sta na voljo dva snežna parka, v dolini imajo tudi proge za tek na smučeh in drsanje, možni sta vožnja z dvokolesniki Segway in hoja s krpljami. Za najbolj vroče pa je v ponudbi tudi potapljanje pod ledom.

Vožnja s polarnimi psi



Val Cenis slovi tudi po saneh s pasjo vprego. Na dobrih 2000 metrih nadmorske višine pod vznožjem gore Mont Cenis imajo namreč tako imenovano polarno bazo, kjer vso zimo domujejo haskiji, izurjeni za vleko sani, skrbniki te postaje pa obiskovalcem ponujajo raznovrstna »polarna« doživetja. Vožnjo s pasjo vprego si je po tej lepi gorski pokrajini v okolici jezera Val Cenis mogoče privoščiti za nekaj deset evrov, za pol ure, za ves dan ali celo za dva dni, pripravljajo pa tudi polarne večere, ki združujejo nočno vožnjo in večerjo v polarni bazi ob značilnih zvokih polarnih psov. V bližnji koči je mogoče še prenočiti.

Januarja vsako leto v Savojskih Alpah poteka dvanajstdnevna Velika odiseja (La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc). Spektakel, kjer vozniki sani s pasjo vprego v tednu in pol prevozijo skoraj 700 kilometrov in naredijo kar 20.000 metrov višinske razlike, se sklene v Val Cenisu, predstavo pa si vsako leto ogleda približno 100.000 ljudi. Letos bo ta odisejada med 13. in 24. januarjem.

Med top smučarskimi destinacijami

Francija z Združenimi državami Amerike in Avstrijo sodi med ključne smučarske destinacije na svetu, zato je spodbujanje razvoja te industrije ključnega pomena tudi za državo. Francija ima namreč več kot 300 smučarskih središč, v katerih se vsako leto obrne deset milijard evrov. Vsak evro, vložen v smučanje, naj bi po nekaterih izračunih prinesel dodatnih osem evrov. V zadnjem času je Francija sicer izgubila primat v številu smučarskih dni, saj so jo prehitele ZDA; Francija ima namreč 52 milijonov smučarskih dni, ZDA pa 54 milijonov.



V Franciji se je tako že pred časom oblikoval tako imenovani gorski grozd, v katerega so vključena tudi podjetja iz okolice Val Cenisa, njegov namen pa je predstavljanje in promoviranje francoskega znanja pri razvoju trajnostnega gorskega turizma. V omenjenem grozdu, ki ga sestavljajo podjetja, javne institucije in raziskovalne ustanove – skupaj ima okoli 200 članov –, ugotavljajo, da so glavni prihodnji izzivi smučarskih središč zagotoviti bolj trajnostni razvoj, povečati dostopnost za obiskovalce in povečati učinkovitost. Poleg tega bo treba v prihodnje zagotoviti še večjo varnost in hkrati več zabavnih vsebin; tako kot drugod pa se po njihovem mnenju niti tukaj ne bo mogoče izogniti interaktivnosti.