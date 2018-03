Aleksandrinke: Zgodovina, ki ima še vedno zaprta poglavja

Aleksandrinko se je označilo tudi za Lepo Vido, kot nepremišljeno, zaslepljeno in naivno dekle iz ljudske pesnitve. Toda vzrok za žrtev je bil povsem druge narave. Na pot proti tržaškemu pristanišču in od tam z ladjo proti Aleksandriji so jih gnale stiske, beda, nuja za rešitev zadolžene kmetije in povsem človeško hrepenenje po boljšem življenju zase in za otroke. »Mit, da so bile aleksandrinke Lepe Vide, je zelo obsojajoč do žensk. Primerjava je zelo neprimerna, saj so točno vedele, kam se podajajo. In zakaj,« opozarja.

Mit je z zlobnimi jeziki dobil krila, ker so se v revne kmečke vasi, patriarhalni in klerikalni svet nekdanje Avstro-Ogrske, ženske vrnile kot emancipirane gospe, neredko razgledane poliglotke, ki so izkoristile priložnosti Aleksandrije kot dojilje, kuharice, sobarice, varuške, guvernante in šivilje pri bogatih evropskih družinah. Predvsem pa so na glavo postavila razmerja, čigava dolžnost je preskrbeti družino. »Denar so na mizo prinesle ženske, ki v takratni družbi niso imele veliko besede. Iz neznanega sveta ga prinesejo samozavestne in urejene. To je prva ženska emancipacija. No, kakšna naivna je seveda končala drugače. Kakšno so verjetno tudi prodali,« je pojasnila predsednica društva Darinka Kozinc.